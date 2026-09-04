Het is nog maar de vraag of Isack Hadjar volgende week wel kan deelnemen aan de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring. De Fransman moet dit weekend ook de race in Monza overslaan, en het lijkt erop dat Red Bull geen risico wil nemen.

Hadjar liep vlak voor de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort een polsblessure op. Het leek in eerste instantie op een lichte blessure te gaan, en Hadjar was in Zandvoort aanwezig om de verrichtingen van zijn vervanger Liam Lawson te volgen. Het leek erop dat hij 'gewoon' kon racen in Monza, maar Red Bull liet vlak voor de start van het raceweekend weten dat ze geen risico's willen nemen.

Wat is er aan de hand?

Het lijkt erop dat het nog wel eventjes duurt voordat Hadjar weer plaats kan nemen achter het stuur. Volgens de Franse krant L'Equipe heeft Hadjar afgelopen week wel tijd doorgebracht op de simulator in Milton Keynes, om te kijken of zijn pols het vol zou houden. Red Bull heeft dus besloten dat ze hier geen risico willen nemen, en de krant stelt dat de kans groot is dat Hadjar ook volgende week in Madrid ontbreekt. Dat zou dus betekenen dat hij drie Grands Prix heeft gemist door zijn blessure.

Volgens de Franse krant mikken Red Bull en de entourage van Hadjar op een terugkeer achter het stuur in Azerbeidzjan. De race door de straten van hoofdstad Bakoe staat gepland voor 26 september, wat dus zou betekenen dat Hadjar ruim een maand aan de kant heeft gestaan. Liam Lawson lijkt ook volgende week de aangewezen vervanger van Hadjar te zijn.

Hadjar verliest terrein

Hadjar loopt door zijn blessure de kans op een flink aantal WK-punten mis. Hij staat momenteel op de achtste plaats in de strijd om het wereldkampioenschap, en heeft 68 punten achter zijn naam staan. Zijn vervanger Liam Lawson staat op de negende plaats met 49 punten.