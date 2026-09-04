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'Hadjar mist mogelijk ook F1-race in Madrid'

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'Hadjar mist mogelijk ook F1-race in Madrid'

Het is nog maar de vraag of Isack Hadjar volgende week wel kan deelnemen aan de Spaanse Grand Prix op de nieuwe Madring. De Fransman moet dit weekend ook de race in Monza overslaan, en het lijkt erop dat Red Bull geen risico wil nemen.

Hadjar liep vlak voor de Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort een polsblessure op. Het leek in eerste instantie op een lichte blessure te gaan, en Hadjar was in Zandvoort aanwezig om de verrichtingen van zijn vervanger Liam Lawson te volgen. Het leek erop dat hij 'gewoon' kon racen in Monza, maar Red Bull liet vlak voor de start van het raceweekend weten dat ze geen risico's willen nemen.

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Het lijkt erop dat het nog wel eventjes duurt voordat Hadjar weer plaats kan nemen achter het stuur. Volgens de Franse krant L'Equipe heeft Hadjar afgelopen week wel tijd doorgebracht op de simulator in Milton Keynes, om te kijken of zijn pols het vol zou houden. Red Bull heeft dus besloten dat ze hier geen risico willen nemen, en de krant stelt dat de kans groot is dat Hadjar ook volgende week in Madrid ontbreekt. Dat zou dus betekenen dat hij drie Grands Prix heeft gemist door zijn blessure.

Volgens de Franse krant mikken Red Bull en de entourage van Hadjar op een terugkeer achter het stuur in Azerbeidzjan. De race door de straten van hoofdstad Bakoe staat gepland voor 26 september, wat dus zou betekenen dat Hadjar ruim een maand aan de kant heeft gestaan. Liam Lawson lijkt ook volgende week de aangewezen vervanger van Hadjar te zijn.

Hadjar verliest terrein

Hadjar loopt door zijn blessure de kans op een flink aantal WK-punten mis. Hij staat momenteel op de achtste plaats in de strijd om het wereldkampioenschap, en heeft 68 punten achter zijn naam staan. Zijn vervanger Liam Lawson staat op de negende plaats met 49 punten.

Snork

Posts: 23.026

Een halve week voor de race weer even bij Hadjar polsen.
Haha, polsen...dus....

  • 1
  • 4 sep 2026 - 12:22
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Italië 2026

Reacties (8)

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  • Snork

    Posts: 23.026

    Een halve week voor de race weer even bij Hadjar polsen.
    Haha, polsen...dus....

    • + 1
    • 4 sep 2026 - 12:22
    • Kampsie

      Posts: 1.727

      Ja nog even de vinger aan de pols houden
      .

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 12:43
    • Joeppp

      Posts: 8.788

      Bij de hand hoor.

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 12:54
    • Pietje Bell

      Posts: 36.563

      Neeeehe @Joeppp, niet de hand, maar de pols!

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 13:00
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.212

      Vind het allemaal maar een beetje achter de elleboog...

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 13:05
    • Pietje Bell

      Posts: 36.563

      Heeft hij ook een scheurtje in zijn elleboog?
      Die komt voorlopig niet meer terug. Mooi voor Yuki.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 13:15
    • dutchiceman

      Posts: 5.674

      Ik lach me een breuk

      • + 1
      • 4 sep 2026 - 13:16
    • Snork

      Posts: 23.026

      Ik zie een verband.

      • + 0
      • 4 sep 2026 - 13:38

IT Grand Prix van Italië

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    16:00 - 17:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 119
  • Podiums 1
  • Grand Prix 35
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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