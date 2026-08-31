Max Verstappen behoort volgens velen tot de allerbeste coureurs aller tijden. Toch is Helmut Marko van mening dat Red Bull Racing in de geschiedenis van het team één iemand heeft gecontracteerd die nog belangrijker is geweest voor het succes van het team dan de viervoudig wereldkampioen.

Red Bull Racing betrad de Formule 1 in 2005, nadat Red Bull het Jaguar F1-team voor een symbolisch bedrag van één pond had overgenomen. Sindsdien groeide de renstal uit tot een van de succesvolste teams op de huidige grid. Red Bull wist tot nu toe acht coureurskampioenschappen en zes constructeurstitels te winnen.

Belangrijkste F1-aanwinst van Red Bull

Op het eerste oog lijken Sebastian Vettel of Max Verstappen de belangrijkste aanwinsten uit de geschiedenis van het Oostenrijkse team. Volgens Marko is het de grootste versterking echter iemand die zelf nooit een race heeft gereden. Adrian Newey is volgens de Oostenrijker de belangrijkste persoon die Red Bull ooit heeft aangetrokken. De topontwerper werd in 2005 officieel onderdeel van het team en speelde vanaf de beginjaren een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de renstal.

De successen van Vettel en Verstappen kunnen dan ook niet los worden gezien van het technische werk dat onder leiding van Newey werd verricht. De Brit ontwierp auto's waarmee beide coureurs wereldkampioen konden worden en legde daarmee een belangrijke basis voor de dominantie van Red Bull in verschillende periodes.

Newey is erg belangrijk

Marko blikte in het boek Inside Red Bull Racing terug op de komst van Newey en de impact die de ontwerper had op het team. "Ja, want hij was de enige die kampioenschappen had gewonnen en wist wat er nodig was. Uiteindelijk was dat waar de grote verandering plaatsvond."

Newey had voor zijn overstap naar Red Bull al een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Bij Williams was hij betrokken bij drie constructeurstitels en bij McLaren won hij twee constructeurstitels. Bij Red Bull voegde hij daar nog eens zes constructeurstitels aan toe. De Brit vertrok uiteindelijk naar Aston Martin waar hij sinds 2025 werkzaam is en inmiddels ook een belangrijke rol als teambaas vervult.