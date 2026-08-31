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Marko vindt Verstappen niet belangrijkste Red Bull-aanwinst

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Marko vindt Verstappen niet belangrijkste Red Bull-aanwinst

Max Verstappen behoort volgens velen tot de allerbeste coureurs aller tijden. Toch is Helmut Marko van mening dat Red Bull Racing in de geschiedenis van het team één iemand heeft gecontracteerd die nog belangrijker is geweest voor het succes van het team dan de viervoudig wereldkampioen.

Red Bull Racing betrad de Formule 1 in 2005, nadat Red Bull het Jaguar F1-team voor een symbolisch bedrag van één pond had overgenomen. Sindsdien groeide de renstal uit tot een van de succesvolste teams op de huidige grid. Red Bull wist tot nu toe acht coureurskampioenschappen en zes constructeurstitels te winnen.

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Belangrijkste F1-aanwinst van Red Bull

Op het eerste oog lijken Sebastian Vettel of Max Verstappen de belangrijkste aanwinsten uit de geschiedenis van het Oostenrijkse team. Volgens Marko is het de grootste versterking echter iemand die zelf nooit een race heeft gereden. Adrian Newey is volgens de Oostenrijker de belangrijkste persoon die Red Bull ooit heeft aangetrokken. De topontwerper werd in 2005 officieel onderdeel van het team en speelde vanaf de beginjaren een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de renstal.

De successen van Vettel en Verstappen kunnen dan ook niet los worden gezien van het technische werk dat onder leiding van Newey werd verricht. De Brit ontwierp auto's waarmee beide coureurs wereldkampioen konden worden en legde daarmee een belangrijke basis voor de dominantie van Red Bull in verschillende periodes.

Newey is erg belangrijk

Marko blikte in het boek Inside Red Bull Racing terug op de komst van Newey en de impact die de ontwerper had op het team. "Ja, want hij was de enige die kampioenschappen had gewonnen en wist wat er nodig was. Uiteindelijk was dat waar de grote verandering plaatsvond."

Newey had voor zijn overstap naar Red Bull al een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd. Bij Williams was hij betrokken bij drie constructeurstitels en bij McLaren won hij twee constructeurstitels. Bij Red Bull voegde hij daar nog eens zes constructeurstitels aan toe. De Brit vertrok uiteindelijk naar Aston Martin waar hij sinds 2025 werkzaam is en inmiddels ook een belangrijke rol als teambaas vervult.

The Wolf

Posts: 1.452

Echte top engineers die een team naar een hoger niveau kunnen tillen zijn dunner bezaaid dan getalenteerde coureurs. Moest ik als simpele buitenstaander de persoon aanwijzen die het grootste aandeel heeft gehad in de successen van Red Bull dan zou ik toch ook gokken op Newey. Met wagens van zijn ... [Lees verder]

  • 3
  • 31 aug 2026 - 08:09
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Adrian Newey Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • LEPPIE

    Posts: 147

    Newey is erg belangrijk, absoluut........maar niet het belangrijkst. Volgens mij heeft Adrian nog nooit 1 race gewonnen voor red Bull.

    • + 0
    • 31 aug 2026 - 07:47
  • The Wolf

    Posts: 1.450

    Echte top engineers die een team naar een hoger niveau kunnen tillen zijn dunner bezaaid dan getalenteerde coureurs. Moest ik als simpele buitenstaander de persoon aanwijzen die het grootste aandeel heeft gehad in de successen van Red Bull dan zou ik toch ook gokken op Newey. Met wagens van zijn hand kan iedere rijder kampioen worden, kijk maar naar Lance.

    • + 1
    • 31 aug 2026 - 08:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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