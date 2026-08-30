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MotoGP-legende gaf Hadjar dringend advies: "Gaat je leven niet veranderen"

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MotoGP-legende gaf Hadjar dringend advies: "Gaat je leven niet veranderen"

MotoGP-legende Marc Márquez heeft bevestigd dat hij Red Bull-coureur Isack Hadjar heeft geadviseerd over zijn polsblessure. Hadjar sloeg vorige week de Nederlandse Grand Prix over vanwege deze blessure, en volgens Márquez is dat een wijs besluit. Het is namelijk niet het risico waard met de blik op de toekomst.

Vlak voor het raceweekend op het circuit van Zandvoort kwam naar buiten dat Hadjar geblesseerd was geraakt tijdens een trainingssessie. Hij had een blessure opgelopen aan zijn pols, al was het niet precies duidelijk wat er exact aan de hand was. Hadjar was wel aanwezig op het circuit van Zandvoort, waar hij werd vervangen door Liam Lawson. Hadjar leek adviezen te hebben ingewonnen bij verschillende partijen, waaronder dus MotoGP-kampioen Marc Márquez.

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Wat is er waar van de geruchten?

De Spaanse motorcoureur bevestigde dit weekend dat hij inderdaad met Hadjar aan de lijn heeft gehangen. Tegenover MotoGP.com legt Márquez uit hoe de vork in de steel steekt: "Ja, het klopt. Ik ben zeker geen dokter, maar ik kon hem wel gewoon advies geven als coureur."

'Dat gaat je leven niet veranderen'

Hadjar moest volgens hem accepteren dat het het risico niet waard was: "Soms denk je dat je de pijn aan kan en is het moeilijk te accepteren en te zeggen: 'Oké, het is beter om te stoppen en me voor te bereiden op de volgende race.' Dat heb ik hem verteld en ik denk dat hij de juiste beslissing heeft genomen. Hij heeft nog een lange loopbaan voor zich."

Het is een wijze les voor de jonge Hadjar, zo legt Márquez verder uit: "Ik heb in het verleden wel geleerd dat het missen van een Grand Prix je leven niet gaat veranderen. Het verergeren van een blessure omdat  je te snel weer op het circuit wil verschijnen, kan dat echter wel."

Of Hadjar aankomend weekend wel kan rijden in de Italiaanse Grand Prix, is nog niet bekend. Mocht hij niet op tijd fit zijn, dan zal Lawson hem weer vervangen.

Pietje Bell

Posts: 36.488

🥳 🥳 🥳 🥳 🥳

jules_gounon
ON A ROLLLLLLLLL!!! 🔥

[b]Overall podium at the 3 Hours of Nürburgring 🇩🇪[/b]

What a year this has been.
A massive thank you to the whole team @verstappenc.om for giving everything,
every single weekend and my team mates @dani_juncadella @chrisl... [Lees verder]

  • 1
  • 30 aug 2026 - 20:41
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • HarryLam

    Posts: 5.703

    Marquez is een ervaringsdeskundige op het gebied van blessures.

    • + 0
    • 30 aug 2026 - 19:38
  • Larry Perkins

    Posts: 67.536

    Heeft die Márquez het nou alweer gezegd?

    Of hij mankeert wat aan zijn korte termijn geheugen en weet niet meer dat hij ons dar vorige week al heeft verteld, of hij vermoedt dat bij (een aantal van) ons het korte termijn geheugen hapert...

    • + 0
    • 30 aug 2026 - 19:43
  • Pietje Bell

    Posts: 36.488

    🥳 🥳 🥳 🥳 🥳

    jules_gounon
    ON A ROLLLLLLLLL!!! 🔥

    Overall podium at the 3 Hours of Nürburgring 🇩🇪

    What a year this has been.
    A massive thank you to the whole team @verstappenc.om for giving everything,
    every single weekend and my team mates @dani_juncadella @chrisl*lham20 ❤️

    Standing on the overall GTWC podium with 60 cars entering is no small achievement.
    So proud of everyone involved and of what we’ve built together.

    And honestly…

    Life isssss goooooood!!! 😎🔥


    urlr.me/mpQ4nq

    • + 1
    • 30 aug 2026 - 20:41

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Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
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7
Haas F1
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8
Audi
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Williams
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 119
  • Podiums 1
  • Grand Prix 35
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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