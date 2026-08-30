MotoGP-legende Marc Márquez heeft bevestigd dat hij Red Bull-coureur Isack Hadjar heeft geadviseerd over zijn polsblessure. Hadjar sloeg vorige week de Nederlandse Grand Prix over vanwege deze blessure, en volgens Márquez is dat een wijs besluit. Het is namelijk niet het risico waard met de blik op de toekomst.

Vlak voor het raceweekend op het circuit van Zandvoort kwam naar buiten dat Hadjar geblesseerd was geraakt tijdens een trainingssessie. Hij had een blessure opgelopen aan zijn pols, al was het niet precies duidelijk wat er exact aan de hand was. Hadjar was wel aanwezig op het circuit van Zandvoort, waar hij werd vervangen door Liam Lawson. Hadjar leek adviezen te hebben ingewonnen bij verschillende partijen, waaronder dus MotoGP-kampioen Marc Márquez.

Wat is er waar van de geruchten?

De Spaanse motorcoureur bevestigde dit weekend dat hij inderdaad met Hadjar aan de lijn heeft gehangen. Tegenover MotoGP.com legt Márquez uit hoe de vork in de steel steekt: "Ja, het klopt. Ik ben zeker geen dokter, maar ik kon hem wel gewoon advies geven als coureur."

'Dat gaat je leven niet veranderen'

Hadjar moest volgens hem accepteren dat het het risico niet waard was: "Soms denk je dat je de pijn aan kan en is het moeilijk te accepteren en te zeggen: 'Oké, het is beter om te stoppen en me voor te bereiden op de volgende race.' Dat heb ik hem verteld en ik denk dat hij de juiste beslissing heeft genomen. Hij heeft nog een lange loopbaan voor zich."

Het is een wijze les voor de jonge Hadjar, zo legt Márquez verder uit: "Ik heb in het verleden wel geleerd dat het missen van een Grand Prix je leven niet gaat veranderen. Het verergeren van een blessure omdat je te snel weer op het circuit wil verschijnen, kan dat echter wel."

Of Hadjar aankomend weekend wel kan rijden in de Italiaanse Grand Prix, is nog niet bekend. Mocht hij niet op tijd fit zijn, dan zal Lawson hem weer vervangen.