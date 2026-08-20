Helmut Marko hoopt dat Max Verstappen ook de komende jaren voor Red Bull Racing blijft rijden. De adviseur van de Oostenrijkse renstal ziet een langer verblijf van de Nederlander als de beste optie voor beide partijen. Toch is de toekomst van Verstappen richting 2027 nog altijd onderwerp van speculatie.

Verstappen ligt officieel tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing, maar beschikt over een exitclausule in zijn contract. Daardoor kan de viervoudig wereldkampioen onder bepaalde voorwaarden vertrekken. Mercedes en McLaren werden de afgelopen periode veelvuldig genoemd als mogelijke bestemming, al lijken beide teams momenteel geen plek vrij te hebben.

Marko wil snel duidelijkheid over Verstappen

Marko ziet het liefst dat Verstappen en Red Bull Racing hun samenwerking voortzetten. "Het zou voor beide partijen het beste zijn om met elkaar door te gaan. Ik heb het gevoel dat we momenteel op de goede weg zijn", vertelt de Oostenrijker aan Sport Bild. Volgens Marko zou een langer verblijf van Verstappen bovendien snel officieel moeten worden gemaakt.

"Het zou goed zijn als daar snel duidelijkheid over komt. Max is namelijk veel meer dan alleen onze coureur. Hij is het gezicht en de belangrijkste ambassadeur van het hele team", aldus Marko. De Oostenrijker benadrukt daarmee het grote belang van Verstappen voor Red Bull Racing.

Toekomst Verstappen blijft spannend

Verstappen maakt zich ondertussen op voor zijn thuisrace in Zandvoort. De Nederlander krijgt komend weekend opnieuw te maken met veel vragen over zijn toekomst, terwijl de concurrentie nauwlettend volgt wat hij besluit. Een vertrek naar Mercedes of McLaren lijkt op dit moment echter minder voor de hand te liggen, omdat beide topteams hun huidige bezetting lijken te willen behouden.

Daarmee lijkt een langer verblijf bij Red Bull Racing steeds waarschijnlijker te worden. Marko heeft in ieder geval duidelijk gemaakt waar zijn voorkeur ligt. De Oostenrijker hoopt dat Verstappen zijn contract respecteert en dat de twee partijen snel tot een akkoord komen over de toekomst.