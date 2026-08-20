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Marko hoopt dat Verstappen bij Red Bull blijft: "Max is het gezicht"

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Marko hoopt dat Verstappen bij Red Bull blijft: "Max is het gezicht"

Helmut Marko hoopt dat Max Verstappen ook de komende jaren voor Red Bull Racing blijft rijden. De adviseur van de Oostenrijkse renstal ziet een langer verblijf van de Nederlander als de beste optie voor beide partijen. Toch is de toekomst van Verstappen richting 2027 nog altijd onderwerp van speculatie.

Verstappen ligt officieel tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing, maar beschikt over een exitclausule in zijn contract. Daardoor kan de viervoudig wereldkampioen onder bepaalde voorwaarden vertrekken. Mercedes en McLaren werden de afgelopen periode veelvuldig genoemd als mogelijke bestemming, al lijken beide teams momenteel geen plek vrij te hebben.

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Marko wil snel duidelijkheid over Verstappen

Marko ziet het liefst dat Verstappen en Red Bull Racing hun samenwerking voortzetten. "Het zou voor beide partijen het beste zijn om met elkaar door te gaan. Ik heb het gevoel dat we momenteel op de goede weg zijn", vertelt de Oostenrijker aan Sport Bild. Volgens Marko zou een langer verblijf van Verstappen bovendien snel officieel moeten worden gemaakt.

"Het zou goed zijn als daar snel duidelijkheid over komt. Max is namelijk veel meer dan alleen onze coureur. Hij is het gezicht en de belangrijkste ambassadeur van het hele team", aldus Marko. De Oostenrijker benadrukt daarmee het grote belang van Verstappen voor Red Bull Racing.

Toekomst Verstappen blijft spannend

Verstappen maakt zich ondertussen op voor zijn thuisrace in Zandvoort. De Nederlander krijgt komend weekend opnieuw te maken met veel vragen over zijn toekomst, terwijl de concurrentie nauwlettend volgt wat hij besluit. Een vertrek naar Mercedes of McLaren lijkt op dit moment echter minder voor de hand te liggen, omdat beide topteams hun huidige bezetting lijken te willen behouden.

Daarmee lijkt een langer verblijf bij Red Bull Racing steeds waarschijnlijker te worden. Marko heeft in ieder geval duidelijk gemaakt waar zijn voorkeur ligt. De Oostenrijker hoopt dat Verstappen zijn contract respecteert en dat de twee partijen snel tot een akkoord komen over de toekomst.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • phranque

    Posts: 25

    Max tot en met 20230 bij Redbull ......!!!!

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 09:09
  • phranque

    Posts: 25

    moet zijn 2030 natuurlijk, bron, Max zelf

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 09:10

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België
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Hongarije
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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