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Hadjar komt met goed nieuws over pijnlijke blessure

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Hadjar komt met goed nieuws over pijnlijke blessure

Isack Hadjar heeft goed nieuws voor Red Bull Racing in aanloop naar de Grand Prix van Italië. De Fransman lijkt op tijd hersteld om weer in de auto te stappen, omdat zijn pols snel lijkt te herstellen. Hadjar moest de Grand Prix van Nederland nog aan zich voorbij laten gaan vanwege deze blessure.

In aanloop naar de Dutch Grand Prix werd duidelijk dat Hadjar geblesseerd was geraakt tijdens een training. Hij had zijn pols geblesseerd, en werd in Zandvoort vervangen door Liam Lawson. Het was pijnlijk voor Hadjar, die een goede eerste seizoenshelft achter de rug had en Max Verstappen redelijk kon bijhouden.

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Rare ervaring

Nog nooit eerder stond Hadjar langs de kant vanwege een blessure. Hierdoor was het voor de jonge Fransman een erg rare ervaring. "Het is mijn allereerste blessure in mijn hele leven, carrière, noem maar op. Het is raar om op de bank te zitten en ik ben er niet blij mee, zowel voor mezelf als voor het team. Natuurlijk wil ik er elke ronde bij zijn", stelde Hadjar in een video van Red Bull. 

De kans is groot dat Hadjar tijdens de Grand Prix van Italië weer gewoon in de auto zit. Het herstel gaat namelijk erg goed. "Het is niet opgezwollen, en dat is heel goed. Dat is een goed teken. Het geneest dus eigenlijk snel. Elke dag kan ik het weer een beetje beter bewegen en ik heb goede hoop voor Monza."

Hadjar is trots

De Fransman kreeg raad van MotoGP-legende Marc Márquez. Hij zei dat het verstandiger was om niet in de auto te stappen op Zandvoort. Liam Lawson kreeg hierdoor zijn tweede kans in de Red Bull-bolide. Hadjar is erg trots op zijn teamgenoot. "Op de zondag heeft hij de punten gepakt die we konden pakken, en op de zaterdag heeft hij het heel goed gedaan in de kwalificatie. Hij zat heel dicht bij Max, en we zijn hem dankbaar dat hij zich zo snel aan het team heeft kunnen aanpassen."

F1 Nieuws Liam Lawson Isack Hadjar Red Bull Racing

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Ferrari
338
3
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263
4
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186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Land Nieuw-Zeeland
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, Nieuw-Zeeland
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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