Isack Hadjar heeft goed nieuws voor Red Bull Racing in aanloop naar de Grand Prix van Italië. De Fransman lijkt op tijd hersteld om weer in de auto te stappen, omdat zijn pols snel lijkt te herstellen. Hadjar moest de Grand Prix van Nederland nog aan zich voorbij laten gaan vanwege deze blessure.

In aanloop naar de Dutch Grand Prix werd duidelijk dat Hadjar geblesseerd was geraakt tijdens een training. Hij had zijn pols geblesseerd, en werd in Zandvoort vervangen door Liam Lawson. Het was pijnlijk voor Hadjar, die een goede eerste seizoenshelft achter de rug had en Max Verstappen redelijk kon bijhouden.

Rare ervaring

Nog nooit eerder stond Hadjar langs de kant vanwege een blessure. Hierdoor was het voor de jonge Fransman een erg rare ervaring. "Het is mijn allereerste blessure in mijn hele leven, carrière, noem maar op. Het is raar om op de bank te zitten en ik ben er niet blij mee, zowel voor mezelf als voor het team. Natuurlijk wil ik er elke ronde bij zijn", stelde Hadjar in een video van Red Bull.

De kans is groot dat Hadjar tijdens de Grand Prix van Italië weer gewoon in de auto zit. Het herstel gaat namelijk erg goed. "Het is niet opgezwollen, en dat is heel goed. Dat is een goed teken. Het geneest dus eigenlijk snel. Elke dag kan ik het weer een beetje beter bewegen en ik heb goede hoop voor Monza."

Hadjar is trots

De Fransman kreeg raad van MotoGP-legende Marc Márquez. Hij zei dat het verstandiger was om niet in de auto te stappen op Zandvoort. Liam Lawson kreeg hierdoor zijn tweede kans in de Red Bull-bolide. Hadjar is erg trots op zijn teamgenoot. "Op de zondag heeft hij de punten gepakt die we konden pakken, en op de zaterdag heeft hij het heel goed gedaan in de kwalificatie. Hij zat heel dicht bij Max, en we zijn hem dankbaar dat hij zich zo snel aan het team heeft kunnen aanpassen."