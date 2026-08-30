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'F1-top ziet kijkcijfers op Amerikaanse markt sterk dalen'

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'F1-top ziet kijkcijfers op Amerikaanse markt sterk dalen'

De kijkcijfers van de Formule 1 in de Verenigde Staten lijken toch niet zo hard te stijgen zoals men had gedacht. De Amerikaanse markt is belangrijk voor de sport, maar het lijkt erop dat de kijkcijfers na de grote deal met Apple flink dalen. Bij de F1-top lijken ze echter geen problemen te zien.

De Formule 1 sloot vorig jaar een reusachtige deal voor de Amerikaanse uitzendrechten. De sport was in de Verenigde Staten jarenlang te zien bij ESPN, maar door een nieuwe megadeal zijn de sessies nu te zien bij Apple TV. Het is een enorme stap voor de sport, maar het betekent ook dat de Formule 1 achter een betaalmuur is verdwenen. De koningsklasse probeerde jarenlang voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten, en met deze deal bewezen ze dat ze hun grote doel hebben bereikt.

Wat is er aan de hand?

Toch lijkt het er niet op dat de kijkcijfers bij Apple TV dit jaar radicaal zijn gestegen. De streamingdienst deelt zelf geen kijkcijfers, maar USA Today Sports concludeert op basis van data van analysebureau Samba dat de cijfers zijn gedaald. Ze stellen dat de Formule 1 minder huishoudens bereikt dan een jaar eerder, en dat dit vooral te merken was bij de Grand Prix van Miami. Deze race bereikte 68 procent minder huishoudens dan een jaar eerder, terwijl de Grand Prix van Monaco 66 procent minder bereik had.

Hoe kijkt de F1-top naar deze zaak?

Het zijn pijnlijke cijfers voor de F1-top, die toch hadden ingezet op een grote winst op de Amerikaanse markt. Toch lijkt er geen stress of paniek te zijn, want de hoge heren van de sport stellen dat de vork wat anders in de steel steekt.

In een reactie tegenover USA Today Sports stelt Formule 1-CEO Stefano Domenicali dat het volgens hem een ander verhaal is: "Onze samenwerking met Apple blijft positieve resultaten opleveren. Het aantal kijkers is met dertien procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, we hebben het dan over het aantal kijkers tot nu toe dit seizoen en het totaal aantal bekeken uren."

F1 Nieuws Apple

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Pos
Team
Punten
1
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2
Ferrari
338
3
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263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender
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