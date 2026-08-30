De kijkcijfers van de Formule 1 in de Verenigde Staten lijken toch niet zo hard te stijgen zoals men had gedacht. De Amerikaanse markt is belangrijk voor de sport, maar het lijkt erop dat de kijkcijfers na de grote deal met Apple flink dalen. Bij de F1-top lijken ze echter geen problemen te zien.

De Formule 1 sloot vorig jaar een reusachtige deal voor de Amerikaanse uitzendrechten. De sport was in de Verenigde Staten jarenlang te zien bij ESPN, maar door een nieuwe megadeal zijn de sessies nu te zien bij Apple TV. Het is een enorme stap voor de sport, maar het betekent ook dat de Formule 1 achter een betaalmuur is verdwenen. De koningsklasse probeerde jarenlang voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten, en met deze deal bewezen ze dat ze hun grote doel hebben bereikt.

Wat is er aan de hand?

Toch lijkt het er niet op dat de kijkcijfers bij Apple TV dit jaar radicaal zijn gestegen. De streamingdienst deelt zelf geen kijkcijfers, maar USA Today Sports concludeert op basis van data van analysebureau Samba dat de cijfers zijn gedaald. Ze stellen dat de Formule 1 minder huishoudens bereikt dan een jaar eerder, en dat dit vooral te merken was bij de Grand Prix van Miami. Deze race bereikte 68 procent minder huishoudens dan een jaar eerder, terwijl de Grand Prix van Monaco 66 procent minder bereik had.

Hoe kijkt de F1-top naar deze zaak?

Het zijn pijnlijke cijfers voor de F1-top, die toch hadden ingezet op een grote winst op de Amerikaanse markt. Toch lijkt er geen stress of paniek te zijn, want de hoge heren van de sport stellen dat de vork wat anders in de steel steekt.

In een reactie tegenover USA Today Sports stelt Formule 1-CEO Stefano Domenicali dat het volgens hem een ander verhaal is: "Onze samenwerking met Apple blijft positieve resultaten opleveren. Het aantal kijkers is met dertien procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, we hebben het dan over het aantal kijkers tot nu toe dit seizoen en het totaal aantal bekeken uren."