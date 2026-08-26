user icon
icon

'Aston Martin praat met Mercedes over terugkeer als motorenfabrikant'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Aston Martin praat met Mercedes over terugkeer als motorenfabrikant'

Aston Martin lijkt alvast rekening te houden met een scenario waarin de samenwerking met Honda niet het gewenste resultaat oplevert. Volgens Formule 1-journalist Jorge Peiró zouden de gesprekken met Mercedes al zijn opgestart. Het team van Fernando Alonso en Lance Stroll zou een motoroptie voor 2028 onderzoeken.

Aston Martin had alle hoop met Honda gevestigd op dit seizoen met de entree van de nieuwe reglementen, maar die droom viel compleet in duigen. Een combinatie van trillingen, betrouwbaardheidsproblemen en een groot snelheidstekort, resulteerde erin dat Alonso en Stroll tot aan de zomerstop hopeloos achteraan bungelden. 

Meer over Aston Martin Stroll grapt over de contractverlenging van Verstappen: "Gaat veel geld verdienen"

Stroll grapt over de contractverlenging van Verstappen: "Gaat veel geld verdienen"

20 aug
 Aston Martin-coureurs delen sneer uit aan Honda: "Veel problemen..."

Aston Martin-coureurs delen sneer uit aan Honda: "Veel problemen..."

23 aug

Aston Martin praat met Mercedes over opvallende motorwissel

Aston Martin werkt momenteel samen met Honda, maar zou twijfels hebben over de prestaties die de Japanse fabrikant vanaf 2027 kan leveren. Mocht Honda er niet in slagen om aan de verwachtingen te voldoen, dan wil de renstal volgens de berichten een alternatief achter de hand hebben. Mercedes zou daarvoor een belangrijke kandidaat zijn.

Opvallend genoeg werd Toto Wolff tijdens de Grand Prix van Nederland gespot in de motorhome van Aston Martin. Dat bezoek lijkt bovendien geen toeval te zijn geweest. Volgens de berichtgeving zou de Mercedes-teambaas eerder ook al in Barcelona een bezoek hebben gebracht aan de Aston Martin-faciliteiten.

Wolff duikt opvallend vaak op bij Aston Martin

De aanwezigheid van Wolff voedt de geruchten over een mogelijke samenwerking tussen Aston Martin en Mercedes. De Duitse fabrikant levert momenteel al motoren aan meerdere teams en zou Aston Martin vanaf 2028 opnieuw van krachtbronnen kunnen voorzien als het Honda-project niet de gewenste resultaten oplevert.

Voorlopig blijft Honda dus de aangewezen partner van Aston Martin. De renstal wil echter duidelijk niet zonder alternatief komen te zitten. De gesprekken met Mercedes zouden dan ook vooral bedoeld zijn om verschillende scenario's te onderzoeken. Een definitieve beslissing over een motorwissel voor 2028 is er op dit moment nog niet.

Nadat Aston Martin in 2021 haar rentree maakte in de koningsklasse van de autosport, reed het team uit Silverstone tot vorig jaar met Mercedes-motoren. Dit jaar kreeg Honda van Adrian Newey en consorten duidelijk de taak om een competitieve en betrouwbare krachtbron te bouwen voor Alonso en Stroll. Mocht dat komend jaar niet gebeuren, dan kunnen er maatregelen getroffen gaan worden. 

Pietje Bell

Posts: 36.418

[i]"Een verhaal wat bol staat van gigantische investeringen, paniekbesluiten en foute timing."[/i]


Zeker vergeten dat Honda vorig jaar de PU op tijd klaar had, maar Newey weer eens achter liep met zijn ontwerp. De wagen was ternauwernood klaar op de eerste testdag. En wat ontdekten ze toen?
Oe... [Lees verder]

  • 6
  • 26 aug 2026 - 11:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Adrian Newey Aston Martin

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.014

    Jaja, en ik moet dat geleuven.
    Geef Honda nog even en ze gaan meedoen voor de prijzen....dat weet ik zeker.

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 11:02
  • The Wolf

    Posts: 1.402

    Zou het zoveelste pijnlijke hoofdstuk zijn in de bizarre relatie die Honda heeft met de F1.
    Een verhaal wat bol staat van gigantische investeringen, paniekbesluiten en foute timing.

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 11:08
    • Pietje Bell

      Posts: 36.419

      "Een verhaal wat bol staat van gigantische investeringen, paniekbesluiten en foute timing."


      Zeker vergeten dat Honda vorig jaar de PU op tijd klaar had, maar Newey weer eens achter liep met zijn ontwerp. De wagen was ternauwernood klaar op de eerste testdag. En wat ontdekten ze toen?
      Oef, we zijn vergeten te vragen naar de afmetingen van de Honda PU. Met
      als gevolg dat Honda TOEN NOG de onderdelen om moest
      wisselen/repositioneren, want het wagen ontwerp kon niet meer gewijzigd worden. Gevolg >>> trillingen en Honda kreeg de schuld.
      Newey vertikt het om zich aan anderen aan te passen. Is altijd al zo geweest en de nederige Japanners houden hun mond wijselijk dicht.
      Horner heeft destijds doorgepakt en heeft gezegd dat Honda de pu moest ontwerpen en RBR zou de wagen er wel passend omheen bouwen. Dat werd hem door Newey niet in dankbaarheid afgenomen.

      • + 6
      • 26 aug 2026 - 11:27
    • f(1)orum

      Posts: 10.340

      Alle ballen weer op Honda (....) en tot een zeker punt is dat wel te begrijpen. Honda is een F1 draaideur motorfabrikant. Aan de andere kant heeft Aston Martin boter op hun hoofd en heeft Newey in eerste instantie een draak van een design afgeleverd (zie verhaal @Pietje). Ook bij McLaren destijds was Honda de klos, terwijl McLaren zelf heftig aanstuurde op het size 0 concept, met alle dramatische resultaten als gevolg.
      Wat je Honda wel kunt verwijten imo is dat ze 'te toegeeflijk' zijn; te weinig op hun strepen gaan staan. Bij McLaren destijds zijn ze uiteindelijk overstag gegaan toen Ron Dennis sterk aandrong om hun samenwerking met een jaar te vervroegen en zijn ze, uiteindelijk, akkoord gegaan met het size 0 concept. En ook nu zijn ze gezwicht voor het 'late' Newey concept en de hieruit gewijzigde eisen aan de PU.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 11:59
    • Beri

      Posts: 7.057

      Sorry @Pietje, maar wat een onzin.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 12:20
  • shakedown

    Posts: 1.961

    Bijzonder dat het bij Red Bull wel gelukt is. Alsof er iets van communicatie tussen de renstal en de motor fabrikant zou moeten zijn.

    Ik denk namelijk dat het vooral daarin zit. De wisselwerking tussen de de verschillende technische verantwoordelijke. Bij McLaren was dat blijkbaar niet goed, bij Red Bull wel en nu bij Aston Martin zit daar een uitdaging. Ik denk dat echt dat cultuur en respect (iets waar Japan erg gevoelig voor is) echt de grondslag moet zijn. En daar gaat denk ik iets mis.

    • + 1
    • 26 aug 2026 - 11:30
  • Elektropunkz

    Posts: 1.036

    Wolf had toch ook een aandeel in Aston Martin toen de strolls het team overkochten

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 11:41
  • Spearhead

    Posts: 554

    Pietje heeft het hier al grotendeels getypt. Maar er wordt enkel maar over Honda geschreven als het over de falende AM gaat, terwijl Newey duidelijk ook boter op zijn hoofd heeft. Maar wegens zijn status wordt dat blijkbaar vergeten...

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 12:01

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar