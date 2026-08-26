Aston Martin lijkt alvast rekening te houden met een scenario waarin de samenwerking met Honda niet het gewenste resultaat oplevert. Volgens Formule 1-journalist Jorge Peiró zouden de gesprekken met Mercedes al zijn opgestart. Het team van Fernando Alonso en Lance Stroll zou een motoroptie voor 2028 onderzoeken.

Aston Martin had alle hoop met Honda gevestigd op dit seizoen met de entree van de nieuwe reglementen, maar die droom viel compleet in duigen. Een combinatie van trillingen, betrouwbaardheidsproblemen en een groot snelheidstekort, resulteerde erin dat Alonso en Stroll tot aan de zomerstop hopeloos achteraan bungelden.

Aston Martin praat met Mercedes over opvallende motorwissel

Aston Martin werkt momenteel samen met Honda, maar zou twijfels hebben over de prestaties die de Japanse fabrikant vanaf 2027 kan leveren. Mocht Honda er niet in slagen om aan de verwachtingen te voldoen, dan wil de renstal volgens de berichten een alternatief achter de hand hebben. Mercedes zou daarvoor een belangrijke kandidaat zijn.

Opvallend genoeg werd Toto Wolff tijdens de Grand Prix van Nederland gespot in de motorhome van Aston Martin. Dat bezoek lijkt bovendien geen toeval te zijn geweest. Volgens de berichtgeving zou de Mercedes-teambaas eerder ook al in Barcelona een bezoek hebben gebracht aan de Aston Martin-faciliteiten.

Wolff duikt opvallend vaak op bij Aston Martin

De aanwezigheid van Wolff voedt de geruchten over een mogelijke samenwerking tussen Aston Martin en Mercedes. De Duitse fabrikant levert momenteel al motoren aan meerdere teams en zou Aston Martin vanaf 2028 opnieuw van krachtbronnen kunnen voorzien als het Honda-project niet de gewenste resultaten oplevert.

Voorlopig blijft Honda dus de aangewezen partner van Aston Martin. De renstal wil echter duidelijk niet zonder alternatief komen te zitten. De gesprekken met Mercedes zouden dan ook vooral bedoeld zijn om verschillende scenario's te onderzoeken. Een definitieve beslissing over een motorwissel voor 2028 is er op dit moment nog niet.

Nadat Aston Martin in 2021 haar rentree maakte in de koningsklasse van de autosport, reed het team uit Silverstone tot vorig jaar met Mercedes-motoren. Dit jaar kreeg Honda van Adrian Newey en consorten duidelijk de taak om een competitieve en betrouwbare krachtbron te bouwen voor Alonso en Stroll. Mocht dat komend jaar niet gebeuren, dan kunnen er maatregelen getroffen gaan worden.