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Norris volgt Verstappen en Leclerc met gloednieuw contract bij McLaren

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Norris volgt Verstappen en Leclerc met gloednieuw contract bij McLaren

Lando Norris heeft het voorbeeld van Max Verstappen en Charles Leclerc gevolgd. De regerend wereldkampioen heeft, net als zijn twee voorgangers, een gloednieuw contract getekend bij McLaren. De Engelsman heeft bijgetekend tot en met 2030 bij de Britse renstal. 

Norris is al sinds 2017 onderdeel van McLaren, toen hij werd opgenomen in het juniorprogramma. Twee jaar later maakte hij zijn Formule 1-debuut namens de Britse renstal. Ondanks interesse van andere teams bleef Norris McLaren trouw. Met zijn nieuwe contract kan hij uiteindelijk meer dan dertien jaar verbonden zijn aan het team.

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Norris blijft McLaren trouw

Norris is duidelijk blij met zijn nieuwe verbintenis. "McLaren is mijn thuis en ik ben heel blij dat ik mijn contract kan verlengen tot en met 2030. Toen ik negen jaar geleden bij het team kwam, was het mijn doel om McLaren weer naar de top te brengen en wereldtitels te winnen. Dat hebben we voor elkaar gekregen, maar we willen meer", laat de Brit weten.

De samenwerking tussen Norris en McLaren heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De renstal groeide uit tot een van de topteams en Norris werd een van de belangrijkste gezichten van het project. Met zijn nieuwe contract kiest hij opnieuw vol voor de toekomst bij McLaren.

'We willen ons volledig richten op winnen'

Norris wil de volgende stap zetten met McLaren en mikt daarbij opnieuw op grote successen. "We willen ons volledig richten op winnen en we weten dat we dat als team kunnen. Ik kijk er enorm naar uit om te zien wat de toekomst brengt", aldus de McLaren-coureur.

De Brit kijkt ondertussen al vooruit naar de volgende race. "Ik kan niet wachten om in Monza weer in de auto te stappen. Ik heb ontzettend veel zin in wat er dit seizoen nog komt en in de komende jaren die we samen tegemoet gaan", besluit Norris.

Snork

Posts: 22.993

Goed voor Norris, doet het erg goed bij McLaren.

  • 4
  • 29 aug 2026 - 11:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren

Reacties (13)

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  • Dale U

    Posts: 2.013

    Gefeliciteerd Lando, nu Piastri nog.........

    • + 2
    • 29 aug 2026 - 11:46
  • Snork

    Posts: 22.992

    Goed voor Norris, doet het erg goed bij McLaren.

    • + 4
    • 29 aug 2026 - 11:48
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.033

    Het schijnt dat hij tussen de 60 en 70.000.000 € per jaar gaat verdienen.

    • + 1
    • 29 aug 2026 - 11:55
    • Larry Perkins

      Posts: 67.513

      Genoeg om Margarida "Magui" Corceiro terug te kopen...

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 13:15
    • shakedown

      Posts: 1.968

      Bijna gelijk aan Verstappen... Maar 40% minder....

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 14:13
  • Pietje Bell

    Posts: 36.469

    Mooi. Als je je goed voelt bij een team en er vertrouwen in hebt is het mooi
    dat je t/m 2030 bij kunt tekenen, waarom zou je jezelf moeten bewijzen bij
    een ander team?!

    • + 2
    • 29 aug 2026 - 12:25
    • NicoS

      Posts: 21.171

      Dat schijnt volgens sommigen hier te moeten, anders ben je geen topper……;)

      • + 3
      • 29 aug 2026 - 12:30
    • Larry Perkins

      Posts: 67.513

      Die 'sommigen hier' worden nu naast hun tweede, derde, vierde of vijfde vrouw of vriend wakker...

      • + 2
      • 29 aug 2026 - 13:20
  • DutchTifosi

    Posts: 2.898

    Goed voor hem. Vind het wel een kracht van hem geworden dat hij echt opstaat in een moeilijke periode. Hij won de titel toen iedereen hem al had afgeschreven en na een periode van pech heeft hij nu weer 2 overwinningen gepakt.

    • + 2
    • 29 aug 2026 - 12:35
  • shakedown

    Posts: 1.968

    Echt, dat hele Silly Season is compleet ingestort...

    • + 3
    • 29 aug 2026 - 14:12
    • Larry Perkins

      Posts: 67.513

      Maak je geen zorgen, volgend jaar krijgen we weer de dezelfde bagger over ons uitgestort en dan trapt Jan en alleman er zo weer in...

      • + 1
      • 29 aug 2026 - 14:43
  • Pietje Bell

    Posts: 36.469

    Lando bij de BBC aan het woord waarom hij heeft bijgetekend:

    urlr.me/fzfvpd

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 15:17
  • Larry Perkins

    Posts: 67.513

    Filmpje, en uiteraard gaat het ook over Max…

    Lando Norris explains McLaren new contract decision 🟠
    (Sky Sports F1, 10,37 minuten)

    urlr.me/MYS3hS

    Chapters:
    00:00 New McLaren contract
    02:53 Role within team
    04:40 Being world champion
    09:30 Long-term future

    Thanks to @LP-aujourd'hui for the tip!

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 16:24

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
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Aston Martin
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.589
  • Podiums 48
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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