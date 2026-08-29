Lando Norris heeft het voorbeeld van Max Verstappen en Charles Leclerc gevolgd. De regerend wereldkampioen heeft, net als zijn twee voorgangers, een gloednieuw contract getekend bij McLaren. De Engelsman heeft bijgetekend tot en met 2030 bij de Britse renstal.

Norris is al sinds 2017 onderdeel van McLaren, toen hij werd opgenomen in het juniorprogramma. Twee jaar later maakte hij zijn Formule 1-debuut namens de Britse renstal. Ondanks interesse van andere teams bleef Norris McLaren trouw. Met zijn nieuwe contract kan hij uiteindelijk meer dan dertien jaar verbonden zijn aan het team.

Norris blijft McLaren trouw

Norris is duidelijk blij met zijn nieuwe verbintenis. "McLaren is mijn thuis en ik ben heel blij dat ik mijn contract kan verlengen tot en met 2030. Toen ik negen jaar geleden bij het team kwam, was het mijn doel om McLaren weer naar de top te brengen en wereldtitels te winnen. Dat hebben we voor elkaar gekregen, maar we willen meer", laat de Brit weten.

De samenwerking tussen Norris en McLaren heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De renstal groeide uit tot een van de topteams en Norris werd een van de belangrijkste gezichten van het project. Met zijn nieuwe contract kiest hij opnieuw vol voor de toekomst bij McLaren.

'We willen ons volledig richten op winnen'

Norris wil de volgende stap zetten met McLaren en mikt daarbij opnieuw op grote successen. "We willen ons volledig richten op winnen en we weten dat we dat als team kunnen. Ik kijk er enorm naar uit om te zien wat de toekomst brengt", aldus de McLaren-coureur.

De Brit kijkt ondertussen al vooruit naar de volgende race. "Ik kan niet wachten om in Monza weer in de auto te stappen. Ik heb ontzettend veel zin in wat er dit seizoen nog komt en in de komende jaren die we samen tegemoet gaan", besluit Norris.