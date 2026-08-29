Ferrari moet volgens voormalig Ferrari-engineer Rob Smedley en oud-teambaas Otmar Szafnauer volledig voor Lewis Hamilton kiezen. Het duo vindt dat de Italiaanse renstal geen punten meer mag verspillen door vast te houden aan een gelijke behandeling van Hamilton en Charles Leclerc.

De discussie laaide opnieuw op na de Grand Prix van Nederland. Hamilton reed in Zandvoort op versere banden en was sneller dan Leclerc, maar Ferrari besloot de Brit niet voorbij zijn teamgenoot te laten. Hamilton eindigde daardoor als vierde, terwijl Leclerc als vijfde over de finish kwam.

'Ferrari moet achter Hamilton gaan staan'

Smedley vindt dat Ferrari een duidelijke keuze moet maken als het nog een rol wil spelen in de strijd om de wereldtitel. "Als Ferrari nog echt iets wil betekenen in dit kampioenschap, moeten ze volledig achter Lewis gaan staan. Hij heeft de betere reeks neergezet en op dit moment ook het betere werk geleverd", stelt de voormalig Ferrari-engineer in de High Performance Racing-podcast.

Volgens Smedley moet Ferrari de kansen met Hamilton optimaal benutten zodra de auto competitief genoeg is. "Als Lewis de kans heeft om te winnen, moet Ferrari ervoor zorgen dat hij die overwinning ook pakt. Op dagen waarop dat niet mogelijk is, moet hij zoveel mogelijk punten verzamelen. Als je punten van Mercedes wilt afsnoepen, moet je dat als team doen."

'Je wisselt gewoon van positie'

Ook Szafnauer is van mening dat Ferrari harder moet optreden. De voormalig teambaas van onder meer Alpine en Aston Martin wijst erop dat de coureurstitel binnen Ferrari traditioneel veel waarde heeft. "Als dat je doel is, moet iedere beslissing in het teken staan van dat doel. En dat gebeurt op dit moment niet", klinkt het kritisch.

De oud-teambaas begrijpt dan ook niet waarom Ferrari in Zandvoort niet ingreep. "Als twee coureurs op verschillende strategieën rijden en één van hen duidelijk sneller is, laat je hem er gewoon langs. Hij kan vervolgens de auto voor zich aanvallen. Lukt dat niet, dan draai je de posities later weer terug. Zo simpel kan het zijn." Hamilton staat momenteel samen met George Russell op de tweede plaats in het WK met 183 punten. Kimi Antonelli leidt met 242 punten, terwijl Leclerc vijfde staat met 155 punten. Ferrari zal volgens Smedley en Szafnauer dus vaker voor Hamilton moeten kiezen om Mercedes nog onder druk te kunnen zetten.