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Wat moet Ferrari nu spanningen tussen Hamilton en Leclerc oplopen?

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Wat moet Ferrari nu spanningen tussen Hamilton en Leclerc oplopen?

Ferrari moet volgens voormalig Ferrari-engineer Rob Smedley en oud-teambaas Otmar Szafnauer volledig voor Lewis Hamilton kiezen. Het duo vindt dat de Italiaanse renstal geen punten meer mag verspillen door vast te houden aan een gelijke behandeling van Hamilton en Charles Leclerc.

De discussie laaide opnieuw op na de Grand Prix van Nederland. Hamilton reed in Zandvoort op versere banden en was sneller dan Leclerc, maar Ferrari besloot de Brit niet voorbij zijn teamgenoot te laten. Hamilton eindigde daardoor als vierde, terwijl Leclerc als vijfde over de finish kwam.

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'Ferrari moet achter Hamilton gaan staan'

Smedley vindt dat Ferrari een duidelijke keuze moet maken als het nog een rol wil spelen in de strijd om de wereldtitel. "Als Ferrari nog echt iets wil betekenen in dit kampioenschap, moeten ze volledig achter Lewis gaan staan. Hij heeft de betere reeks neergezet en op dit moment ook het betere werk geleverd", stelt de voormalig Ferrari-engineer in de High Performance Racing-podcast.

Volgens Smedley moet Ferrari de kansen met Hamilton optimaal benutten zodra de auto competitief genoeg is. "Als Lewis de kans heeft om te winnen, moet Ferrari ervoor zorgen dat hij die overwinning ook pakt. Op dagen waarop dat niet mogelijk is, moet hij zoveel mogelijk punten verzamelen. Als je punten van Mercedes wilt afsnoepen, moet je dat als team doen."

'Je wisselt gewoon van positie'

Ook Szafnauer is van mening dat Ferrari harder moet optreden. De voormalig teambaas van onder meer Alpine en Aston Martin wijst erop dat de coureurstitel binnen Ferrari traditioneel veel waarde heeft. "Als dat je doel is, moet iedere beslissing in het teken staan van dat doel. En dat gebeurt op dit moment niet", klinkt het kritisch.

De oud-teambaas begrijpt dan ook niet waarom Ferrari in Zandvoort niet ingreep. "Als twee coureurs op verschillende strategieën rijden en één van hen duidelijk sneller is, laat je hem er gewoon langs. Hij kan vervolgens de auto voor zich aanvallen. Lukt dat niet, dan draai je de posities later weer terug. Zo simpel kan het zijn." Hamilton staat momenteel samen met George Russell op de tweede plaats in het WK met 183 punten. Kimi Antonelli leidt met 242 punten, terwijl Leclerc vijfde staat met 155 punten. Ferrari zal volgens Smedley en Szafnauer dus vaker voor Hamilton moeten kiezen om Mercedes nog onder druk te kunnen zetten.

schwantz34

Posts: 42.721

Ik ben geen Ferrari fan en volg de Italiaanse media daarom ook niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat de media en Tifosi niet heel erg blij zijn met Vasseur, die zich telkens als er zich een situatie voordoet tijdens een race (zoals op Zandvoort) niet thuis geeft (zoals Toto wel vaak doet over ... [Lees verder]

  • 2
  • 29 aug 2026 - 17:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Otmar Szafnauer Rob Smedley Ferrari

Reacties (18)

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  • DutchTifosi

    Posts: 2.898

    Waarom? De voortekenen zijn niet bepaald dat Ferrari echt een bedreiging zijn voor Kimi en de sterke vorm dat Hamilton had in het begin is toch wat minder geworden met de penalties en een 7e plaats in de sprintrace.

    • + 1
    • 29 aug 2026 - 15:30
    • Robin

      Posts: 3.452

      Die penalty’s waren idd zeeeeeeer onhandig maar Charles is m.i. nergens structureel sneller geweest.
      Ze hadden het op z’n minst kunnen proberen, als het mislukt en je wilt het perse eerlijk houden kun je vaak nog terug switchen.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 16:02
    • Plextor

      Posts: 136

      @Robin... Leclerc heeft anders de laatste 4 races sneller geweest en 18 punten ingehaald

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 18:31
  • HarryLam

    Posts: 5.702

    Zoals tegenwoordig gewoon weer eens ernstig strategisch geklungel van Ferrari, in Schumacher zijn tijd wisten ze wel beter.

    • + 1
    • 29 aug 2026 - 16:18
    • hupholland

      Posts: 10.193

      dan moet je misschien Turkije 2006 nog eens terugkijken. Met de beste coureur en de beste auto en een duidelijk onderscheid tussen de teamgenoten is het natuurlijk niet zo heel ingewikkeld. Maar met de druk van Alonso en Massa die op een baan als Turkije verrassend goed mee kon met Schumacher was het een stuk ingewikkelder.
      Afgelopen weekend heeft Ferrari, op een baan waar je moeilijk kunt inhalen ook gewoon goed druk gezet op eerst nummer 4 (Piastri) en later nummer 3 (Russell). Waar het vooral mis is gegaan is zaterdagmiddag bij de kwalificatie, met name voor Leclerc en bij de start voor Hamilton. Vanaf P5 en 6 ging het altijd al een moeilijk verhaal worden. Naar achteren was er niks meer te verliezen, dus konden ze met Hamilton zelfs nog voor een gokje gaan op de overwinning. Maar geef Hamilton een staatslot voor zn verjaardag en hij zal je uitvoerig bedanken, maar als blijkt dat ie niks gewonnen heeft zal ie terugkomen om een ander cadeau te eisen. Fans en coureurs kunnen soms dromen, een team moet gewoon realistisch zijn. Als Leclerc gewoon binnenkomt op het moment dat Ferrari het hem vraagt en niet een ronde later zou ik zelfs zeggen dat Ferrari strategisch er uit heeft gehaald wat er in zat. Dat rondje heeft overigens Leclerc misschien wel meer gekost dan Hamilton, want er zat een achterblijver tussen, dat tijdsverlies had Leclerc zichzelf mooi kunnen besparen. En zonder het duel met Piastri denk ik dat Leclerc gewoon op het podium zou hebben gestaan en was Hamilton nooit bij hem aan de staart was gekomen. Maar goed, als strategie team en komend vanaf P5 en 6 heb je gewoon veel dingen niet zelf in de hand. Hamilton was in de sprint nergens te bekennen, het eerste deel van de race in Zandvoort ook niet.. eigenlijk best knap van Ferrari dat ze hem niet helemaal vergeten waren.. en de race daarvoor, hielpen ze m in de pits voorbij Verstappen maar die positie verloor hijzelf weer kinderlijk eenvoudig om vervolgens doormiddel van een straf nog een positie te verliezen. Het is echt bijzonder onrechtvaardig om steeds maar de schuld bij het team te leggen en te denken dat hij maar even de voorkeur boven Leclerc moet hebben omdat hij eerder dit seizoen 2 goede wedstrijden heeft gereden, of dat hij in een fase van de race ff een paar tiende sneller was dan Leclerc op 4 ronden nieuwere banden.
      Maar goed, afgeven op de strategie afdeling van Ferrari doet het altijd goed en teamplayer Hamilton schroomt zelfs niet om dat vuurtje ff flink op te stoken. Schandalig.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 17:46
    • hupholland

      Posts: 10.193

      overigens moeten we ook niet vergeten dat een coureur ook aan de voorkant een verschil kan maken voor de ander. Kijk naar Silverstone waar Leclerc het Antonelli moeilijk kan maken en Antonelli uiteindelijk 25 punten misloopt. Afgelopen weekend pakt Leclerc in de sprint ook punten van Norris en Antonelli. Ga je iemand 2e coureur maken, dan grote kans dat die zn motivatie verliest en je er juist weining meer aan hebt. Hamilton kon overigens ook heel mooi profiteren van het sloopwerk van Leclerc bij Piastri.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 17:56
    • Robin

      Posts: 3.452

      @hupholland ik heb dit op voorgaande reacties van je waarin je hem als schandalig en geen teamplayer bestempeld expres achterwege gelaten maar hij schreeuwt NOOIT en legt dit seizoen vrijwel consequent de schuld bij zichzelf en prijst het team de hemel in….
      Wie izijn Max en/of Alonso dan volgens jou met hun boordradios?

      • + 2
      • 29 aug 2026 - 18:00
    • hupholland

      Posts: 10.193

      deze had je ook achterwege mogen laten hoor. Ja, Max en Alonso krijgen ook wel eens kritiek op hun boordradio's. Die worden dan meer boos, Hamilton wordt cynisch. Het is soms haast of hij de spot drijft met zn eigen team. Hamilton zelf heeft iig zn excuses aangeboden, analisten en fans blijven er over doordrammen. Zwaar onterecht in mijn ogen. Er kunnen altijd dingen beter, Ferrari zou de afgelopen 2 race gaan oogsten op krappe, bochtige baantjes, dat is niet echt gelukt en dat heeft weinig tot niks met de strategische afdeling te maken. Misschien waren de verwachtingen gewoon iets te hoog? ja, dan krijg je frustatie's en spanningen. Misschien nog extra pijnlijk dat oude bekende McLaren er dan met de bloemen vandoor gaat en misschien zelfs wel in het WK voorbij dreigt te steken. Wie weet brengt de motorupgrade nog soelaas, anders ga je misschien wel van discussie over eerste en tweede rijder naar discussie over aandacht verleggen naar 2027. We gaan het zien.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 18:36
  • Larry Perkins

    Posts: 67.520

    "Ook Szafnauer is van mening dat Ferrari harder moet optreden. De voormalig teambaas wijst erop dat de coureurstitel binnen Ferrari traditioneel veel waarde heeft."

    De coureurstitel heeft bij Ferrari zeker wel waarde maar de belangrijkste titel is voor het legendarische scharlakenrode team met het steigerende paard uit Maranello toch echt de constructeurstitel!
    Vasseur heeft onlangs nog eens helder aangegeven dat het teambelang boven alles staat.

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 16:49
    • HarryLam

      Posts: 5.702

      Ook dat is m.i. een misconceptie van de werkelijkheid aangezien Ferrari de enige is die dat vind en de rest van de wereld vind dat de WDC het belangrijkste is.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 18:36
    • Larry Perkins

      Posts: 67.520

      De overgrote meerderheid vindt inderdaad het WDC het belangrijkste en dat vind ik ook, f*ck het WCC, maar voor Ferrari is het WCC het belangrijkste en dus geen misvatting. Zij mogen zelf hun prioriteit bepalen...

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 19:36
  • Need5Speed

    Posts: 4.392

    Ferrari had gewoon tegen Charles moeten zeggen dat Lewis sneller was. "Box or let him by".
    Charles snapte heus wel dat het team wilde dat Lewis ongehinderd verder kon, maar dat zeiden ze niet. En hij vond het zelf te vroeg voor een pitstop. Dus hij bleef nog even in de weg rijden, technische had hij gewoon gelijk. Maar Lewis was anders eerder bij Russell geweest en er misschien wel voorbij gegaan.

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 16:57
    • schwantz34

      Posts: 42.721

      Ik ben geen Ferrari fan en volg de Italiaanse media daarom ook niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat de media en Tifosi niet heel erg blij zijn met Vasseur, die zich telkens als er zich een situatie voordoet tijdens een race (zoals op Zandvoort) niet thuis geeft (zoals Toto wel vaak doet over de boardradio) om zijn coureurs ff luid en duidelijk te zeggen wat ze moeten gaan doen om het best mogelijke teamresultaat binnen te hengelen.

      • + 2
      • 29 aug 2026 - 17:23
    • Robin

      Posts: 3.452

      Dus doet Toto het naar mijn mening toch beter (op dat vlak)

      • + 1
      • 29 aug 2026 - 18:03
    • Tony

      Posts: 1.683

      Nou zie ik het niet snel gebeuren, maar ik denk dat Toto echt een aanwinst kan zijn voor Ferrari.
      Net zoals Nederlands succesvolste F1 teambaas Christijan Albers.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 18:36
    • hupholland

      Posts: 10.193

      ah, Canada en Barcelona zijn al weer helemaal vergeten blijkbaar. Juist de besluiteloosheid in Barcelona bracht Ferrari in het spel, die dat tactisch briljant uitspeelden. En Toto had Hamilton en Russell ook niet heel geweldig in de hand, Hamilton en Rosberg ook niet. Misschien moet Vasseur nog een beetje handigheid krijgen in het managen van dit soort bitchfights.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 18:41
    • Tony

      Posts: 1.683

      Net zoals hierboven ben je goed om in het zoeken naar enkele uitzonderingen.
      Is Max wel een goede coureur? In de laatste race heeft hij door een eigen fout zijn auto de vernieling in gereden.
      Is Hannah een goede strateeg? Kijk Hongarije 2024 maar eens terug, daar ging het niet zo goed.

      Ik denk zeer zeker dat Toto met zijn ervaring, zijn leiderschapsstijl en zijn zakelijke inzicht alle kenmerken van een goede F1-baas in huis heeft en dat hij voor elk F1-team een aanwinst zal zijn.
      Er zal alleen wat budget gereserveerd moeten worden voor een aantal reserve koptelefoons.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 18:52
    • hupholland

      Posts: 10.193

      nee hoor, ik stip alleen punten aan die anderen voor het gemak (of om een andere reden) ff vergeten/weglaten. Tuurlijk is Toto een goede teambaas, maar de afgelopen jaren waren voor hem ook niet gemakkelijk. Ook gewoon 2 jaar op rij verslagen door een klantenteam. Ik denk dat we Toto ook niet moeten gaan overschatten hoor.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 19:23

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
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Haas F1
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Audi
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.716
  • Podiums 137
  • Grand Prix 244
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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