George Russell krijgt later dit Formule 1-seizoen een gridstraf vanwege het overschrijden van zijn motorlimiet. Mercedes heeft nog niet besloten tijdens welke Grand Prix de Brit die straf zal uitzitten. Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli weet al wel waar hij aan toe is: de WK-leider start volgende week tijdens de Grand Prix van Italië achteraan.

Mercedes kampt dit seizoen met betrouwbaarheidsproblemen bij de krachtbron. Zowel Russell als Antonelli heeft daardoor al belangrijke punten laten liggen. Russell viel uit in Canada en kreeg in Hongarije tijdens de kwalificatie opnieuw met een motorprobleem te maken, terwijl Antonelli de finish in Barcelona niet haalde. Daardoor hebben beide coureurs meer dan de toegestane vier power units nodig.

Mercedes bevestigt gridstraf voor Russell

"George zal zijn gridstraf zeker moeten pakken, maar we hebben nog niet bepaald tijdens welke race dat gebeurt. Beide coureurs zullen uiteindelijk worden geraakt", vertelt Mercedes-topman Bradley Lord. "We moeten de resterende races goed managen, zodat beide auto's het seizoen kunnen uitrijden met zo vers en sterk mogelijk materiaal. Het is voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen het risico van oude onderdelen en de punten die je verliest wanneer je een gridstraf moet incasseren."

Ook Mercedes-engineeringdirecteur Andrew Shovlin benadrukt dat de situatie na iedere Grand Prix opnieuw wordt bekeken. "Elke race levert extra kilometers en informatie op. We controleren de onderdelen voortdurend en kijken of eerdere maatregelen de problemen daadwerkelijk hebben opgelost. Misschien hebben we over een paar races meer vertrouwen om een motor een zesde of zevende race te laten meegaan. Daarom evalueren we onze plannen na ieder weekend opnieuw."

Mercedes kiest bewust voor minder updates

De motorproblemen komen op een moment dat Mercedes zijn voorsprong op de concurrentie ziet slinken. McLaren en Ferrari zijn dichterbij gekomen en Mercedes heeft dit seizoen van de topteams de minste updates doorgevoerd. Na de dubbele podiumplaats in Zandvoort gaf teambaas Toto Wolff bovendien aan dat de Duitse renstal simpelweg niet het budget heeft om voortdurend te reageren op de ontwikkelingen bij de concurrentie.

Volgens Lord speelt het budgetplafond een belangrijke rol in de keuzes van Mercedes. "Dit is de realiteit voor ieder team onder het budgetplafond. Je moet een balans vinden tussen personeelskosten, salarissen, onderdelen, reserveonderdelen en wat je daadwerkelijk naar het circuit kunt brengen. We vinden nog steeds prestaties in de windtunnel, maar vervolgens moeten we bepalen wanneer het verstandig is om die winst om te zetten in echte onderdelen."

Mercedes kijkt daarbij niet alleen naar de huidige titelstrijd, maar ook naar volgend seizoen. "Als we hadden gedacht dat we dit kampioenschap alleen konden redden met een update in Zandvoort, dan hadden we daar waarschijnlijk een manier voor gevonden. We staan echter aan de leiding en kunnen daardoor iets meer vooruitkijken. We moeten dit jaar competitief blijven, maar tegelijkertijd nadenken over het volgende kampioenschap. Na iedere race bekijken we opnieuw of we genoeg doen en of bepaalde ontwikkelingen alsnog naar voren kunnen worden gehaald."