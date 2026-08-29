user icon
icon

Mercedes in de problemen: Antonelli én Russell krijgen gridstraffen

<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes in de problemen: Antonelli én Russell krijgen gridstraffen

George Russell krijgt later dit Formule 1-seizoen een gridstraf vanwege het overschrijden van zijn motorlimiet. Mercedes heeft nog niet besloten tijdens welke Grand Prix de Brit die straf zal uitzitten. Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli weet al wel waar hij aan toe is: de WK-leider start volgende week tijdens de Grand Prix van Italië achteraan.

Mercedes kampt dit seizoen met betrouwbaarheidsproblemen bij de krachtbron. Zowel Russell als Antonelli heeft daardoor al belangrijke punten laten liggen. Russell viel uit in Canada en kreeg in Hongarije tijdens de kwalificatie opnieuw met een motorprobleem te maken, terwijl Antonelli de finish in Barcelona niet haalde. Daardoor hebben beide coureurs meer dan de toegestane vier power units nodig.

Meer over Mercedes Verstappen haalt hard uit naar Russell: "Straks gaat George huilen..."

Verstappen haalt hard uit naar Russell: "Straks gaat George huilen..."

22 aug
 Wolff: "Hamilton heeft nu vrede met wat nederlaag tegen Verstappen in 2021"

Wolff: "Hamilton heeft nu vrede met wat nederlaag tegen Verstappen in 2021"

27 aug

Mercedes bevestigt gridstraf voor Russell

"George zal zijn gridstraf zeker moeten pakken, maar we hebben nog niet bepaald tijdens welke race dat gebeurt. Beide coureurs zullen uiteindelijk worden geraakt", vertelt Mercedes-topman Bradley Lord. "We moeten de resterende races goed managen, zodat beide auto's het seizoen kunnen uitrijden met zo vers en sterk mogelijk materiaal. Het is voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen het risico van oude onderdelen en de punten die je verliest wanneer je een gridstraf moet incasseren."

Ook Mercedes-engineeringdirecteur Andrew Shovlin benadrukt dat de situatie na iedere Grand Prix opnieuw wordt bekeken. "Elke race levert extra kilometers en informatie op. We controleren de onderdelen voortdurend en kijken of eerdere maatregelen de problemen daadwerkelijk hebben opgelost. Misschien hebben we over een paar races meer vertrouwen om een motor een zesde of zevende race te laten meegaan. Daarom evalueren we onze plannen na ieder weekend opnieuw."

Mercedes kiest bewust voor minder updates

De motorproblemen komen op een moment dat Mercedes zijn voorsprong op de concurrentie ziet slinken. McLaren en Ferrari zijn dichterbij gekomen en Mercedes heeft dit seizoen van de topteams de minste updates doorgevoerd. Na de dubbele podiumplaats in Zandvoort gaf teambaas Toto Wolff bovendien aan dat de Duitse renstal simpelweg niet het budget heeft om voortdurend te reageren op de ontwikkelingen bij de concurrentie.

Volgens Lord speelt het budgetplafond een belangrijke rol in de keuzes van Mercedes. "Dit is de realiteit voor ieder team onder het budgetplafond. Je moet een balans vinden tussen personeelskosten, salarissen, onderdelen, reserveonderdelen en wat je daadwerkelijk naar het circuit kunt brengen. We vinden nog steeds prestaties in de windtunnel, maar vervolgens moeten we bepalen wanneer het verstandig is om die winst om te zetten in echte onderdelen."

Mercedes kijkt daarbij niet alleen naar de huidige titelstrijd, maar ook naar volgend seizoen. "Als we hadden gedacht dat we dit kampioenschap alleen konden redden met een update in Zandvoort, dan hadden we daar waarschijnlijk een manier voor gevonden. We staan echter aan de leiding en kunnen daardoor iets meer vooruitkijken. We moeten dit jaar competitief blijven, maar tegelijkertijd nadenken over het volgende kampioenschap. Na iedere race bekijken we opnieuw of we genoeg doen en of bepaalde ontwikkelingen alsnog naar voren kunnen worden gehaald."

F1 bekijker

Posts: 512

Wie?

  • 1
  • 29 aug 2026 - 16:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 36.469

    "George zal zijn gridstraf zeker moeten pakken, maar we hebben nog niet bepaald
    tijdens welke race dat gebeurt."


    Volgens een Mercedes insider gaat dat in Monza gebeuren en met de ADUO 1 PU.

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 13:48
    • Larry Perkins

      Posts: 67.516

      Heeft Second Choice George eindelijk eens een geldig excuus waarom hij een race niet in de top finisht...

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 16:29
  • Larry Perkins

    Posts: 67.516

    George Russell trakteerde 170 Mercedes-medewerkers uit Brackley en Brixworth op een privé-kartdag op Silverstone.

    Swapping the W17 for the kart 🏁
    (2,03 minuten)

    Na de dubbele podiumplaats van Mercedes tijdens de Grand Prix van Nederland, beloonde George Russell de medewerkers van de teambases in Brackley en Brixworth met een privé-kartsessie op het Silverstone Circuit.
    "We zijn hier op Silverstone voor een teamkartdag," vertelde Russell aan de camera. "Duizend mensen uit Brackley en Brixworth hebben zich aangemeld, maar we kunnen er maar 170 kwijt. Ik kijk er echt naar uit en ik ga met ze mee racen."

    urlr.me/YDcnqR

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 15:17
    • koppie toe

      Posts: 5.539

      Dacht dat Max tegen 100 zou rijden.
      Blijken het er 170 te zijn.

      • + 0
      • 29 aug 2026 - 16:22
  • Flexwing

    Posts: 534

    Dat wordt dus podium voor verstappen.

    • + 0
    • 29 aug 2026 - 16:41

NL Grand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

NLGrand Prix van Nederland

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar