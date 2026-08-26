Red Bull Racing krijgt voorlopig geen extra ontwikkelingsruimte voor de power unit. De FIA heeft na de tweede ADUO-beoordeling geconcludeerd dat geen enkele motorleverancier recht heeft op aanpassingen. Daarmee blijft de krachtsverhouding tussen de verschillende fabrikanten voorlopig ongewijzigd.

De prestaties van de verbrandingsmotoren worden gedurende het seizoen meerdere keren met elkaar vergeleken. Wanneer een fabrikant volgens de Performance Index minimaal twee procent achterstand heeft op de sterkste motor, krijgt die extra ruimte om de power unit te ontwikkelen en een hoger budgetplafond. De Formule 1 wil daarmee voorkomen dat één motorleverancier jarenlang de concurrentie domineert.

FIA trekt duidelijke conclusie na tweede ADUO-onderzoek

Opvallend genoeg werd Red Bull Ford tijdens de eerste beoordeling aangewezen als benchmark, terwijl Mercedes in de beginfase van het seizoen door veel kenners juist als de sterkste motor werd gezien. Mercedes, Ferrari, Audi en Honda kregen daardoor, afhankelijk van hun achterstand, toestemming om aanpassingen aan hun power units door te voeren.

Na de Grand Prix van Hongarije werd de tweede beoordelingsperiode afgesloten. De technische afdeling van de FIA analyseerde opnieuw de beschikbare data, maar kwam dit keer tot een andere conclusie: geen van de fabrikanten heeft een achterstand die groot genoeg is om extra ontwikkelingsruimte te krijgen.

Nikolas Tombazis, directeur Single Seaters van de FIA, benadrukt dat de bond veel vertrouwen heeft in de uitkomst. "We hebben de data grondig geanalyseerd en zijn ervan overtuigd dat de resultaten van deze tweede periode betrouwbaar zijn. De kwaliteit van de beschikbare informatie geeft ons veel vertrouwen in onze conclusies."

FIA houdt details bewust binnenskamers

De FIA heeft de uitkomst van de tweede ADUO-periode deze keer wel openbaar gemaakt. Tegelijkertijd worden niet alle details van de analyse gedeeld. Volgens Tombazis moet de bond rekening houden met de vertrouwelijke informatie en het intellectuele eigendom van de teams en motorleveranciers.

"Bij het publiceren van de resultaten moeten we uiteraard rekening houden met de vertrouwelijkheid en het intellectuele eigendom van de teams en fabrikanten. Dit is bovendien het eerste jaar waarin ADUO wordt gebruikt. Het is daarom mogelijk dat we bepaalde onderdelen in de toekomst verder ontwikkelen, in overleg met alle motorleveranciers", besluit Tombazis.