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FIA is eruit en geeft Red Bull en Verstappen slecht nieuws na ADUO-statement

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FIA is eruit en geeft Red Bull en Verstappen slecht nieuws na ADUO-statement

Red Bull Racing krijgt voorlopig geen extra ontwikkelingsruimte voor de power unit. De FIA heeft na de tweede ADUO-beoordeling geconcludeerd dat geen enkele motorleverancier recht heeft op aanpassingen. Daarmee blijft de krachtsverhouding tussen de verschillende fabrikanten voorlopig ongewijzigd.

De prestaties van de verbrandingsmotoren worden gedurende het seizoen meerdere keren met elkaar vergeleken. Wanneer een fabrikant volgens de Performance Index minimaal twee procent achterstand heeft op de sterkste motor, krijgt die extra ruimte om de power unit te ontwikkelen en een hoger budgetplafond. De Formule 1 wil daarmee voorkomen dat één motorleverancier jarenlang de concurrentie domineert.

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Opvallend genoeg werd Red Bull Ford tijdens de eerste beoordeling aangewezen als benchmark, terwijl Mercedes in de beginfase van het seizoen door veel kenners juist als de sterkste motor werd gezien. Mercedes, Ferrari, Audi en Honda kregen daardoor, afhankelijk van hun achterstand, toestemming om aanpassingen aan hun power units door te voeren.

Na de Grand Prix van Hongarije werd de tweede beoordelingsperiode afgesloten. De technische afdeling van de FIA analyseerde opnieuw de beschikbare data, maar kwam dit keer tot een andere conclusie: geen van de fabrikanten heeft een achterstand die groot genoeg is om extra ontwikkelingsruimte te krijgen.

Nikolas Tombazis, directeur Single Seaters van de FIA, benadrukt dat de bond veel vertrouwen heeft in de uitkomst. "We hebben de data grondig geanalyseerd en zijn ervan overtuigd dat de resultaten van deze tweede periode betrouwbaar zijn. De kwaliteit van de beschikbare informatie geeft ons veel vertrouwen in onze conclusies."

FIA houdt details bewust binnenskamers

De FIA heeft de uitkomst van de tweede ADUO-periode deze keer wel openbaar gemaakt. Tegelijkertijd worden niet alle details van de analyse gedeeld. Volgens Tombazis moet de bond rekening houden met de vertrouwelijke informatie en het intellectuele eigendom van de teams en motorleveranciers.

"Bij het publiceren van de resultaten moeten we uiteraard rekening houden met de vertrouwelijkheid en het intellectuele eigendom van de teams en fabrikanten. Dit is bovendien het eerste jaar waarin ADUO wordt gebruikt. Het is daarom mogelijk dat we bepaalde onderdelen in de toekomst verder ontwikkelen, in overleg met alle motorleveranciers", besluit Tombazis.

Pietje Bell

Posts: 36.434

Vreemde uitkomst. Mercedes heeft de ICE niet geupgrade en zou dus nog steeds 2%
achter moeten lopen. Ferrari komt pas volgend weekend met een geupgrade ICE en
zou dus nog steeds 4% achter moeten liggen, evenals Honda, die pas in Zandvoort
een geupgrade ICE heeft meegebracht. Audi weet ik zo e... [Lees verder]

  • 1
  • 26 aug 2026 - 17:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • koppie toe

    Posts: 5.534

    In één woord, bijzonder.

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 17:25
  • Pietje Bell

    Posts: 36.434

    Vreemde uitkomst. Mercedes heeft de ICE niet geupgrade en zou dus nog steeds 2%
    achter moeten lopen. Ferrari komt pas volgend weekend met een geupgrade ICE en
    zou dus nog steeds 4% achter moeten liggen, evenals Honda, die pas in Zandvoort
    een geupgrade ICE heeft meegebracht. Audi weet ik zo even niet.
    Ook zijn ze niet transparant geweest mbt hun bevindingen van de eerste 5/6 GP's.

    • + 1
    • 26 aug 2026 - 17:27
    • koppie toe

      Posts: 5.534

      Dit dus inderdaad.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 17:32
    • Pietje Bell

      Posts: 36.434

      According to the federation’s analysis, which is inclusive of all races from the season-opening Australian Grand Prix to the Hungarian Grand Prix, the Red Bull-Ford internal combustion engine is the most powerful in F1.

      Mercedes is 2% to 4% down on power, while Audi, Ferrari and Honda are more than 4% adrift; the Japanese manufacturer’s new powertrain, which was introduced at the Dutch Grand Prix, was not taken into account.

      After the first quarter of the season, Mercedes had been granted one additional ho.m.ologation for 2026 and 2027 each, while Audi, Ferrari and Honda received two each for this year and next year too. This consists of additional cost cap allowance and further dyno tests. However, no official announcement had been made.

      While the FIA did confirm the ADUO ranking today, no additional ho.m.ologations have been awarded this time.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 17:32
  • Need5Speed

    Posts: 4.364

    Ik denk dat ze het systeem inmiddels zelf ook zo controversieel vinden dat ze het willen afschaffen.
    Dan komt het wel heel mooi uit dat alle ICE's even sterk zijn want dan "maakt het toch niks uit".

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 17:38
    • Pietje Bell

      Posts: 36.434

      Ze kunnen niet even sterk zijn, want er hebben geen upgrades plaatsgevonden.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 17:40
    • Need5Speed

      Posts: 4.364

      Ik heb geen vertrouwen in de correctheid van de metingen.

      • + 1
      • 26 aug 2026 - 17:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.015

    Je zult Max maar zijn met al die pech.

    Eerst verleden week dat hij bijna 'n half miljard gaat verdienen bij Redbull.
    Toen zondag dat hij z'n wagen verkeerd parkeerde....en nu dit....dat één mens dit allemaal aankan, onvoorstelbaar!

    • + 1
    • 26 aug 2026 - 17:42

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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