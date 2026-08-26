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Honda belooft Aston Martin snel betere prestaties

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Honda belooft Aston Martin snel betere prestaties

Honda kijkt dit hele seizoen al tegen een achterstand aan ten opzichte van de andere motorleveranciers op de grid. Mede hierdoor heeft Aston Martin niet het succes behaald waarop het had gehoopt. Honda-kopstuk Koji Watanabe heeft echter een grote belofte gedaan aan Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll. Het Japanse motorblok en Aston Martin zullen volgend jaar 'veel, veel beter' zijn.

Adrian Newey werd na zijn vertrek bij Red Bull Racing aangekondigd als nieuwe kracht bij Aston Martin. In 2025 begon hij aan de ontwikkeling van de wagen en in 2026 werd hij al naar voren geschoven als teambaas van het team uit Silverstone. De verwachtingen voor Aston Martin waren hierdoor erg hoog, maar die zijn niet waargemaakt. Na twaalf races heeft het team drie punten behaald, waarvan twee in Nederland afgelopen weekend.

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Watanabe heeft tegenover de Spaanse krant Mundo Deportivo verteld over de verwachte prestaties voor komend seizoen. Hoewel de prestaties dit seizoen als enigszins zijn verbeterd, is het resultaat nog altijd niet waar Stroll zijn team wil zien eindigen. "Stap voor stap zullen we de kloof met de topteams geleidelijk dichten, dus volgend jaar zullen we natuurlijk veel hoger in het klassement staan ​​dan nu."

Of Honda en Aston Martin uiteindelijk titels gaan winnen, wil Watanabe nog niet bevestigen. Eén ding is duidelijk: ze gaan er alles aan doen om de slechte start te doen vergeten. "Niemand kan het honderd procent garanderen, maar ons doel is om te winnen, honderd procent." Een groot deel van de supporters van Aston Martin is Spaans. Dat komt door tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die voor het team rijdt. "Dit is mijn boodschap: jullie steun geeft ons kracht, dus bedankt aan de Spaanse fans voor jullie steun en aanmoediging."

Honda is nog niet klaar

Aston Martin verkeert momenteel op de tiende positie en heeft alleen nieuwkomer Cadillac onder zich. Hoewel het team in eerste instantie met Cadillac vocht, zijn inmiddels ook Williams, Audi en Haas concurrenten van de renstal uit Silverstone. Toch kijkt Honda verder dan alleen het verbeteren van de huidige positie. "Het is duidelijk dat we momenteel niet in de positie verkeren waarin we willen zijn, maar eerst gaan we weer meedoen en daarna blijven we werken aan iets nog groters."

F1 Nieuws Aston Martin Honda

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.016

    Ik schreef het eerder deze week al....Honda gaat straks mee doen in de top.

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 21:28

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Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
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8
Audi
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Datum
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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