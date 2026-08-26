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FIA neemt de tijd met Red Bull-protest: voorlopig geen uitslag

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FIA neemt de tijd met Red Bull-protest: voorlopig geen uitslag

Het lijkt er sterk op dat de uitkomst van het beroep van Red Bull en McLaren tegen het terugdraaien van de tijdstraf van Pierre Gasly in Monaco voorlopig nog niet bekend is. Gisteren diende de zaak in Parijs bij een speciale commissie van de FIA, maar het kan nog weken duren voordat er een uitslag is.

De uitslag van de Grand Prix van Monaco staat nog altijd niet vast. De race werd gekenmerkt door een vrachtlading aan tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Veel coureurs reden 0,1 kilometer per uur te hard, en dat gold ook voor Gasly. Hij kreeg een tijdstraf, en daardoor verloor hij zijn derde plaats. Alpine diende een right to review in, en ze kregen gelijk. Gasly kreeg zijn podiumplek terug, waarna Red Bull en McLaren in beroep gingen bij de International Court of Appeal van de FIA. 

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Hoe lang duurt het nog?

De zaak diende gisteren achter gesloten deuren in Parijs, en het was de verwachting dat er snel een besluit zou worden genomen. Dat is echter niet het geval, zo melden meerdere media waaronder BBC Sport en The Athletic. De rechters zouden alle bewijsstukken uitgebreid willen bekijken, en het kan nog zeker twee tot drie weken duren voordat er een uitkomst is in deze slepende zaak.

Waar draait de zaak om?

De zaak draait niet zozeer om de vele tijdstraffen, maar om het terugdraaien van de straf van Gasly. Alpine had immers aangetoond dat er problemen waren met de meetapparatuur, maar omdat ze als enige in protest gingen en de andere straffen al waren uitgevoerd, kunnen andere teams hier niets mee. Red Bull en McLaren werden benadeeld door het terugdraaien van Gasly's straf, en ze vinden dat er niet eerlijk is gehandeld.

Waarom duurt het zolang?

Volgens The Athletic nemen de rechters nu de tijd om alle bewijsstukken en argumenten goed door te nemen. Het is dus de verwachting dat er pas in september een definitieve klap op de zaak zal worden gegeven, en dat betekent dat er onduidelijkheid zal blijven bestaan. De Grand Prix van Monaco werd verreden op 7 juni.

F1 Nieuws Red Bull Racing McLaren

Reacties (3)

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  • HarryLam

    Posts: 5.689

    Belachelijk dat dit zo lang moet duren, want rechters zitten daar alleen maar zichzelf belangrijk te maken.

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 16:25
    • hupholland

      Posts: 10.176

      jezelf belangrijk maken, achter gesloten deuren. Het is een lastige zaak, waarin bepaalde dingen niet meer teruggedraaid kunnen worden en andere dingen wel. En je moet het ook wel heel zorgvuldig afhandelen, wat je nu beslist is nl ook van invloed op een mogelijk volgend geval in de toekomst. En daarbij is er nog misschien de dreiging van een gang naar de burgerlijke rechter, dat wil je helemaal voorkomen.

      • + 0
      • 26 aug 2026 - 17:14
  • Larry Perkins

    Posts: 67.458

    Goed om te weten, dan hoeven we voorlopig niet meer midden in de nacht op te staan om te kijken of er al nieuws is...

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 16:44

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Team
Punten
1
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425
2
Ferrari
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3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
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7
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Audi
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Spanje
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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Nederland Circuit Zandvoort
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