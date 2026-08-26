Het lijkt er sterk op dat de uitkomst van het beroep van Red Bull en McLaren tegen het terugdraaien van de tijdstraf van Pierre Gasly in Monaco voorlopig nog niet bekend is. Gisteren diende de zaak in Parijs bij een speciale commissie van de FIA, maar het kan nog weken duren voordat er een uitslag is.

De uitslag van de Grand Prix van Monaco staat nog altijd niet vast. De race werd gekenmerkt door een vrachtlading aan tijdstraffen voor het overschrijden van de maximumsnelheid in de pitlane. Veel coureurs reden 0,1 kilometer per uur te hard, en dat gold ook voor Gasly. Hij kreeg een tijdstraf, en daardoor verloor hij zijn derde plaats. Alpine diende een right to review in, en ze kregen gelijk. Gasly kreeg zijn podiumplek terug, waarna Red Bull en McLaren in beroep gingen bij de International Court of Appeal van de FIA.

Hoe lang duurt het nog?

De zaak diende gisteren achter gesloten deuren in Parijs, en het was de verwachting dat er snel een besluit zou worden genomen. Dat is echter niet het geval, zo melden meerdere media waaronder BBC Sport en The Athletic. De rechters zouden alle bewijsstukken uitgebreid willen bekijken, en het kan nog zeker twee tot drie weken duren voordat er een uitkomst is in deze slepende zaak.

Waar draait de zaak om?

De zaak draait niet zozeer om de vele tijdstraffen, maar om het terugdraaien van de straf van Gasly. Alpine had immers aangetoond dat er problemen waren met de meetapparatuur, maar omdat ze als enige in protest gingen en de andere straffen al waren uitgevoerd, kunnen andere teams hier niets mee. Red Bull en McLaren werden benadeeld door het terugdraaien van Gasly's straf, en ze vinden dat er niet eerlijk is gehandeld.

Waarom duurt het zolang?

Volgens The Athletic nemen de rechters nu de tijd om alle bewijsstukken en argumenten goed door te nemen. Het is dus de verwachting dat er pas in september een definitieve klap op de zaak zal worden gegeven, en dat betekent dat er onduidelijkheid zal blijven bestaan. De Grand Prix van Monaco werd verreden op 7 juni.