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Russell in de problemen: "Antonelli overduidelijk de nummer 1"

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Russell in de problemen: "Antonelli overduidelijk de nummer 1"

Andrea Kimi Antonelli is volgens Ralf Schumacher de overduidelijke nummer 1-coureur bij het team van Mercedes. George Russell doet er alles aan om het gat te verkleinen, maar volgens Schumacher bewijst Antonelli keer op keer dat hij al veel verder is dan zijn Britse teamgenoot.

Antonelli is bezig met een verbazingwekkend sterk seizoen in de Formule 1. De 20-jarige Italiaan debuteerde vorig jaar in de sport, en maakte toen een wisselvallige indruk. Veel mensen zagen zijn teamgenoot Russell dan ook als de titelfavoriet voor dit jaar, maar hij kampte juist met veel problemen en pech. Antonelli presteerde zeer stabiel, en wist al zes Grands Prix te winnen. Hij voert het wereldkampioenschap aan met een ruime marge, en presteerde afgelopen weekend sterk in Zandvoort.

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'Dat is al heel indrukwekkend'

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is onder de indruk. In de podcast Backstage Boxengasse heeft hij dan ook een pijnlijke boodschap voor Russell: "Hij heeft maar één van de laatste zes races gewonnen, maar dit moet je ook aanwijzen. In twaalf pogingen heeft Kimi tien keer op het podium gestaan. In de twee gevallen dat hij dat niet deed, waren er technische problemen. Dat is alleen al heel indrukwekkend. Het enige risico is of hij dit kan volhouden, maar dat leek dit weekend geen probleem te zijn."

Antonelli blijft leveren: "Hij blijft het voor elkaar krijgen, presteert solide en maakt geen fouten. Vanuit dat punt is hij overduidelijk de beste coureur in het team, en hij wordt alleen nog maar beter. Hij komt nog steeds niet in de buurt van zijn volledige potentieel, als je laat meewegen hoe weinig ervaring hij eigenlijk nog heeft."

Wat moet Russell doen?

Russell is volgens Schumacher dan ook niet langer de leider bij Mercedes: "Dat is waarom, naar mijn mening, Kimi de overduidelijke nummer één is bij Mercedes. En ik denk dat Russell dat ook heeft begrepen. Ik denk dat hij is geaccepteerd om de situatie te accepteren, het race voor race te bekijken en om sterk te zijn, sterker dan Antonelli natuurlijk, dat is het doel. Maar ik denk ook dat hij de situatie intern wat rustiger moet aanpakken."

F1 Nieuws George Russell Ralf Schumacher Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (1)

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  • koppie toe

    Posts: 5.533

    Nu mogen we hem vast lijder noemen van Ome Ralf.

    • + 0
    • 26 aug 2026 - 17:27

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Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.215
  • Podiums 30
  • Grand Prix 164
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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