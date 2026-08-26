Andrea Kimi Antonelli is volgens Ralf Schumacher de overduidelijke nummer 1-coureur bij het team van Mercedes. George Russell doet er alles aan om het gat te verkleinen, maar volgens Schumacher bewijst Antonelli keer op keer dat hij al veel verder is dan zijn Britse teamgenoot.

Antonelli is bezig met een verbazingwekkend sterk seizoen in de Formule 1. De 20-jarige Italiaan debuteerde vorig jaar in de sport, en maakte toen een wisselvallige indruk. Veel mensen zagen zijn teamgenoot Russell dan ook als de titelfavoriet voor dit jaar, maar hij kampte juist met veel problemen en pech. Antonelli presteerde zeer stabiel, en wist al zes Grands Prix te winnen. Hij voert het wereldkampioenschap aan met een ruime marge, en presteerde afgelopen weekend sterk in Zandvoort.

'Dat is al heel indrukwekkend'

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is onder de indruk. In de podcast Backstage Boxengasse heeft hij dan ook een pijnlijke boodschap voor Russell: "Hij heeft maar één van de laatste zes races gewonnen, maar dit moet je ook aanwijzen. In twaalf pogingen heeft Kimi tien keer op het podium gestaan. In de twee gevallen dat hij dat niet deed, waren er technische problemen. Dat is alleen al heel indrukwekkend. Het enige risico is of hij dit kan volhouden, maar dat leek dit weekend geen probleem te zijn."

Antonelli blijft leveren: "Hij blijft het voor elkaar krijgen, presteert solide en maakt geen fouten. Vanuit dat punt is hij overduidelijk de beste coureur in het team, en hij wordt alleen nog maar beter. Hij komt nog steeds niet in de buurt van zijn volledige potentieel, als je laat meewegen hoe weinig ervaring hij eigenlijk nog heeft."

Wat moet Russell doen?

Russell is volgens Schumacher dan ook niet langer de leider bij Mercedes: "Dat is waarom, naar mijn mening, Kimi de overduidelijke nummer één is bij Mercedes. En ik denk dat Russell dat ook heeft begrepen. Ik denk dat hij is geaccepteerd om de situatie te accepteren, het race voor race te bekijken en om sterk te zijn, sterker dan Antonelli natuurlijk, dat is het doel. Maar ik denk ook dat hij de situatie intern wat rustiger moet aanpakken."