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Uitslag VT1 Nederland: Antonelli de snelste, Verstappen elfde

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<b> Uitslag VT1 Nederland: </b> Antonelli de snelste, Verstappen elfde

De eerste en laatste vrije training van het raceweekend in Zandvoort zit erop. Op het iconische asfalt aan de Noord-Hollandse kust werd de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli. De tweede tijd ging in deze sessie naar Lando Norris, terwijl de top drie compleet werd gemaakt door George Russell. Max Verstappen moest genoegen nemen met een elfde plaats.

De Formule 1 explodeerde al voordat er überhaupt één ronde was gereden op Zandvoort. Verstappen en Red Bull Racing kwamen met het nieuws naar buiten dat het na 2028 aflopende contract, verlengd is tot en met 2030. De Oostenrijkse renstal houdt dus haar stercoureur uit handen van McLaren en Mercedes en kan weer vooruitkijken. Echter kreeg Red Bull ook een domper te verwerken in aanloop naar Zandvoort. Isack Hadjar is vanwege een polsblessure afgehaakt en wordt daarom vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt zijn stoeltje van de Racing Bulls overhandigt aan Yuki Tsunoda

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Ferrari en Mercedes voeren de toon, Verstappen ontevreden over schakelen   

De eerste Formule 1-coureurs betraden Zandvoort op intermediates. Aangezien er een regenval in de badplaats was gevallen, vlak voor de training, reden sommigen op regenbanden. Al snel droogde de baan op en werd er gewisseld richting slicks. 

Met name Ferrari en Mercedes voerden de toon in het eerste halfuur. De nummer een en twee bij de constructeurs lijken sterk uit de zomerstop te zijn gekomen aangezien Lewis Hamilton de snelste tijd klokte, gevolgd door Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc en George Russell. 

Daarachter was het Verstappen die het dichtst in de buurt kwam van de topteams. De Nederlander, die met luid gejuich werd ontvangen door de Dutch Army, moest echter wel een crash vermijden nadat hij de achterkant van de RB22 verloor. Op de boordradio verweet hij dat zelf aan het terugschakelen. 

Wie totaal geen lekkere oefensessie kende, was Carlos Sainz. De Spanjaard schoot tweemaal naast de baan met een auto die op het oog onbestuurbaar leek. Het lijkt wederom een zwaar weekend te gaan worden voor Williams in Zandvoort. 

Verstappen even van de baan, Antonelli uiteindelijk het snelst

Verstappen kende even een momentje in de voorlaatste sector. De viervoudig wereldkampioen verloor even zijn achterkant en kon een crash nipt vermijden. Wederom verweet hij dit aan het terugschakelen, waar de Nederlander allesbehalve tevreden over was. Verstappen kwam niet verder dan de elfde tijd, wat voor vraagtekens heeft gezorgd bij Red Bull. 

Uiteindelijk ging Antonelli na veel stuivertjes te hebben verwisseld met Ferrari en McLaren, met de snelste tijd aan de haal. De WK-leider, die sensationeel was in de eerste seizoenshelft, lijkt wederom sterk uit de zomerstop te zijn gekomen. 

Om 16:30 uur Nederlandse tijd zal de sprintkwalificatie plaatsvinden voor de sprintrace morgenmiddag. Dan zal duidelijk worden of de topteams hun vorm hebben weten te behouden en of Verstappen en Red Bull progressie hebben geboekt.

F1Grand Prix Nederland - Vrije training 1

NL Circuit Zandvoort - 21 augustus 2026

Foto's Grand Prix van Nederland 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (5)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.306

    Max slechts elfde…

    Wat een k*tcircuit.

    Blij dat dit de laatste keer is op dit ‘rugstreeppadden- en zandhagedissenbaantje’!

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 13:34
    • Pietje Bell

      Posts: 36.314

      Max altijd hetzelfde met 1 VT. Die heeft meer tijd nodig voor de afstelling.

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 13:36
  • F1 bekijker

    Posts: 500

    RB krijgt Aston Martin in de nek.

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 13:34
  • meister

    Posts: 4.353

    Plek 11, zouden de noodklokken al luiden en heeft Red Bull ook een exit clausule om van Max af te kunnen komen?

    Kortom werk te doen.
    Zo eens kijken of de tickets voor zondag al in de uitverkoop gaan

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 13:35
    • schwantz34

      Posts: 42.651

      Max kan beter zijn bulltje pakken, dit komt nooit meer goed!

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 13:37

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    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
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8
Audi
12
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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