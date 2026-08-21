De eerste en laatste vrije training van het raceweekend in Zandvoort zit erop. Op het iconische asfalt aan de Noord-Hollandse kust werd de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli. De tweede tijd ging in deze sessie naar Lando Norris, terwijl de top drie compleet werd gemaakt door George Russell. Max Verstappen moest genoegen nemen met een elfde plaats.

De Formule 1 explodeerde al voordat er überhaupt één ronde was gereden op Zandvoort. Verstappen en Red Bull Racing kwamen met het nieuws naar buiten dat het na 2028 aflopende contract, verlengd is tot en met 2030. De Oostenrijkse renstal houdt dus haar stercoureur uit handen van McLaren en Mercedes en kan weer vooruitkijken. Echter kreeg Red Bull ook een domper te verwerken in aanloop naar Zandvoort. Isack Hadjar is vanwege een polsblessure afgehaakt en wordt daarom vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt zijn stoeltje van de Racing Bulls overhandigt aan Yuki Tsunoda.

Ferrari en Mercedes voeren de toon, Verstappen ontevreden over schakelen

De eerste Formule 1-coureurs betraden Zandvoort op intermediates. Aangezien er een regenval in de badplaats was gevallen, vlak voor de training, reden sommigen op regenbanden. Al snel droogde de baan op en werd er gewisseld richting slicks.

Met name Ferrari en Mercedes voerden de toon in het eerste halfuur. De nummer een en twee bij de constructeurs lijken sterk uit de zomerstop te zijn gekomen aangezien Lewis Hamilton de snelste tijd klokte, gevolgd door Andrea Kimi Antonelli, Charles Leclerc en George Russell.

Daarachter was het Verstappen die het dichtst in de buurt kwam van de topteams. De Nederlander, die met luid gejuich werd ontvangen door de Dutch Army, moest echter wel een crash vermijden nadat hij de achterkant van de RB22 verloor. Op de boordradio verweet hij dat zelf aan het terugschakelen.

Wie totaal geen lekkere oefensessie kende, was Carlos Sainz. De Spanjaard schoot tweemaal naast de baan met een auto die op het oog onbestuurbaar leek. Het lijkt wederom een zwaar weekend te gaan worden voor Williams in Zandvoort.

Verstappen even van de baan, Antonelli uiteindelijk het snelst

Verstappen kende even een momentje in de voorlaatste sector. De viervoudig wereldkampioen verloor even zijn achterkant en kon een crash nipt vermijden. Wederom verweet hij dit aan het terugschakelen, waar de Nederlander allesbehalve tevreden over was. Verstappen kwam niet verder dan de elfde tijd, wat voor vraagtekens heeft gezorgd bij Red Bull.

Uiteindelijk ging Antonelli na veel stuivertjes te hebben verwisseld met Ferrari en McLaren, met de snelste tijd aan de haal. De WK-leider, die sensationeel was in de eerste seizoenshelft, lijkt wederom sterk uit de zomerstop te zijn gekomen.

Om 16:30 uur Nederlandse tijd zal de sprintkwalificatie plaatsvinden voor de sprintrace morgenmiddag. Dan zal duidelijk worden of de topteams hun vorm hebben weten te behouden en of Verstappen en Red Bull progressie hebben geboekt.