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Antonelli wil Verstappen nog steeds als teamgenoot

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Antonelli wil Verstappen nog steeds als teamgenoot

Wereldkampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli vindt het niet vreemd dat Max Verstappen zijn contract heeft verlengd bij Red Bull. Verstappen werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar dat gaat dus niet gebeuren. Toch wil Antonelli niet uitsluiten dat ze ooit teamgenoten worden.

De toekomst van viervoudig wereldkampioen Verstappen was maandenlang hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Verstappen werd in verband gebracht met meerdere teams, maar in zijn eigen Zandvoort maakte hij een einde aan alle twijfel. Hij heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis bij Red Bull, waardoor hij nu tot en met 2030 vastligt bij de Oostenrijkse renstal. Voor Verstappen betekent dit dat hij af is van de ruis, maar toch blijven er mensen speculeren.

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Hoe kijkt Antonelli naar Verstappen-situatie?

In Zandvoort werden de andere coureurs gevraagd naar het grote nieuws van Verstappen. WK-leider en Mercedes-coureur Antonelli reageerde enthousiast in gesprek met de aanwezige media: "Ik kan me ook niet voorstellen dat Max de Formule 1 links laat liggen. Ik zou het niet erg vinden om hem als teamgenoot te hebben. Het zou voor mij een grote uitdaging zijn geweest, maar ook stimulerend, want door met de beste coureurs te strijden, krijg je het beste inzicht in je eigen niveau."

Antonelli kan het goed vinden met Verstappen, en sluit opvallend genoeg niet uit dat ze in de toekomst bij hetzelfde team gaan rijden: "En wie weet, gebeurt dat ooit in de toekomst nog wel een keertje. Ik ben ook heel erg blij met George Russell als mijn teamgenoot. Hij heeft heel erg veel ervaring en is ook een snelle coureur. Hij hielp me ook echt om te groeien in mijn tijd in de Formule 1."

Inspiratiebron voor Antonelli

Antonelli vindt Verstappens contractverlenging vooral inspirerend, en wijst naar zijn eigen situatie bij Mercedes: "Mercedes is voor mij als een tweede familie, dus ik zie mezelf hier ook wel voor een lange tijd rijden. Het zou geweldig zijn om ook een soort symbool voor het team te worden, net als Max dat is bij Red Bull. Als ik aan de verre toekomst denk, wie weet, dus zeg nooit nooit. Maar wat ik wil is winnen met Mercedes."

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F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Red Bull Racing Mercedes GP Nederland 2026

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  • Sprint shootout

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Team
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1
Mercedes
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2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
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Audi
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Circuit
-
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-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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