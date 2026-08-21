Wereldkampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli vindt het niet vreemd dat Max Verstappen zijn contract heeft verlengd bij Red Bull. Verstappen werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar dat gaat dus niet gebeuren. Toch wil Antonelli niet uitsluiten dat ze ooit teamgenoten worden.

De toekomst van viervoudig wereldkampioen Verstappen was maandenlang hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Verstappen werd in verband gebracht met meerdere teams, maar in zijn eigen Zandvoort maakte hij een einde aan alle twijfel. Hij heeft zijn krabbel gezet onder een nieuwe verbintenis bij Red Bull, waardoor hij nu tot en met 2030 vastligt bij de Oostenrijkse renstal. Voor Verstappen betekent dit dat hij af is van de ruis, maar toch blijven er mensen speculeren.

Hoe kijkt Antonelli naar Verstappen-situatie?

In Zandvoort werden de andere coureurs gevraagd naar het grote nieuws van Verstappen. WK-leider en Mercedes-coureur Antonelli reageerde enthousiast in gesprek met de aanwezige media: "Ik kan me ook niet voorstellen dat Max de Formule 1 links laat liggen. Ik zou het niet erg vinden om hem als teamgenoot te hebben. Het zou voor mij een grote uitdaging zijn geweest, maar ook stimulerend, want door met de beste coureurs te strijden, krijg je het beste inzicht in je eigen niveau."

Antonelli kan het goed vinden met Verstappen, en sluit opvallend genoeg niet uit dat ze in de toekomst bij hetzelfde team gaan rijden: "En wie weet, gebeurt dat ooit in de toekomst nog wel een keertje. Ik ben ook heel erg blij met George Russell als mijn teamgenoot. Hij heeft heel erg veel ervaring en is ook een snelle coureur. Hij hielp me ook echt om te groeien in mijn tijd in de Formule 1."

Inspiratiebron voor Antonelli

Antonelli vindt Verstappens contractverlenging vooral inspirerend, en wijst naar zijn eigen situatie bij Mercedes: "Mercedes is voor mij als een tweede familie, dus ik zie mezelf hier ook wel voor een lange tijd rijden. Het zou geweldig zijn om ook een soort symbool voor het team te worden, net als Max dat is bij Red Bull. Als ik aan de verre toekomst denk, wie weet, dus zeg nooit nooit. Maar wat ik wil is winnen met Mercedes."