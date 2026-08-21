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Norris gaat in op verlenging Verstappen: "Max was welkom bij McLaren"

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Norris gaat in op verlenging Verstappen: "Max was welkom bij McLaren"

Lando Norris heeft zich in aanloop naar de Grand Prix van Nederland uitgesproken over de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De McLaren-coureur heeft er alle vertrouwen in dat de line-up van zijn eigen team voorlopig onveranderd blijft. Ook kijkt Norris met vertrouwen naar de kansen van McLaren op Zandvoort.

De Brit reist met een goed gevoel af naar Nederland na zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Hongarije. De updates die McLaren daar introduceerde, lijken het team een flinke stap vooruit te hebben geholpen. Norris blijft echter voorzichtig met zijn verwachtingen voor het weekend op Circuit Zandvoort.

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"De overwinning in Hongarije heeft het team veel vertrouwen gegeven. Toch ben ik niet iemand die meteen te grote stappen zet. We gaan hier niet automatisch winnen, maar onze ambities liggen hoog en we willen geloven dat het kan", vertelt Norris tijdens de persconferentie van de FIA.

Volgens de McLaren-coureur moet vooral blijken of de verbeteringen van de MCL39 op verschillende circuits blijven werken. "We moeten simpelweg ontdekken of onze prestaties overal beter worden. Op ieder circuit, met ieder soort asfalt en in verschillende soorten bochten. We moeten rustig blijven, maar we hebben wel degelijk een mooie stap vooruit gezet", aldus Norris.

Norris ziet Verstappen niet naar McLaren komen

De contractverlenging van Verstappen bij Red Bull Racing heeft volgens Norris ook een einde gemaakt aan de speculaties over een mogelijke overstap naar McLaren. De Nederlander blijft tot en met 2030 bij Red Bull, waardoor een droomduo met Norris voorlopig niet aan de orde is. "Ik had iedereen als teamgenoot verwelkomd. Iemand die zoveel heeft gewonnen als Max zou natuurlijk geweldig zijn geweest, maar ik weet dat Oscar nog lange tijd mijn teamgenoot blijft", zegt Norris.

Ook de strijd om de wereldtitel houdt Norris naar eigen zeggen niet voortdurend bezig. De Brit staat op minder dan honderd punten van leider Kimi Antonelli, maar weigert daar veel aandacht aan te besteden. "Ik denk er eigenlijk alleen aan als jullie ernaar vragen. Ik heb er dit seizoen nog nauwelijks bij stilgestaan en het heeft geen zin om daar nu veel tijd aan te besteden", stelt Norris.

Norris baalt van laatste GP op Zandvoort

De Grand Prix van Nederland krijgt dit weekend extra betekenis, omdat het voorlopig de laatste editie op Zandvoort is. Vanaf 2027 verdwijnt het circuit van de Formule 1-kalender. Norris betreurt dat besluit en heeft vooral lovende woorden voor de Nederlandse fans. "Ik ben behoorlijk teleurgesteld, want dit is een evenement dat ik erg leuk vind. Ik hou van de fans, de sfeer en de passie die hier aanwezig zijn. Dat wil je altijd zien", aldus de McLaren-coureur.

Volgens Norris ligt het verdwijnen van Zandvoort niet aan de coureurs. "Als het aan de rijders lag, zouden we deze race waarschijnlijk willen behouden. Mijn mening is alleen niet bepalend. Het is jammer dat het nu stopt, maar ik hoop dat Zandvoort op een dag weer terugkeert op de kalender", besluit hij.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Nederland 2026

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  • Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

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Lokale tijd 

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  • Sprint

    12:00 - 13:00

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  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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