Max Verstappen plakt er als het goed is nog wat jaren bij in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen heeft zijn contract bij Red Bull Racing, dat na 2028 zou aflopen, tot 2030 verlengd. Dit gigantische salaris gaat de Nederlander opstrijken na zijn nieuwe verbintenis.

Na maandenlange speculatie kwam Red Bull in Zandvoort met het hoge woord dat zij Verstappen gaan behouden. Tot enige verbazing van de rest in de F1-paddock verlengden zij het contract van Verstappen en hield de Oostenrijkse renstal de Nederlander voorlopig uit handen van Mercedes of McLaren. Maar Red Bull heeft volgens de meeste geluiden diep moeten gaan, heel diep.

MV ✍️ 2030 👊 pic.twitter.com/W1F7st0kdR — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 20, 2026

Verstappen spant de kroon qua salaris

Dat Verstappen tot de absolute grootverdieners hoort in de koningsklasse van de autosport, daar zijn de meeste F1-liefhebbers van op de hoogte. De viervoudig wereldkampioen pakte na zijn contractverlenging in 2021 na het behalen van zijn eerste wereldtitel, een geschat vermogen van 65 miljoen euro.

Hiermee werd hij de best betaalde coureur van de huidige Formule 1-grid. Met Lewis Hamilton achter zich (60 miljoen euro per jaar bij Ferrari) en Lando Norris (50 miljoen euro per jaar bij McLaren), maakten zij de top-drie van het veld compleet.

Top 10 best betaalde F1-coureurs begin 2026:

Verstappen krijgt nog een schepje erbij

Maar na het verlengen van zijn verbintenis bij Red Bull, heeft Verstappen nog wat afstand van de gevestigde orde genomen. Volgens F1-journalist Marc Limacher is het jaarsalaris van de Nederlander opgekrikt van 65 miljoen euro naar 92 miljoen euro, een forse verbetering. Daarbij zouden ook nog eens bonussen het jaarsalaris van de 28-jarige naar 115 miljoen euro per jaar kunnen stuwen.

Voor Verstappen een behoorlijke opsteker, al zal dat niet de enige eis zijn geweest van de Nederlander. De RB22 is nog altijd niet op het niveau van Mercedes, McLaren of Ferrari, waardoor hij in 2026 nog geen enkele overwinning wist te boeken.

Red Bull zal Verstappen daarom niet alleen financieel hebben moeten overtuigen. De Nederlander heeft er de afgelopen jaren nooit een geheim van gemaakt dat prestaties voor hem een belangrijke rol spelen bij zijn toekomst in de Formule 1. Met zijn nieuwe verbintenis spreekt Verstappen in ieder geval het vertrouwen uit dat Red Bull hem de komende jaren opnieuw van een auto kan voorzien waarmee hij structureel om overwinningen en wereldtitels kan strijden.

Voor de Oostenrijkse renstal is het behoud van Verstappen minstens zo belangrijk. Sinds zijn komst naar Red Bull in 2016 groeide de Nederlander uit tot de absolute blikvanger van het team. Verstappen bezorgde de renstal vier wereldtitels en speelde een hoofdrol in de dominante periode waarin Red Bull ook meerdere constructeurstitels wist te veroveren. Hem verliezen aan een directe concurrent zou daardoor niet alleen sportief, maar ook commercieel een enorme klap zijn geweest.

Verstappen steekt met kop en schouders boven Nederlandse sporters uit

Het nieuwe salaris van Verstappen wordt nog indrukwekkender wanneer het wordt vergeleken met de bedragen die andere Nederlandse topsporters verdienen. Waar voetballers als Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders eveneens miljoenencontracten hebben, komen hun salarissen niet in de buurt van het bedrag dat Verstappen jaarlijks bij Red Bull kan opstrijken.

Met een basissalaris van naar verluidt 92 miljoen euro zou Verstappen iedere maand ruim 7,6 miljoen euro verdienen. Dat komt neer op ongeveer 1,77 miljoen euro per week en ruim 250.000 euro per dag. Wanneer de maximale bonussen worden meegerekend en Verstappen daadwerkelijk richting de genoemde 115 miljoen euro gaat, loopt dat bedrag zelfs op tot bijna 315.000 euro per dag.

Daarmee behoort Verstappen niet alleen binnen de Formule 1 tot de absolute financiële buitencategorie. Ook binnen de Nederlandse sportwereld is nauwelijks iemand die bij hem in de buurt komt. Dat is tekenend voor de status die de viervoudig wereldkampioen inmiddels heeft opgebouwd.

Red Bull koopt vooral zekerheid

Voor Red Bull gaat de nieuwe overeenkomst tegelijkertijd om veel meer dan alleen het vastleggen van een coureur. De afgelopen maanden werd Verstappen veelvuldig in verband gebracht met een overstap. Vooral Mercedes werd regelmatig genoemd als mogelijke nieuwe werkgever, terwijl ook McLaren over de middelen beschikt om een absolute topcoureur aan zich te binden.

Met een contract tot en met 2030 heeft Red Bull voorlopig duidelijkheid gecreëerd. Verstappen zal aan het einde van zijn nieuwe overeenkomst 33 jaar oud zijn en heeft tegen die tijd veertien volledige seizoenen in de Formule 1 achter de rug.

Of hij zijn nieuwe contract daadwerkelijk volledig uitdient, zal de komende jaren moeten blijken. Verstappen heeft vaker laten doorschemeren dat hij niet van plan is om koste wat het kost tot op hoge leeftijd in de Formule 1 actief te blijven. Andere raceklassen lonken eveneens.

Voorlopig ligt zijn toekomst echter bij Red Bull. En met een mogelijk jaarsalaris van 115 miljoen euro wordt het vertrouwen van Verstappen in de Oostenrijkse renstal bijzonder royaal beloond.