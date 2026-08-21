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Verstappen strijkt ongekend salaris op met nieuw Red Bull-contract

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Verstappen strijkt ongekend salaris op met nieuw Red Bull-contract

Max Verstappen plakt er als het goed is nog wat jaren bij in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen heeft zijn contract bij Red Bull Racing, dat na 2028 zou aflopen, tot 2030 verlengd. Dit gigantische salaris gaat de Nederlander opstrijken na zijn nieuwe verbintenis. 

Na maandenlange speculatie kwam Red Bull in Zandvoort met het hoge woord dat zij Verstappen gaan behouden. Tot enige verbazing van de rest in de F1-paddock verlengden zij het contract van Verstappen en hield de Oostenrijkse renstal de Nederlander voorlopig uit handen van Mercedes of McLaren. Maar Red Bull heeft volgens de meeste geluiden diep moeten gaan, heel diep. 

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'Red Bull biedt Verstappen nieuw megacontract aan'

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20 aug

Verstappen spant de kroon qua salaris 

Dat Verstappen tot de absolute grootverdieners hoort in de koningsklasse van de autosport, daar zijn de meeste F1-liefhebbers van op de hoogte. De viervoudig wereldkampioen pakte na zijn contractverlenging in 2021 na het behalen van zijn eerste wereldtitel, een geschat vermogen van 65 miljoen euro. 

Hiermee werd hij de best betaalde coureur van de huidige Formule 1-grid. Met Lewis Hamilton achter zich (60 miljoen euro per jaar bij Ferrari) en Lando Norris (50 miljoen euro per jaar bij McLaren), maakten zij de top-drie van het veld compleet. 

Top 10 best betaalde F1-coureurs begin 2026: 

  1. Max Verstappen - 65 miljoen euro bij Red Bull 
  2. Lewis Hamilton - 60 miljoen euro bij Ferrari 
  3. Lando Norris - 50 miljoen euro bij McLaren 
  4. Oscar Piastri - 32 miljoen euro bij McLaren 
  5. Charles Leclerc - 25 miljoen euro bij Ferrari 
  6. Fernando Alonso - 22 miljoen euro bij Aston Martin 
  7. George Russell - 22 miljoen euro bij Mercedes 
  8. Lance Stroll - 11,5 miljoen euro bij Aston Martin 
  9. Carlos Sainz - 11 miljoen euro bij Williams 
  10. Andrea Kimi Antonelli - 10 miljoen euro bij Mercedes

Verstappen krijgt nog een schepje erbij 

Maar na het verlengen van zijn verbintenis bij Red Bull, heeft Verstappen nog wat afstand van de gevestigde orde genomen. Volgens F1-journalist Marc Limacher is het jaarsalaris van de Nederlander opgekrikt van 65 miljoen euro naar 92 miljoen euro, een forse verbetering. Daarbij zouden ook nog eens bonussen het jaarsalaris van de 28-jarige naar 115 miljoen euro per jaar kunnen stuwen. 

Voor Verstappen een behoorlijke opsteker, al zal dat niet de enige eis zijn geweest van de Nederlander. De RB22 is nog altijd niet op het niveau van Mercedes, McLaren of Ferrari, waardoor hij in 2026 nog geen enkele overwinning wist te boeken. 

Red Bull zal Verstappen daarom niet alleen financieel hebben moeten overtuigen. De Nederlander heeft er de afgelopen jaren nooit een geheim van gemaakt dat prestaties voor hem een belangrijke rol spelen bij zijn toekomst in de Formule 1. Met zijn nieuwe verbintenis spreekt Verstappen in ieder geval het vertrouwen uit dat Red Bull hem de komende jaren opnieuw van een auto kan voorzien waarmee hij structureel om overwinningen en wereldtitels kan strijden.

Voor de Oostenrijkse renstal is het behoud van Verstappen minstens zo belangrijk. Sinds zijn komst naar Red Bull in 2016 groeide de Nederlander uit tot de absolute blikvanger van het team. Verstappen bezorgde de renstal vier wereldtitels en speelde een hoofdrol in de dominante periode waarin Red Bull ook meerdere constructeurstitels wist te veroveren. Hem verliezen aan een directe concurrent zou daardoor niet alleen sportief, maar ook commercieel een enorme klap zijn geweest.

Verstappen steekt met kop en schouders boven Nederlandse sporters uit

Het nieuwe salaris van Verstappen wordt nog indrukwekkender wanneer het wordt vergeleken met de bedragen die andere Nederlandse topsporters verdienen. Waar voetballers als Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Tijjani Reijnders eveneens miljoenencontracten hebben, komen hun salarissen niet in de buurt van het bedrag dat Verstappen jaarlijks bij Red Bull kan opstrijken.

Met een basissalaris van naar verluidt 92 miljoen euro zou Verstappen iedere maand ruim 7,6 miljoen euro verdienen. Dat komt neer op ongeveer 1,77 miljoen euro per week en ruim 250.000 euro per dag. Wanneer de maximale bonussen worden meegerekend en Verstappen daadwerkelijk richting de genoemde 115 miljoen euro gaat, loopt dat bedrag zelfs op tot bijna 315.000 euro per dag.

Daarmee behoort Verstappen niet alleen binnen de Formule 1 tot de absolute financiële buitencategorie. Ook binnen de Nederlandse sportwereld is nauwelijks iemand die bij hem in de buurt komt. Dat is tekenend voor de status die de viervoudig wereldkampioen inmiddels heeft opgebouwd.

Red Bull koopt vooral zekerheid

Voor Red Bull gaat de nieuwe overeenkomst tegelijkertijd om veel meer dan alleen het vastleggen van een coureur. De afgelopen maanden werd Verstappen veelvuldig in verband gebracht met een overstap. Vooral Mercedes werd regelmatig genoemd als mogelijke nieuwe werkgever, terwijl ook McLaren over de middelen beschikt om een absolute topcoureur aan zich te binden.

Met een contract tot en met 2030 heeft Red Bull voorlopig duidelijkheid gecreëerd. Verstappen zal aan het einde van zijn nieuwe overeenkomst 33 jaar oud zijn en heeft tegen die tijd veertien volledige seizoenen in de Formule 1 achter de rug.

Of hij zijn nieuwe contract daadwerkelijk volledig uitdient, zal de komende jaren moeten blijken. Verstappen heeft vaker laten doorschemeren dat hij niet van plan is om koste wat het kost tot op hoge leeftijd in de Formule 1 actief te blijven. Andere raceklassen lonken eveneens.

Voorlopig ligt zijn toekomst echter bij Red Bull. En met een mogelijk jaarsalaris van 115 miljoen euro wordt het vertrouwen van Verstappen in de Oostenrijkse renstal bijzonder royaal beloond.

schwantz34

Posts: 42.650

Als jij denkt dat Max slechts 24 weekendjes per jaar moet werken ben je echt de allerdomste knuppel van de hele klas!

  • 21
  • 21 aug 2026 - 11:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (37)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.314

    Hopelijk is Max weer wat beter te pas. Hij was vanmorgen beter te spreken
    dan gisteren.

    x.com/redbullracin(...)2090723820189450425

    • + 1
    • 21 aug 2026 - 11:26
  • butch3225

    Posts: 80

    mmmm kruimelwerk

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 11:30
    • Beri

      Posts: 7.052

      Wat een armoede

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 13:00
  • Housmans

    Posts: 561

    Lijkt mij volkomen normaal dat Max als beste coureur van het veld ook het hoogste salaris krijgt!

    • + 4
    • 21 aug 2026 - 11:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.957

      Jij vind 100.000.000 voor 24 weekendjes werken normaal?

      • + 9
      • 21 aug 2026 - 11:35
    • schwantz34

      Posts: 42.650

      Als jij denkt dat Max slechts 24 weekendjes per jaar moet werken ben je echt de allerdomste knuppel van de hele klas!

      • + 21
      • 21 aug 2026 - 11:53
    • DenniSNL1980

      Posts: 474

      Zijn wel lange weekenden hoor Ouw, ze zijn op donderdag al aanwezig. Moeten ze daar nog verplicht blijven ook. In dat perspectief is het maar een matig salarisje.

      • + 1
      • 21 aug 2026 - 11:54
    • snailer

      Posts: 34.541

      "Jij vind 100.000.000 voor 24 weekendjes werken normaal?"

      Zeker niet normaal. Verstappen zou veel meer moeten krijgen.
      Russell daar en tegen met zijn 30 miljoen of zo. Dat is echt veel te hoog voor de prestaties van hem. 1 of 2 overwinningen? En dat in de beste auto van het veld. Ook nog eens maar derde?

      Ze moeten hem reserve maken.

      • + 7
      • 21 aug 2026 - 12:13
    • Nadia_Milena

      Posts: 28

      @Housmans: Blijkbaar vonden de ECHTE topteams Max niet zoveel waard.... Ik ga dan uit van de kennis van de topteams i.p.v. een verwarde Max-fanaat....

      • + 2
      • 21 aug 2026 - 12:29
    • Larry Perkins

      Posts: 67.306

      Al die drukte om wat die gasten krijgen. Wat maakt het uit, wij hoeven het niet te betalen. En als je er ongelukkiger van wordt als iemand anders meer verdient dan jij raad ik je een psycholoog aan. Dat kan natuurlijk wat kosten...
      Kortom, het zal me werkelijk worst wezen!

      • + 2
      • 21 aug 2026 - 12:50
    • StevenQ

      Posts: 10.694

      De echte topteams?

      Je weet dat Red Bull sinds de laatste titel van Ferrari 8 rijderstitels en 6 constriucteurstitels won?

      En dat Ferrari sinds 2005 toen Red Bull een team is 67 races won en Red Bull Racing 130?

      • + 1
      • 21 aug 2026 - 12:55
    • WickieDeViking

      Posts: 1.393

      Nadia is ook niet de slimste van de klas.

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 13:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.957

    Zal daar ook nog vakantie-geld bijzitten?....anders is het maar 'n schijntje hoor.
    Maar ik vraag me af of dat wel genoeg is, kan hij met Sinterklaas en Kerstmis toch wel cadeautjes kopen voor die kleine meisjes....of 'n lekker geurtje voor Kelly.

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 11:32
    • Kubica

      Posts: 5.789

      Hij vliegt veel, dus kan profiteren van de tax-free op de luchthavens ;)

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:03
    • snailer

      Posts: 34.541

      Airmiles.

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:28
    • The Wolf

      Posts: 1.347

      'n lekker geurtje voor de Kel? She only likes the smell of money

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:48
  • d@nny

    Posts: 3.643

    Lees je stukkie nou gewoon ff na man…

    Verstappen spant de kroon qua salaris
    Dat Verstappen tot de absolute grootverdieners hoort in de koningsklasse van de autosport, daar zijn de meeste F1-liefhebbers van op de hoogte. De viervoudig wereldkampioen pakte na zijn contractverlenging in 2021 na het behalen van zijn eerste wereldtitel, een geschat vermogen van 65 miljoen euro.
    Hiermee werd hij de best betaalde coureur van de huidige Formule 1-grid. Met Lewis Hamilton achter zich (60 miljoen euro per jaar bij Ferrari) en Lando Norris (50 miljoen euro per jaar bij McLaren), maakten zij de top-drie van het veld compleet.

    • + 1
    • 21 aug 2026 - 11:50
    • snailer

      Posts: 34.541

      Dit klopt niet, d@nny. Hamilton was tot begin vorige zomer best betaalde rijder.
      Echter veranderde dat plotseling. Vorige zomer is er waarschijnlijk een add-on op het contract gekomen. Hij mocht endurance racen. En plots verdiende hij net wat meer dan Hamimton.
      Wat hij nu krijgt zou ik niet weten.
      Maar er gaan geruchten van 92M tot 120M.
      Ook gaan er geruchten dat Oracle een exorbitant hoge premie heeft betaald. Geen idee of ze handgeld bedoellen in die geruchten.

      Verstappen heeft het eigenlijk niet nodig, wat de verhoging ook is en of er al dan niet handgeld is betaald,

      Er wordt te veel gespeculeerd.
      Er worden momenteel belachelijk hoge bedragen betaald aan de rijders. Fantastisch. Alleen Hamilton en Verstappen verdienen wat mij betreft die bedragen. Mogelijk ook Norris. Maar wat rechtvaardigt de andere rijders nu die salarissen?

      En over de hoogte.
      Verstappen had het 2de jaar 1M salaris. Zag dat Antonelli nu 10M heeft inflatie van 1000% voor jonge rijders van top niveau.

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:38
  • jd2000

    Posts: 7.888

    Zou hij jaarlijks ook een inflatiecorrectie krijgen? Alle gekheid op een stokje, salarissen in de F1 zijn net als in het voetbal absurd. Vergoeding voor Max spant helemaal de kroon.

    • + 2
    • 21 aug 2026 - 11:58
    • Kubica

      Posts: 5.789

      voeg tennis daar ondertussen ook maar aan toe ...

      • + 1
      • 21 aug 2026 - 12:04
    • Spearhead

      Posts: 539

      Volledig mee eens. Ik zeg dit al jaren, leg in alle sporten een limiet op het te verdienen bedrag. Bvb, 50 miljoen is het plafond en je bent verplicht x aantal procent van dat bedrag aan een goed doel naar keuze te besteden. Dan kan je het naar mijn mening nog een beetje verantwoorden.

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:07
    • Mr Marly

      Posts: 8.053

      Krijgt een tennisser salaris dan? Volgens mij alleen startgeld, prijzengeld en sponsordeal.(s).

      • + 1
      • 21 aug 2026 - 12:26
  • hupholland

    Posts: 10.127

    ja, dan wil je wel loyaal blijven. Voor hemzelf een prima keus natuurlijk, wij zien alleen niks van dat salaris terug en zien m liever gewoon in een winnende auto of dat nou voor 0 euro is of 100 miljoen. Aan de andere kant blijft Red Bull natuurlijk wel gewoon een potentieel topteam, komt er een nieuwe windtunnel aan en blijven de reglementen voorlopig stabiel, dus wie weet kunnen ze weer aansluiten.
    En wat zijn exitclausule's nog waard bij 92 miljoen? welk team kan en wil zo'n salaris gaan matchen of er in de buurt komen? Ferrari misschien, Mercedes heel misschien. En stoppen, dat is met dit soort bedragen toch helemaal niet aan de orde (geweest)? Zal de vrouw ook leuk vinden dat je elke dag thuis zit en 90 miljoen minder in het laatje brengt...

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 12:00
  • Pietje Bell

    Posts: 36.314

    Van 65 miljoen euro naar 92 miljoen euro? Geloof daar helemaal niets van.
    Wie is de bron en had die inzage in het nieuwe contract?

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 12:08
    • gridiron

      Posts: 3.696

      Je zou op zijn minst verwachten dat ze naar een mooi rond bedrag gaan, hoeveel het exact is gaan we nooit weten maar dat is wel positief voor de "media"

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:30
    • Rocks

      Posts: 1.135

      Het kan ook een package deal zijn natuurlijk, samen met Verstappen Racing 😎

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:39
    • RonHymer

      Posts: 302

      Het is giswerk wat je leest. Verstappen geeft niks vrij over zijn contract. Het is net als de overstap van Sainz. Allemaal uit de duim gezogen.

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:45
  • Pietje Bell

    Posts: 36.314

    Een paar weken geleden de eerste gesprekken? En Max zei meteen ik wil blijven?

    x.com/ZS_Racing/status/2090739948332949965

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 12:11
  • Nadia_Milena

    Posts: 28

    Zoals al vaker gezegd en het is ook geen geheim dat vele coureurs het geld belangrijker vinden dan sportieve prestaties.... Je ziet het ook in het voetbal....
    Max zou toch zomaar bij elk team binnen kunnen lopen..... Het is gebleken dat dat dus niet het geval was, de topteams zaten niet op Max te wachten, want anders was Max echt wel verhuisd naar Mercedes, Ferrari of McLaren..... Alle drie teams waar je qua sportiviteit meer kans maakt op een extra WK titel dan bij RBR.... Ze wilden hem niet dus moet ie blijven bij RBR....

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 12:27
  • gridiron

    Posts: 3.696

    En toch blijven sommige mensen roepen dat hij blijft uit loyaliteit voor het team en dat het geld hem niks kan schelen.

    • + 1
    • 21 aug 2026 - 12:27
    • Nadia_Milena

      Posts: 28

      Loyaliteit staat gelijk aan een heleboel 💰💰💰💰💰💰💰💰💰 Zeker bij de Max-familie....

      • + 0
      • 21 aug 2026 - 12:31
    • Larry Perkins

      Posts: 67.306

      Max blijft uit loyaliteit voor het team en het geld kan hem niks schelen...

      • + 1
      • 21 aug 2026 - 12:41
    • Snork

      Posts: 22.924

      Toch altijd weer bijzonder hoe hier in dit forum van die quasi moraalridders het salaris in verband brengen met loyaliteit, en alsof het verkeerd is om ook naar het salaris te kijken. Ene Nadia_Milena zou dat zelf noooooit doen zeker?
      Als je de beste bent onderhandel je op basis van wat je waard bent. F1 is één van de grootste en meest bekeken sporten ter wereld, dus er zit een enorme waarde in het in stal hebben van de beste coureur.

      • + 1
      • 21 aug 2026 - 12:55
  • meister

    Posts: 4.353

    Niet slecht voor een midfielder.

    • + 1
    • 21 aug 2026 - 12:49
  • Pietje Bell

    Posts: 36.314

    Max blijkt zich nog steeds niet goed te voelen. Diverse activiteiten voor vandaag afgezegd.

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 13:06
  • Regenrace

    Posts: 2.876

    En dan te bedenken dat ik nog nooit een blikje Red Bull heb gedronken. Nou da's niet helemaal waar, 1 keer.

    • + 0
    • 21 aug 2026 - 13:07

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Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
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Haas F1
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8
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Bahrein
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Spanje
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
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België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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