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Verstappen geniet nog één keer van Zandvoort: "Alles is heel positief"

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Verstappen geniet nog één keer van Zandvoort: "Alles is heel positief"

Max Verstappen maakt zich op om voor de laatste keer te racen in Zandvoort. Het is voorlopig de allerlaatste editie van de Grand Prix van Nederland, waar de viervoudig wereldkampioen erg van baalt. Verstappen geniet van de supporters die hem tijdens zijn thuisrace komen aanmoedigen en de bijzondere lay-out van het circuit. 

De Grand Prix van Nederland maakte in 2021 zijn rentree op de kalender en werd gewonnen door thuisrijder Verstappen. De Nederlander won ook de twee daaropvolgende edities, maar moest zich tijdens de afgelopen twee races achter de McLaren-coureurs schikken. Verstappen is tot nu toe drie keer als eerste geëindigd op Zandvoort en twee keer als tweede. Hij hoopt daar nog één overwinning aan toe te kunnen voegen op het circuit in de duinen.

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Verstappen geniet van de laatste editie

De viervoudig wereldkampioen kijkt ondanks het naderende afscheid met volle teugen uit naar zijn laatste thuisrace. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Grand Prix-weekend legt hij uit hoe hij deze editie wil beleven. "Omdat ik weet dat dit de laatste race hier is, wil ik de positieve sfeer erin houden. Ik wil op de best mogelijke manier van het weekend genieten, en dat geldt ook voor het team – alles is heel positief", aldus Verstappen. 

Zandvoort is niet zomaar een circuit. In 1952 maakte de Grand Prix voor het eerst zijn entree op de kalender, maar tussen 1985 en 2021 ontbrak de race. Max Verstappen en de Orange Army hebben de Grand Prix mede groot gemaakt, iets waar de coureur zelf erg blij mee is. "De geschiedenis van deze plek, de grote hoeveelheid fans hier die van motorsport houden. En het circuit hier: het geeft veel voldoening als je het goed doet. Het is een van de beste circuits op de kalender, dus ik ga het zeker missen."

Coureurs houden van Zandvoort

Verstappen benadrukt dat Zandvoort een circuit is waar veel coureurs graag rijden. Zelf zou hij daar eveneens enthousiast over zijn geweest als hij niet uit Nederland kwam. "Zelfs als ik geen Nederlander was geweest, zou het geweldig zijn geweest om hier te rijden, en omdat ik Nederlander ben, maakte dat het net iets specialer."

Verstappen rijdt nog één keer als F1-coureur over het circuit van Zandvoort en wil daar optimaal van genieten. "Het is heel bijzonder om de fans naast het circuit te zien; op sommige plekken staan ze heel dichtbij. En het is echt leuk om hier over het circuit te rijden."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

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NL Grand Prix van Nederland

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  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

    Sprint / Sprint startgrid

    12:00 - 13:00

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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  • Vrije training 1

    12:30 - 13:30

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  • Sprint

    12:00 - 13:00

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  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    16:30 - 17:14

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  • Kwalificatie

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177
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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