Max Verstappen maakt zich op om voor de laatste keer te racen in Zandvoort. Het is voorlopig de allerlaatste editie van de Grand Prix van Nederland, waar de viervoudig wereldkampioen erg van baalt. Verstappen geniet van de supporters die hem tijdens zijn thuisrace komen aanmoedigen en de bijzondere lay-out van het circuit.

De Grand Prix van Nederland maakte in 2021 zijn rentree op de kalender en werd gewonnen door thuisrijder Verstappen. De Nederlander won ook de twee daaropvolgende edities, maar moest zich tijdens de afgelopen twee races achter de McLaren-coureurs schikken. Verstappen is tot nu toe drie keer als eerste geëindigd op Zandvoort en twee keer als tweede. Hij hoopt daar nog één overwinning aan toe te kunnen voegen op het circuit in de duinen.

Verstappen geniet van de laatste editie

De viervoudig wereldkampioen kijkt ondanks het naderende afscheid met volle teugen uit naar zijn laatste thuisrace. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het Grand Prix-weekend legt hij uit hoe hij deze editie wil beleven. "Omdat ik weet dat dit de laatste race hier is, wil ik de positieve sfeer erin houden. Ik wil op de best mogelijke manier van het weekend genieten, en dat geldt ook voor het team – alles is heel positief", aldus Verstappen.

Zandvoort is niet zomaar een circuit. In 1952 maakte de Grand Prix voor het eerst zijn entree op de kalender, maar tussen 1985 en 2021 ontbrak de race. Max Verstappen en de Orange Army hebben de Grand Prix mede groot gemaakt, iets waar de coureur zelf erg blij mee is. "De geschiedenis van deze plek, de grote hoeveelheid fans hier die van motorsport houden. En het circuit hier: het geeft veel voldoening als je het goed doet. Het is een van de beste circuits op de kalender, dus ik ga het zeker missen."

Coureurs houden van Zandvoort

Verstappen benadrukt dat Zandvoort een circuit is waar veel coureurs graag rijden. Zelf zou hij daar eveneens enthousiast over zijn geweest als hij niet uit Nederland kwam. "Zelfs als ik geen Nederlander was geweest, zou het geweldig zijn geweest om hier te rijden, en omdat ik Nederlander ben, maakte dat het net iets specialer."

Verstappen rijdt nog één keer als F1-coureur over het circuit van Zandvoort en wil daar optimaal van genieten. "Het is heel bijzonder om de fans naast het circuit te zien; op sommige plekken staan ze heel dichtbij. En het is echt leuk om hier over het circuit te rijden."