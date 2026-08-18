Honda zet zich vol in om volgend seizoen het tij te keren bij Aston Martin. Het team heeft de verwachtingen dit seizoen absoluut niet kunnen waarmaken. Toch blijft er één zorg dat de motorleverancier bezighoudt. Komend weekend in Zandvoort komt Honda met hun 'spec-two'-motorblok.

De Aston-bolide van dit seizoen is ontworpen door Adrian Newey, waardoor de verwachtingen voor een goed seizoen van het team hoog waren. Na teleurstellende testdagen bleek Aston Martin het zwakste team op de grid te zijn. Het concurreerde met nieuwkomer Cadillac en heeft tot nu toe nog maar één punt behaald. Vanaf Zandvoort hoopt Aston Martin hier verandering in te kunnen brengen.

De bolide wordt competitiever

De eerste testresultaten met de nieuwe motor wijzen op een flinke boost. Hierdoor kunnen Fernando Alonso en Lance Stroll met veel beter materiaal aan de slag in de tweede seizoenshelft en mogelijk wat punten pakken. Honda focust zich ondertussen ook al op 2027. In gesprek met Motorsport vertelt Shintaro Orihara, hoofdingenieur van Honda HRC, over de plannen voor komend seizoen.

Orihara is bang voor één ding. De nieuwe motorverhouding, die van 50/50 naar 60/40 gaat, kan mogelijk opnieuw tot betrouwbaarheidsproblemen leiden. "Voor 2027 gelden er iets andere regels voor de brandstofdoorvoer, maar ons ontwikkelingsprogramma blijft hetzelfde. We moeten onze verbrandingsprestaties nog verder verbeteren."

Honda focust zich dan ook enorm op de nieuwe verdeling, zodat de twee coureurs van Aston Martin niet opnieuw met een flinke achterstand aan het seizoen beginnen. "We blijven ons dus richten op het verbeteren van de prestaties van onze verbrandingsmotor en willen in 2027 grotere stappen voorwaarts zetten. Dat is ons belangrijkste aandachtspunt."

Betrouwbaarheid wordt een groot probleem

Dit seizoen kampten al veel voureurs met problemen met de betrouwbaarheid van hun auto. Veel uitvalbeurten kwamen doordat het materiaal waarmee de coureurs in actie kwamen het begaf. Volgens Honda zal dat ook richting 2027 een belangrijk aandachtspunt blijven. "Het grootste probleem zal waarschijnlijk de betrouwbaarheid zijn. Zelfs als de brandstofdoorvoer niet verandert, zullen we van onze kant nog steeds verbeteringen op het gebied van betrouwbaarheid moeten doorvoeren om de prestaties te verbeteren. Maar dat is sowieso te verwachten."

De brandstofdoorvoer wordt verhoogt, waardoor er opnieuw een aanpassing aan de motoren komt. "De eisen op het gebied van betrouwbaarheid zullen behoorlijk hoog zijn. Voor ons draait het om verbetering van de verbranding en daarnaast de verhoging van de brandstofdoorvoer. Er zullen hoge eisen worden gesteld aan de betrouwbaarheid, en de ontwikkeltijd is vrij kort. Dus ik denk dat dat een uitdaging is, maar gelukkig heeft de FIA ​​redelijke stappen gezet", aldus Orihara.

Het doel van Honda is, dat Aston Martin in 2027 of 2028 aan de top van de paddock staat. Dat betekent dat de bolides enorme stappen moeten maken de komende jaren. "Ik denk dat we begin 2027 misschien nog niet de allerbeste motoren hebben, maar wel dichter bij de topconcurrenten zullen zitten. En dan blijven we er hard aan werken om hopelijk in 2027 of 2028 de topconcurrent te worden."