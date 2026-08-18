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Honda voorspelt groot 2027-probleem voor Aston Martin

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Honda voorspelt groot 2027-probleem voor Aston Martin

Honda zet zich vol in om volgend seizoen het tij te keren bij Aston Martin. Het team heeft de verwachtingen dit seizoen absoluut niet kunnen waarmaken. Toch blijft er één zorg dat de motorleverancier bezighoudt. Komend weekend in Zandvoort komt Honda met hun 'spec-two'-motorblok.

De Aston-bolide van dit seizoen is ontworpen door Adrian Newey, waardoor de verwachtingen voor een goed seizoen van het team hoog waren. Na teleurstellende testdagen bleek Aston Martin het zwakste team op de grid te zijn. Het concurreerde met nieuwkomer Cadillac en heeft tot nu toe nog maar één punt behaald. Vanaf Zandvoort hoopt Aston Martin hier verandering in te kunnen brengen.

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De bolide wordt competitiever

De eerste testresultaten met de nieuwe motor wijzen op een flinke boost. Hierdoor kunnen Fernando Alonso en Lance Stroll met veel beter materiaal aan de slag in de tweede seizoenshelft en mogelijk wat punten pakken. Honda focust zich ondertussen ook al op 2027. In gesprek met Motorsport vertelt Shintaro Orihara, hoofdingenieur van Honda HRC, over de plannen voor komend seizoen.

Orihara is bang voor één ding. De nieuwe motorverhouding, die van 50/50 naar 60/40 gaat, kan mogelijk opnieuw tot betrouwbaarheidsproblemen leiden. "Voor 2027 gelden er iets andere regels voor de brandstofdoorvoer, maar ons ontwikkelingsprogramma blijft hetzelfde. We moeten onze verbrandingsprestaties nog verder verbeteren."

Honda focust zich dan ook enorm op de nieuwe verdeling, zodat de twee coureurs van Aston Martin niet opnieuw met een flinke achterstand aan het seizoen beginnen. "We blijven ons dus richten op het verbeteren van de prestaties van onze verbrandingsmotor en willen in 2027 grotere stappen voorwaarts zetten. Dat is ons belangrijkste aandachtspunt."

Betrouwbaarheid wordt een groot probleem

Dit seizoen kampten al veel voureurs met problemen met de betrouwbaarheid van hun auto. Veel uitvalbeurten kwamen doordat het materiaal waarmee de coureurs in actie kwamen het begaf. Volgens Honda zal dat ook richting 2027 een belangrijk aandachtspunt blijven. "Het grootste probleem zal waarschijnlijk de betrouwbaarheid zijn. Zelfs als de brandstofdoorvoer niet verandert, zullen we van onze kant nog steeds verbeteringen op het gebied van betrouwbaarheid moeten doorvoeren om de prestaties te verbeteren. Maar dat is sowieso te verwachten."

De brandstofdoorvoer wordt verhoogt, waardoor er opnieuw een aanpassing aan de motoren komt. "De eisen op het gebied van betrouwbaarheid zullen behoorlijk hoog zijn. Voor ons draait het om verbetering van de verbranding en daarnaast de verhoging van de brandstofdoorvoer. Er zullen hoge eisen worden gesteld aan de betrouwbaarheid, en de ontwikkeltijd is vrij kort. Dus ik denk dat dat een uitdaging is, maar gelukkig heeft de FIA ​​redelijke stappen gezet", aldus Orihara.

Het doel van Honda is, dat Aston Martin in 2027 of 2028 aan de top van de paddock staat. Dat betekent dat de bolides enorme stappen moeten maken de komende jaren. "Ik denk dat we begin 2027 misschien nog niet de allerbeste motoren hebben, maar wel dichter bij de topconcurrenten zullen zitten. En dan blijven we er hard aan werken om hopelijk in 2027 of 2028 de topconcurrent te worden."

Damon Hill

Posts: 19.920

Het voelt voor mij toch echt als een soort McLaren-Honda deja vu. En de motor is langzaam, en ook nog hopeloos onbetrouwbaar als je hem iets opschroeft. Hoe kan het nou toch dat het weer op precies dezelfde manier mis gaat als toen?

  • 3
  • 18 aug 2026 - 13:37
F1 Nieuws Aston Martin Honda

Reacties (7)

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  • The Wolf

    Posts: 1.293

    Klinkt goed, een spec-two motorblok, rijden ze niet meer voor spec en bonen mee

    • + 1
    • 18 aug 2026 - 13:33
    • f(1)orum

      Posts: 10.322

      Gelukkig hebben ze bij Aston Marton altijd nog een spec-tre versie achter de hand.

      • + 0
      • 18 aug 2026 - 13:45
  • Damon Hill

    Posts: 19.920

    Het voelt voor mij toch echt als een soort McLaren-Honda deja vu. En de motor is langzaam, en ook nog hopeloos onbetrouwbaar als je hem iets opschroeft. Hoe kan het nou toch dat het weer op precies dezelfde manier mis gaat als toen?

    • + 3
    • 18 aug 2026 - 13:37
    • The Wolf

      Posts: 1.293

      Nou idd! Gelukkig is Alonso er dit keer niet de dupe van. Oh wacht...

      • + 3
      • 18 aug 2026 - 13:40
    • RonHymer

      Posts: 296

      Zon beetje alle mensen die verantwoordelijk waren voor het latere succes bij rbr zijn vertrokken toen Honda aankondigde te stoppen. Dan is dit het resultaat.

      • + 1
      • 18 aug 2026 - 15:04
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.937

    Man, wat was ik blij toen Honda besloot om de motoren voor de McLaren te gaan leveren zo'n 10/11 jaar geleden.

    Wat was ik blij dat de motoren, toen het mis ging bij McLaren, furore maakten bij Redbull.....en daar was ook de teleurstelling dat ze stopten.

    Man, wat was ik (alweer) blij dat ze terugkwamen en motoren gingen leveren aan Aston Martin....maar alweer 'n deceptie?
    Ik hoop het niet, ik hoop dat ze in korte tijd weer de aansluiting kunnen maken met de top.....ik gun dat Honda van harte.

    • + 0
    • 18 aug 2026 - 14:27
  • Larry Perkins

    Posts: 67.204

    "Honda voorspelt groot 2027-probleem voor Aston Martin."

    Klopt, Lance Stroll blijft.

    • + 2
    • 18 aug 2026 - 14:53

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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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