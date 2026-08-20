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Verstappen en Red Bull zijn eruit: Nederlander blijft bij Oostenrijkse renstal

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Verstappen en Red Bull zijn eruit: Nederlander blijft bij Oostenrijkse renstal

Max Verstappen blijft bij Red Bull Racing. Dat heeft de Oostenrijkse renstal via haar officiële kanalen bekendgemaakt. De viervoudig wereldkampioen heeft zijn verbintenis die liep tot en met 2028, verlengd tot en met 2030. 

Na maandenlange speculatie zijn Verstappen en Red Bull eindelijk naar buiten getreden over hun toekomst in de Formule 1. De 28-jarige stercoureur van het topteam werd een lange tijd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes of McLaren, maar zal de komende jaren uitkomen voor de renstal waar hij sinds 2016 al voor actief is. 

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Verstappen reageert op contractverlenging

"Ik ben ontzettend blij met de contractverlenging", zo reageerde Verstappen op zijn eigen contractverlenging. "We hebben de beste mensen en ik kijk ernaar uit om samen met iedereen te blijven werken aan het bereiken van de top. Dit blijft het ultieme doel waar we allemaal naartoe hebben gewerkt en dat we zullen blijven nastreven", voegde hij daaraan toe. 

Verstappen nam vervolgens de gelegenheid om Red Bull te bedanken. "Ik wil Red Bull, Laurent en iedereen bij Oracle Red Bull Racing bedanken voor het vertrouwen dat ze in me hebben gesteld."

'Red Bull is mijn tweede familie' 

Verstappen komt met zijn contractverlenging zijn eigen woorden en die van manager Raymond Vermeulen na. Eerdaags gaven beiden al aan dat de insteek was om bij Red Bull te blijven. "Ik heb het altijd gezegd: het team is als een tweede familie voor me en ik voel me er helemaal thuis." 

"Ik kwam bij het team in de hoop races te kunnen winnen. Wat we samen hebben bereikt, is gewoonweg fantastisch. We hebben veel ongelooflijke momenten gedeeld en vier wereldtitels gewonnen. Om deze reis voort te zetten met hetzelfde team waar ik mijn hele carrière bij heb gezeten, is echt bijzonder en iets wat ik altijd al heb gewild." 

Red Bull haalt opgelucht adem 

Voor Red Bull moet de contractverlenging van Verstappen voelen als absolute doorbraak. De constructeur beleeft tot dusver een matig seizoen, waarin zij nog geen enkele Grand Prix-overwinning wisten te pakken. Toch heeft Verstappen besloten om te blijven bij zijn team, wat door de jaren heen min of minder om hem heen is gebouwd. Teambaas Laurent Mekies reageerde dan ook zeer verheugd. 

"Dat Max bij ons blijft en dat we de beste coureur op de grid behouden, is fantastisch nieuws voor iedereen bij Red Bull, Oracle Red Bull Racing, en ook voor de Formule 1 en de autosport in het algemeen", zo zei de Fransman. 

 

Astfgl

Posts: 1.011

Dat heeft Hadjar al gedaan met z'n pols.

  • 7
  • 20 aug 2026 - 09:15
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (15)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.328

    Tja........

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 09:12
  • dutchiceman

    Posts: 5.668

    Geen breaking?

    • + 1
    • 20 aug 2026 - 09:12
    • Astfgl

      Posts: 1.011

      Dat heeft Hadjar al gedaan met z'n pols.

      • + 7
      • 20 aug 2026 - 09:15
  • Snorremans

    Posts: 365

    Russell slaapt vanavond ook weer rustig...

    • + 4
    • 20 aug 2026 - 09:12
  • phranque

    Posts: 26

    De enige juiste keuze voor Max alsook Red Bull....!!!

    • + 4
    • 20 aug 2026 - 09:13
    • shakedown

      Posts: 1.950

      Juist idd. De enige juiste keuze en zoals verwacht. En alle vrijheid voor Verstappen om te doen en laten wat hij wil. Top!

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 09:25
    • Cicero

      Posts: 1.675

      Het is juist onbegrijpelijk. Gebrek aan ambitie. Gebrek aan nieuwsgierigheid. Oké, dit zegt iemand die al z'n hele leven bij hetzelfde bedrijf werkt :D.
      Max is gewoon een super trouw persoon. Of het voor zijn prijzenkast het beste is, dat weet ik niet. Maar misschien had hij geen zin om nog meer prijzenkasten te timmeren.

      • + 1
      • 20 aug 2026 - 09:28
  • Pietje Bell

    Posts: 36.279

    Dit ging vorige week in Oostenrijk al rond nadat Vermeulen in Salzburg was geweest.
    Het zou echter terloops worden medegedeeld. Niet dus.

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 09:15
  • vosje1991

    Posts: 474

    Veel geld weinig prijzen de komende jaren.

    • + 2
    • 20 aug 2026 - 09:17
    • Erwinnaar

      Posts: 5.819

      Oneens. Golfbeweging komt op gang na kleine 2 jaar van mineur3

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 09:20
    • StevenQ

      Posts: 10.689

      Red Bull komt echt wel weer terug, zonder die achtervleugel fail in Silverstone had Max gewoon 4 races op rij op het podium gestaan.

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 09:21
    • F1jos

      Posts: 5.557

      Inflatie record, toch nog een prijs voor Max.

      • + 0
      • 20 aug 2026 - 09:22
  • Williams_F1

    Posts: 1.529

    ik had voor Williams gekozen maar ok.
    verstandige keuze van verstappen, zit prima daar en ze komen zeker weer terug op volle oorlogssterkte.

    • + 1
    • 20 aug 2026 - 09:19
  • monzaron

    Posts: 1.137

    Nu maar wache dat Verstappen komend weekend verbaal goed ‘gemutst’ blijft op de baan😊

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 09:32
  • NicoS

    Posts: 21.128

    Beri kan ook weer rustig slapen….;)
    Prima zo, Max hoort bij RBR en andersom.
    Niemand die dit seizoen een titel had verwacht van RBR, daarom vind ik al die overdreven reacties ook nergens op slaan.
    Bouwen aan een nieuwe uitdaging met hun eigen motor project kost tijd, en die tijd hebben ze ook.
    De verschillen zijn al lang niet zo groot meer tov van het begin van het seizoen, ze keren echt wel weer terug aan de absolute top…..
    Eindelijk verlost van al die speculaties die vaak nergens op sloegen….

    • + 0
    • 20 aug 2026 - 09:35

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Ferrari
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177
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Bahrein
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.554
  • Podiums 131
  • Grand Prix 244
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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