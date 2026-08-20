Max Verstappen blijft bij Red Bull Racing. Dat heeft de Oostenrijkse renstal via haar officiële kanalen bekendgemaakt. De viervoudig wereldkampioen heeft zijn verbintenis die liep tot en met 2028, verlengd tot en met 2030.

Na maandenlange speculatie zijn Verstappen en Red Bull eindelijk naar buiten getreden over hun toekomst in de Formule 1. De 28-jarige stercoureur van het topteam werd een lange tijd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes of McLaren, maar zal de komende jaren uitkomen voor de renstal waar hij sinds 2016 al voor actief is.

Verstappen reageert op contractverlenging

"Ik ben ontzettend blij met de contractverlenging", zo reageerde Verstappen op zijn eigen contractverlenging. "We hebben de beste mensen en ik kijk ernaar uit om samen met iedereen te blijven werken aan het bereiken van de top. Dit blijft het ultieme doel waar we allemaal naartoe hebben gewerkt en dat we zullen blijven nastreven", voegde hij daaraan toe.

Verstappen nam vervolgens de gelegenheid om Red Bull te bedanken. "Ik wil Red Bull, Laurent en iedereen bij Oracle Red Bull Racing bedanken voor het vertrouwen dat ze in me hebben gesteld."

'Red Bull is mijn tweede familie'

Verstappen komt met zijn contractverlenging zijn eigen woorden en die van manager Raymond Vermeulen na. Eerdaags gaven beiden al aan dat de insteek was om bij Red Bull te blijven. "Ik heb het altijd gezegd: het team is als een tweede familie voor me en ik voel me er helemaal thuis."

"Ik kwam bij het team in de hoop races te kunnen winnen. Wat we samen hebben bereikt, is gewoonweg fantastisch. We hebben veel ongelooflijke momenten gedeeld en vier wereldtitels gewonnen. Om deze reis voort te zetten met hetzelfde team waar ik mijn hele carrière bij heb gezeten, is echt bijzonder en iets wat ik altijd al heb gewild."

Red Bull haalt opgelucht adem

Voor Red Bull moet de contractverlenging van Verstappen voelen als absolute doorbraak. De constructeur beleeft tot dusver een matig seizoen, waarin zij nog geen enkele Grand Prix-overwinning wisten te pakken. Toch heeft Verstappen besloten om te blijven bij zijn team, wat door de jaren heen min of minder om hem heen is gebouwd. Teambaas Laurent Mekies reageerde dan ook zeer verheugd.

"Dat Max bij ons blijft en dat we de beste coureur op de grid behouden, is fantastisch nieuws voor iedereen bij Red Bull, Oracle Red Bull Racing, en ook voor de Formule 1 en de autosport in het algemeen", zo zei de Fransman.