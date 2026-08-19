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Ferrari moet een keuze maken: Wordt Hamilton of Leclerc eerste coureur?

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Ferrari moet een keuze maken: Wordt Hamilton of Leclerc eerste coureur?

Ferrari staat voor een belangrijk dilemma nu de Formule 1 na de zomerstop verdergaat. Lewis Hamilton en Charles Leclerc doen allebei nog volop mee om de wereldtitel en willen tijdens de Grand Prix van Nederland hun kansen kracht bijzetten. De Italianen moeten daardoor mogelijk een pijnlijke keuze maken tussen hun twee coureurs.

Ferrari begon het seizoen nog duidelijk in de schaduw van Mercedes, maar dankzij meerdere updates aan de SF-26 hebben Hamilton en Leclerc inmiddels een auto waarmee ze de strijd met Andrea Kimi Antonelli en George Russell kunnen aangaan. Hamilton staat tweede in het kampioenschap en kijkt tegen een achterstand van vijftig punten op Antonelli aan. Leclerc staat vierde en volgt de leider op 81 punten.

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Ferrari twijfelt over teamorders

Ferrari komt in Zandvoort bovendien met een nieuwe vloer die enkele belangrijke problemen van de SF-26 moet oplossen. Ook daarna staan er upgrades gepland. Tijdens de Grand Prix van Italië krijgt de Ferrari een vernieuwde motor, waarbij de turbo is aangepast via het ADUO-systeem. Het wordt de tweede motorupgrade van Ferrari dit seizoen.

Toch is de technische ontwikkeling niet het enige vraagstuk dat Ferrari bezighoudt. Volgens La Gazzetta dello Sport wordt in Maranello volop gesproken over mogelijke teamorders. De Italiaanse renstal zou nog "verdwaald zijn in een doolhof van mogelijkheden" en moet bepalen of Hamilton of Leclerc de voorkeur krijgt in de titelstrijd. Ferrari ziet de keuze als een belangrijk struikelblok, omdat beide coureurs nog kans maken op de wereldtitel.

Hamilton lijkt op papier de meest logische keuze. De zevenvoudig wereldkampioen staat momenteel het dichtst bij Antonelli en heeft vijftig punten achterstand. Toch zijn er ook genoeg argumenten om Leclerc te steunen. De Monegask is sinds 2019 de vaste kopman van Ferrari en heeft bovendien nog altijd een sterke uitgangspositie in het kampioenschap.

Hamilton en Leclerc houden elkaar in evenwicht

De prestaties van beide Ferrari-coureurs liggen dit seizoen opvallend dicht bij elkaar. Hamilton leidt het onderlinge duel in de races met 6-5, terwijl Leclerc het kwalificatieduel juist met 6-5 wint. Ook tijdens de sprintraces staan beide coureurs op gelijke hoogte met 2-2. Het verschil in het kampioenschap is dan ook niet simpelweg terug te voeren op een duidelijk betere Ferrari-coureur.

Hamilton heeft zijn voorsprong vooral te danken aan zijn enorme consistentie. De Brit is de enige coureur die iedere raceronde tijdens de Grand Prix-weekenden van dit seizoen heeft afgewerkt. Leclerc verloor onder meer kostbare punten door zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Monaco, waar hij in de laatste bocht crashte. Ferrari staat daardoor voor een lastige beslissing: kiest het team voor de ervaren Hamilton, of krijgt Leclerc de kans om voor het eerst serieus voor de wereldtitel te strijden?

Voorlopig lijkt Ferrari de beslissing nog voor zich uit te schuiven. De komende races moeten duidelijk maken wie van de twee daadwerkelijk de beste titelkansen heeft. Hamilton en Leclerc zullen ondertussen allebei willen bewijzen dat juist zij de aangewezen kopman zijn om Mercedes en Antonelli van de wereldtitel af te houden.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

Reacties (2)

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  • The Wolf

    Posts: 1.312

    Iets wat puur in de media rondgaat maar wat in werkelijkheid voor Ferrari in dit stadium helemaal geen issue is. Ondanks dat Lewis door zijn consistentie op een knappe 2e plek in de stand staat ligt Ferrari nog niet direct op titelkoers. En rechtvaardigt het kleine gat in punten met Charles ook geen voorkeursbehandeling. Dus laat ze er maar lekker voor vechten. Veel mooier ook.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 10:31
  • Wibautstraat

    Posts: 71

    Hoe bedoel je “of Leclerc”? Leclerc maakt totaal geen kans meer, Hamilton moet prioriteit krijgen en heel snel. Als Ferrari iets wilt winnen, dan doe het snel.

    • + 0
    • 19 aug 2026 - 10:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
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Audi
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Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Nederland
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.702
  • Podiums 137
  • Grand Prix 243
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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