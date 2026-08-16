Gabriel Bortoleto heeft duidelijkheid verschaft over zijn toekomst bij Audi. De Braziliaanse Formule 1-coureur wordt in verband gebracht met een langer verblijf bij de Duitse constructeur, terwijl Audi ondertussen interesse zou hebben in Carlos Sainz en Oscar Piastri. Bortoleto laat echter weten dat hij voorlopig niet van plan is om Hinwil te verlaten.

Bortoleto tekende bij Audi toen het Duitse merk Sauber overnam en maakte in 2025 zijn debuut in de Formule 1. De Braziliaan heeft zich sindsdien sterk gehouden naast de ervaren Nico Hülkenberg. Zijn contract werd aanvankelijk tot en met 2026 geschat, maar Bortoleto maakt nu duidelijk dat zijn overeenkomst aanzienlijk langer doorloopt.

Bortoleto blijft langer bij Audi

"Voor zover ik kan zeggen, want mijn contract is vertrouwelijk, zijn er geen clausules waar we ons zorgen over hoeven te maken", vertelt Bortoleto aan Motorsport.com. "Ik heb een langlopend contract bij Audi. Ik rijd volgend jaar voor het team en ook in de jaren daarna ben ik gewoon van de partij."

Daarmee lijkt Bortoleto een vroegtijdig vertrek uit de weg te nemen. Dat is opvallend, aangezien Audi momenteel wordt gelinkt aan Sainz en Piastri. Sainz zou ongelukkig zijn met de terugval van Williams, terwijl ook Piastri volgens verschillende berichten niet helemaal tevreden zou zijn bij McLaren. Audi-teambaas Mattia Binotto liet eerder al weten "erg blij" te zijn met de interesse van dergelijke topcoureurs.

Braziliaan gelooft in Audi-project

Bortoleto benadrukt ondertussen dat hij volledig achter het project van Audi staat. "Vanaf het eerste moment heb ik in dit project geloofd en zij geloven ook in mijn kwaliteiten. Ik ben daarom erg enthousiast over wat ons te wachten staat", aldus de Braziliaan.

Volgens Bortoleto werkt Audi bovendien met een plan voor de lange termijn. "Het idee is altijd geweest om hier voor de lange termijn te bouwen. Mattia praat vaak over een project dat richting 2030 loopt. Dit jaar was de eerste stap met de ontwikkeling van de nieuwe auto en motor. Volgend jaar moeten we opnieuw een stap zetten en die plannen op de baan gaan brengen." Daarmee lijkt Audi vooralsnog vast te houden aan Bortoleto, ondanks de interesse in gevestigde namen als Sainz en Piastri.