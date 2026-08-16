Gabriel Bortoleto heeft duidelijkheid verschaft over zijn toekomst bij Audi. De Braziliaanse Formule 1-coureur wordt in verband gebracht met een langer verblijf bij de Duitse constructeur, terwijl Audi ondertussen interesse zou hebben in Carlos Sainz en Oscar Piastri. Bortoleto laat echter weten dat hij voorlopig niet van plan is om Hinwil te verlaten.
Bortoleto tekende bij Audi toen het Duitse merk Sauber overnam en maakte in 2025 zijn debuut in de Formule 1. De Braziliaan heeft zich sindsdien sterk gehouden naast de ervaren Nico Hülkenberg. Zijn contract werd aanvankelijk tot en met 2026 geschat, maar Bortoleto maakt nu duidelijk dat zijn overeenkomst aanzienlijk langer doorloopt.
Bortoleto blijft langer bij Audi
"Voor zover ik kan zeggen, want mijn contract is vertrouwelijk, zijn er geen clausules waar we ons zorgen over hoeven te maken", vertelt Bortoleto aan Motorsport.com. "Ik heb een langlopend contract bij Audi. Ik rijd volgend jaar voor het team en ook in de jaren daarna ben ik gewoon van de partij."
Daarmee lijkt Bortoleto een vroegtijdig vertrek uit de weg te nemen. Dat is opvallend, aangezien Audi momenteel wordt gelinkt aan Sainz en Piastri. Sainz zou ongelukkig zijn met de terugval van Williams, terwijl ook Piastri volgens verschillende berichten niet helemaal tevreden zou zijn bij McLaren. Audi-teambaas Mattia Binotto liet eerder al weten "erg blij" te zijn met de interesse van dergelijke topcoureurs.
Braziliaan gelooft in Audi-project
Bortoleto benadrukt ondertussen dat hij volledig achter het project van Audi staat. "Vanaf het eerste moment heb ik in dit project geloofd en zij geloven ook in mijn kwaliteiten. Ik ben daarom erg enthousiast over wat ons te wachten staat", aldus de Braziliaan.
Volgens Bortoleto werkt Audi bovendien met een plan voor de lange termijn. "Het idee is altijd geweest om hier voor de lange termijn te bouwen. Mattia praat vaak over een project dat richting 2030 loopt. Dit jaar was de eerste stap met de ontwikkeling van de nieuwe auto en motor. Volgend jaar moeten we opnieuw een stap zetten en die plannen op de baan gaan brengen." Daarmee lijkt Audi vooralsnog vast te houden aan Bortoleto, ondanks de interesse in gevestigde namen als Sainz en Piastri.
Reacties (3)Login om te reageren
Posts: 36.223
Borteletto heeft gisteren een mooie bijeenkomst gehad waar hij samen met zijn
lieftallige vriendin Isa naar toe was gegaan. Zijn oom, de bekende F1 journalist
Reginaldo Leme was er ook bij. Hij opende het GB House waar allemaal spullen
van hem te zien zijn.
ibb.co/rRgrgJBc
ibb.co/Fpp9Cgn
Twee keer twee korte video's:
urlr.me/Angyca
urlr.me/zz2ucE
Posts: 36.223
Hm, * Bortoleto.
Posts: 36.223
Ik neem aan dat hier ook mensen zijn net als ik die eerder ook niets wisten van het volgende en voor de mensen die het niet weten het volgende:
De "geheime" verhuizing naar Italië
Toen Gabriel rond de 11/12 jaar oud was, werd duidelijk dat hij naar Europa moest om tegen de absolute wereldtop in het karten te racen.
Vader Lincoln Bortoleto vloog samen met Gabriel naar Italië onder het voorwendsel van een gewone kartrace. Het echte plan was echter dat Gabriel daar meteen zou blijven wonen bij een gastgezin om zijn carrière voort te zetten.
Moeder Marina wist hier vooraf bewust niets van. Lincoln wist dat ze Gabriel nooit op die leeftijd alleen in Europa zou laten als hij het haar van tevoren vertelde. Toen Lincoln alleen terugkeerde in Brazilië en haar vertelde dat hun 11-jarige zoon in Italië was achtergebleven, was ze ontroostbaar en woedend. Pas later besefte ze hoe serieus de sportieve ambitie was, al bleef het afscheid ontzettend zwaar.
De opoffering van zijn broer Enzo
Gabriels oudere broer, Enzo Bortoleto, was zelf een getalenteerde coureur en kartte op hoog niveau.
De familie realiseerde zich al snel dat het financieel en logistiek onmogelijk was om twee zonen tegelijk naar de top van de Europese autosport te begeleiden.
Enzo besloot zijn eigen droom als coureur op te geven en zette zich volledig in voor de carrière van zijn jongere broer. Hij nam later managementtaken op zich en helpt Gabriel tot op de dag van vandaag bij het navigeren van zijn professionele autosportcarrière.
De enorme risico's en emotionele offers van de familie Bortoleto wierpen uiteindelijk hun vruchten af: na titels in de Formule 3 en Formule 2 dwong Gabriel zijn gedroomde F1-zitje af.
Krijg weer kippenvel als ik het lees. Petje af voor de Bortoleto's!