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Bortoleto ontkent veelgehoord gerucht over Verstappen

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Bortoleto ontkent veelgehoord gerucht over Verstappen

Volgens Gabriel Bortoleto slaat het nergens op dat er wordt beweerd dat topcoureurs zoals Max Verstappen dit jaar langzamer zijn door de nieuwe F1-regels. Bortoleto kan het goed vinden met Verstappen, en stelt dat het nergens op slaat dat de veelbesproken regels de grote jongens afremmen.

Verstappen is bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen worstelde met zijn auto en liet meerdere keren weten dat hij de huidige regels nergens op vindt slaan. Sterker nog, Verstappen sloot zelfs niet uit dat hij ging stoppen met de koningsklasse als er niets ging veranderen. Het lijkt erop dat Verstappen 'gewoon' in de sport blijft, maar er gaan wel veel beweringen rond over de huidige situatie. Zo wordt er gesteld dat de topcoureurs worden afgeremd door deze regels, terwijl coureurs zoals Andrea Kimi Antonelli wel komen bovendrijven.

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Is Verstappen echt langzamer geworden?

In Hongarije worden deze beweringen ook besproken. Audi-coureur Gabriel Bortoleto, een goede vriend van Verstappen, stelt bij de internationale media dat dit nergens opslaat: "Zie jij Max langzaam zijn? Zie je een zevenvoudig wereldkampioen langzaam zijn? Zie jij Leclerc langzaam zijn?"

'Ze zijn nog steeds van een hoog niveau'

Volgens Bortoleto is het pure onzin: "Ik zie dat niet. Ik zie dat ze nog steeds heel competitief zijn. Dus ik zou niet zeggen dat snelle coureurs ineens langzaam zijn geworden. Sterker nog, Lewis Hamilton doet het iets beter dan vorig jaar. Max presteert ook nog steeds op een ongelooflijk hoog niveau en weet die auto keer op keer vooraan te zetten. Lando, de regerend wereldkampioen, is nog steeds snel wanneer zijn auto hem niet in de steek laat. Dat is wel gewoon de realiteit."

De Braziliaanse Audi-coureur sluit zijn verhaal dan ook op eerlijke wijze af: "Ik denk daarom dat we niet hebben gezien dat langzame coureurs van vorig jaar ineens snel zijn geworden en dat de snelle jongens nu ineens langzaam zijn. Uiteindelijk is het nog steeds gewoon racen."

NicoS

Posts: 21.060

Klopt, snelle coureurs zijn niet langzamer geworden, en langzamere coureurs niet sneller geworden, daar heeft hij volkomen gelijk in.
Maar dat is het probleem ook helemaal niet Gaby….
Ik ga ook niet uitleggen wat wel het probleem is, dat weten we inmiddels wel.

  • 4
  • 23 jul 2026 - 15:36
F1 Nieuws Max Verstappen Gabriel Bortoleto Red Bull Racing Audi GP Hongarije 2026

Reacties (2)

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  • NicoS

    Posts: 21.060

    Klopt, snelle coureurs zijn niet langzamer geworden, en langzamere coureurs niet sneller geworden, daar heeft hij volkomen gelijk in.
    Maar dat is het probleem ook helemaal niet Gaby….
    Ik ga ook niet uitleggen wat wel het probleem is, dat weten we inmiddels wel.

    • + 4
    • 23 jul 2026 - 15:36
    • schwantz34

      Posts: 42.484

      Het begint met een batterij, en het eindigt op.....





      RUK!

      • + 2
      • 23 jul 2026 - 15:54

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-
Bahrein
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Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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