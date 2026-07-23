Volgens Gabriel Bortoleto slaat het nergens op dat er wordt beweerd dat topcoureurs zoals Max Verstappen dit jaar langzamer zijn door de nieuwe F1-regels. Bortoleto kan het goed vinden met Verstappen, en stelt dat het nergens op slaat dat de veelbesproken regels de grote jongens afremmen.

Verstappen is bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen worstelde met zijn auto en liet meerdere keren weten dat hij de huidige regels nergens op vindt slaan. Sterker nog, Verstappen sloot zelfs niet uit dat hij ging stoppen met de koningsklasse als er niets ging veranderen. Het lijkt erop dat Verstappen 'gewoon' in de sport blijft, maar er gaan wel veel beweringen rond over de huidige situatie. Zo wordt er gesteld dat de topcoureurs worden afgeremd door deze regels, terwijl coureurs zoals Andrea Kimi Antonelli wel komen bovendrijven.

Is Verstappen echt langzamer geworden?

In Hongarije worden deze beweringen ook besproken. Audi-coureur Gabriel Bortoleto, een goede vriend van Verstappen, stelt bij de internationale media dat dit nergens opslaat: "Zie jij Max langzaam zijn? Zie je een zevenvoudig wereldkampioen langzaam zijn? Zie jij Leclerc langzaam zijn?"

'Ze zijn nog steeds van een hoog niveau'

Volgens Bortoleto is het pure onzin: "Ik zie dat niet. Ik zie dat ze nog steeds heel competitief zijn. Dus ik zou niet zeggen dat snelle coureurs ineens langzaam zijn geworden. Sterker nog, Lewis Hamilton doet het iets beter dan vorig jaar. Max presteert ook nog steeds op een ongelooflijk hoog niveau en weet die auto keer op keer vooraan te zetten. Lando, de regerend wereldkampioen, is nog steeds snel wanneer zijn auto hem niet in de steek laat. Dat is wel gewoon de realiteit."

De Braziliaanse Audi-coureur sluit zijn verhaal dan ook op eerlijke wijze af: "Ik denk daarom dat we niet hebben gezien dat langzame coureurs van vorig jaar ineens snel zijn geworden en dat de snelle jongens nu ineens langzaam zijn. Uiteindelijk is het nog steeds gewoon racen."