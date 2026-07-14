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Bortoleto looft Verstappen: "Dat zal anders worden als het om de wereldtitel gaat"

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Bortoleto looft Verstappen: "Dat zal anders worden als het om de wereldtitel gaat"

Gabriel Bortoleto heeft een bijzonder inkijkje gegeven in zijn leven als Formule 1-coureur. De Audi-rijder sprak openhartig over zijn vriendschap met Max Verstappen, de invloed van Fernando Alonso en de rol die Mattia Binotto speelt binnen het ambitieuze Audi-project. Ook spreekt de Braziliaan zonder aarzelen zijn ultieme doel uit.

De 21-jarige Bortoleto beleeft een leerzaam eerste volledige seizoen in de Formule 1. Met een achtste plaats op Silverstone bezorgde hij Audi zijn beste resultaat tot nu toe en ziet hij het team stap voor stap dichter bij de top komen.

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'Max helpt me enorm, Fernando leert me nooit op te geven'

Bortoleto onderhoudt een goede band met Verstappen en noemt de viervoudig wereldkampioen zelfs één van zijn beste vrienden in de paddock. Volgens de Braziliaan is die vriendschap mogelijk zolang ze niet rechtstreeks om de wereldtitel vechten.

"Max is echt een vriend van mij", vertelt Bortoleto aan Automoto. "We strijden momenteel niet om dezelfde resultaten en daardoor is er ruimte voor die vriendschap. We spreken ook buiten het circuit af om iets te eten of te drinken en hij staat altijd klaar om mij advies te geven. Als we ooit samen om een wereldtitel vechten, zal dat ongetwijfeld anders worden, maar op dit moment helpt hij me enorm."

Ook Fernando Alonso speelt een belangrijke rol in zijn ontwikkeling. De Spanjaard begeleidde Bortoleto via zijn managementbureau richting de Formule 1. "Fernando zit in een andere fase van zijn leven dan Max, maar als mentor is hij geweldig. De belangrijkste les die ik van hem heb geleerd? Nooit opgeven. Dat laat hij ieder raceweekend opnieuw zien door altijd het maximale uit zichzelf en de auto te halen."

Grote dromen met Audi

Naast Verstappen en Alonso heeft ook Audi-teambaas Mattia Binotto veel indruk gemaakt op de Braziliaan. Volgens Bortoleto is de Italiaan de juiste man om het Duitse fabrieksteam naar de absolute top te leiden.

"Mattia is een fantastische leider. Hij is eerlijk, leeft voor zijn werk en weet iedereen om zich heen beter te maken, zowel professioneel als persoonlijk", zegt Bortoleto. "Hij legt de lat ontzettend hoog. Als je ziet hoe hard hij zelf werkt, kan niemand achterblijven. Ik ben ervan overtuigd dat hij Audi uiteindelijk naar overwinningen gaat leiden."

De Braziliaan steekt bovendien zijn eigen ambities niet onder stoelen of banken. "Ik werk iedere dag om klaar te zijn voor een titelgevecht en hoop dat die kans zo snel mogelijk komt. Ik ben iemand die graag studeert, zichzelf blijft ontwikkelen en altijd harder wil werken. Waar ik mezelf over vijf jaar zie? Dan wil ik meestrijden om het wereldkampioenschap."

The Wolf

Posts: 1.232

Gaan we weer....

  • 4
  • 14 jul 2026 - 08:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gabriel Bortoleto Red Bull Racing Audi

Reacties (7)

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  • The Wolf

    Posts: 1.232

    Gaan we weer....

    • + 4
    • 14 jul 2026 - 08:19
    • Larry Perkins

      Posts: 66.266

      Dat is op zich niet erg, graag zelfs, maar dit keer liever naar een kroeg met dames van onder de veertig jaar. Daar komt @Ouw-hoerdelopert ook vast niet om de dames weg te jagen...

      • + 1
      • 14 jul 2026 - 11:01
  • Spearhead

    Posts: 505

    "Bortoleto beleeft een leerzaam eerste volledige seizoen in de Formule 1."

    Euh... Is dit een artikel van vorig jaar?

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 08:33
    • Larry Perkins

      Posts: 66.266

      Nee, in 2024 reed Bortoleto nog in de Formule 2...

      • + 0
      • 14 jul 2026 - 11:03
  • StevenQ

    Posts: 10.655

    Ik lees elders wel dat Victoria dit weekend getrouwd is

    • + 0
    • 14 jul 2026 - 09:07

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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