Gabriel Bortoleto heeft een bijzonder inkijkje gegeven in zijn leven als Formule 1-coureur. De Audi-rijder sprak openhartig over zijn vriendschap met Max Verstappen, de invloed van Fernando Alonso en de rol die Mattia Binotto speelt binnen het ambitieuze Audi-project. Ook spreekt de Braziliaan zonder aarzelen zijn ultieme doel uit.

De 21-jarige Bortoleto beleeft een leerzaam eerste volledige seizoen in de Formule 1. Met een achtste plaats op Silverstone bezorgde hij Audi zijn beste resultaat tot nu toe en ziet hij het team stap voor stap dichter bij de top komen.

'Max helpt me enorm, Fernando leert me nooit op te geven'

Bortoleto onderhoudt een goede band met Verstappen en noemt de viervoudig wereldkampioen zelfs één van zijn beste vrienden in de paddock. Volgens de Braziliaan is die vriendschap mogelijk zolang ze niet rechtstreeks om de wereldtitel vechten.

"Max is echt een vriend van mij", vertelt Bortoleto aan Automoto. "We strijden momenteel niet om dezelfde resultaten en daardoor is er ruimte voor die vriendschap. We spreken ook buiten het circuit af om iets te eten of te drinken en hij staat altijd klaar om mij advies te geven. Als we ooit samen om een wereldtitel vechten, zal dat ongetwijfeld anders worden, maar op dit moment helpt hij me enorm."

Ook Fernando Alonso speelt een belangrijke rol in zijn ontwikkeling. De Spanjaard begeleidde Bortoleto via zijn managementbureau richting de Formule 1. "Fernando zit in een andere fase van zijn leven dan Max, maar als mentor is hij geweldig. De belangrijkste les die ik van hem heb geleerd? Nooit opgeven. Dat laat hij ieder raceweekend opnieuw zien door altijd het maximale uit zichzelf en de auto te halen."

Grote dromen met Audi

Naast Verstappen en Alonso heeft ook Audi-teambaas Mattia Binotto veel indruk gemaakt op de Braziliaan. Volgens Bortoleto is de Italiaan de juiste man om het Duitse fabrieksteam naar de absolute top te leiden.

"Mattia is een fantastische leider. Hij is eerlijk, leeft voor zijn werk en weet iedereen om zich heen beter te maken, zowel professioneel als persoonlijk", zegt Bortoleto. "Hij legt de lat ontzettend hoog. Als je ziet hoe hard hij zelf werkt, kan niemand achterblijven. Ik ben ervan overtuigd dat hij Audi uiteindelijk naar overwinningen gaat leiden."

De Braziliaan steekt bovendien zijn eigen ambities niet onder stoelen of banken. "Ik werk iedere dag om klaar te zijn voor een titelgevecht en hoop dat die kans zo snel mogelijk komt. Ik ben iemand die graag studeert, zichzelf blijft ontwikkelen en altijd harder wil werken. Waar ik mezelf over vijf jaar zie? Dan wil ik meestrijden om het wereldkampioenschap."