Audi is nog lang niet klaar met de ontwikkeling van de R26. De Duitse renstal is van plan om tot eind november nieuwe updates te introduceren, terwijl de ontwikkeling van de krachtbron voorlopig wordt stilgelegd. Volgens Auto, Motor und Sport staan er nog vier updaterondes gepland, waarvan er drie voor een duidelijke stap voorwaarts moeten zorgen.

Audi staat momenteel met twaalf punten op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap. De overstap naar een volwaardig fabrieksteam is volgens de renstal redelijk goed verlopen, al hebben kleine problemen en een gebrek aan racegeluk een grotere puntenoogst in de weg gestaan. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto moeten het team voorlopig verder omhoog helpen.

Audi blijft R26 flink doorontwikkelen

De focus verschuift bij Audi steeds meer van betrouwbaarheid naar pure snelheid. De geplande aerodynamische updates moeten in ieder geval tot en met de Grand Prix van Las Vegas op de auto verschijnen. Teambaas en CEO Mattia Binotto is bovendien overtuigd van de kwaliteiten van het chassis. "Ik denk dat we momenteel over één van de vijf beste chassis van de Formule 1 beschikken. We hebben nog werk te doen, maar de basis van de auto is sterk."

Het grootste probleem bevindt zich volgens de berichtgeving bij de AFR 26 Hybrid-krachtbron. De motor zou op dit moment nog ongeveer een seconde per ronde verliezen ten opzichte van de topteams. Dankzij het ADUO-systeem kreeg Audi in Barcelona een nieuwe, kleinere turbo, maar die zorgde vooral voor een betere bestuurbaarheid van de motor. Het structurele tekort aan vermogen werd daarmee niet opgelost.

Motorontwikkeling ligt stil: focus op toekomst

Racedirecteur Allan McNish heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat Audi dit seizoen geen nieuwe hardware voor de krachtbron meer introduceert. De beperkte ontwikkelingsmiddelen worden liever gebruikt voor de compleet nieuwe motor die op langere termijn voor betere prestaties moet zorgen. "We gaan onze middelen niet verspillen aan grote veranderingen voor dit seizoen. Onze prioriteit ligt bij de ontwikkeling van de krachtbron voor de toekomst."

Ook aan het chassis wordt met het oog op 2027 voorzichtig gewerkt. Audi wil het huidige monocoque, met slechts kleine aanpassingen, meenemen naar volgend jaar om de kosten binnen de perken te houden. De laatste updates van dit seizoen moeten de R26 ondertussen nog een flinke zet geven, al is het de vraag hoeveel races Audi daar nog voor krijgt.

De kalender is namelijk nog onzeker. Het is nog niet duidelijk of de Formule 1 na Las Vegas nog afreist naar Qatar en Abu Dhabi vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Naar verwachting wordt uiterlijk halverwege september een beslissing genomen over het doorgaan van die races. Het is daardoor niet uitgesloten dat het seizoen uiteindelijk in Europa eindigt, waarbij Imola als mogelijke afsluiter wordt genoemd.