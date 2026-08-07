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Audi waarschuwt topteams: Duitse fabrikant bereidt flinke upgrades voor

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Audi waarschuwt topteams: Duitse fabrikant bereidt flinke upgrades voor

Audi is nog lang niet klaar met de ontwikkeling van de R26. De Duitse renstal is van plan om tot eind november nieuwe updates te introduceren, terwijl de ontwikkeling van de krachtbron voorlopig wordt stilgelegd. Volgens Auto, Motor und Sport staan er nog vier updaterondes gepland, waarvan er drie voor een duidelijke stap voorwaarts moeten zorgen.

Audi staat momenteel met twaalf punten op de achtste plaats in het constructeurskampioenschap. De overstap naar een volwaardig fabrieksteam is volgens de renstal redelijk goed verlopen, al hebben kleine problemen en een gebrek aan racegeluk een grotere puntenoogst in de weg gestaan. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto moeten het team voorlopig verder omhoog helpen.

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Audi blijft R26 flink doorontwikkelen

De focus verschuift bij Audi steeds meer van betrouwbaarheid naar pure snelheid. De geplande aerodynamische updates moeten in ieder geval tot en met de Grand Prix van Las Vegas op de auto verschijnen. Teambaas en CEO Mattia Binotto is bovendien overtuigd van de kwaliteiten van het chassis. "Ik denk dat we momenteel over één van de vijf beste chassis van de Formule 1 beschikken. We hebben nog werk te doen, maar de basis van de auto is sterk."

Het grootste probleem bevindt zich volgens de berichtgeving bij de AFR 26 Hybrid-krachtbron. De motor zou op dit moment nog ongeveer een seconde per ronde verliezen ten opzichte van de topteams. Dankzij het ADUO-systeem kreeg Audi in Barcelona een nieuwe, kleinere turbo, maar die zorgde vooral voor een betere bestuurbaarheid van de motor. Het structurele tekort aan vermogen werd daarmee niet opgelost.

Motorontwikkeling ligt stil: focus op toekomst

Racedirecteur Allan McNish heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat Audi dit seizoen geen nieuwe hardware voor de krachtbron meer introduceert. De beperkte ontwikkelingsmiddelen worden liever gebruikt voor de compleet nieuwe motor die op langere termijn voor betere prestaties moet zorgen. "We gaan onze middelen niet verspillen aan grote veranderingen voor dit seizoen. Onze prioriteit ligt bij de ontwikkeling van de krachtbron voor de toekomst."

Ook aan het chassis wordt met het oog op 2027 voorzichtig gewerkt. Audi wil het huidige monocoque, met slechts kleine aanpassingen, meenemen naar volgend jaar om de kosten binnen de perken te houden. De laatste updates van dit seizoen moeten de R26 ondertussen nog een flinke zet geven, al is het de vraag hoeveel races Audi daar nog voor krijgt.

De kalender is namelijk nog onzeker. Het is nog niet duidelijk of de Formule 1 na Las Vegas nog afreist naar Qatar en Abu Dhabi vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Naar verwachting wordt uiterlijk halverwege september een beslissing genomen over het doorgaan van die races. Het is daardoor niet uitgesloten dat het seizoen uiteindelijk in Europa eindigt, waarbij Imola als mogelijke afsluiter wordt genoemd.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Nico Hülkenberg Gabriel Bortoleto Audi

Reacties (1)

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  • Schumi86

    Posts: 653

    Uuuu ze worden bang.

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 14:18

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Nico Hülkenberg 27
  • Team Audi
  • Punten 390
  • Podiums 1
  • Grand Prix 187
  • Land DE
  • Geb. datum 19 aug 1987 (38)
  • Geb. plaats Emmerich am Rhein, DE
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,84 m
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Team profiel

Audi
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