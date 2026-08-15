Aston Martin dreigt een opvallend slachtoffer te worden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens Formule 1-journalist Marc Limacher zou Saudi-Arabië de sponsoring van het team voor 2027 voorlopig bevriezen. Dat kan grote gevolgen hebben voor de ambities van de renstal uit Silverstone.

Saudi-Arabië zou de samenwerking met Aston Martin juist verder willen uitbreiden. Het plan zou zijn om de sponsoring vanuit Aramco te verhogen en daarnaast een derde Saudische sponsor aan het team te verbinden. De ontwikkelingen rond het conflict met Iran zouden dat project nu echter vertragen.

Aston Martin ziet sponsorplannen onder druk komen te staan

Volgens Limacher kan Aston Martin daardoor de dupe worden van de geopolitieke spanningen. De renstal heeft met Aramco al een belangrijke Saudische partner aan zich verbonden. Saudi-Arabië zou de financiële steun voor 2027 verder willen opschalen, maar voorlopig lijkt er een streep door die plannen te worden gezet.

Dat komt op een bijzonder moment voor Aston Martin. Het team investeerde de afgelopen jaren fors en haalde met Adrian Newey een van de meest gerenommeerde ontwerpers uit de Formule 1 binnen. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen, maar op de baan blijft het resultaat voorlopig ver achter bij de ambities.

Desastreus seizoen zorgt voor extra vraagtekens

Fernando Alonso en Lance Stroll spelen dit seizoen nauwelijks een rol aan de voorkant van het veld. Aston Martin heeft grote moeite om zich structureel tussen de topteams te mengen en kent daarmee een bijzonder moeizaam seizoen. De komst van Newey heeft voorlopig nog niet voor de gehoopte ommekeer gezorgd.

Ook de toekomst van Alonso blijft onzeker. Het is nog altijd niet duidelijk of de tweevoudig wereldkampioen zijn verblijf bij Aston Martin zal verlengen. Mocht de Saudische financiering voor 2027 inderdaad worden bevroren, dan krijgt de Britse renstal er bovendien een nieuw probleem bij. De komende maanden worden daardoor belangrijk voor de toekomstplannen van Aston Martin.