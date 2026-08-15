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'Onrustige situatie tussen VS en Iran kan verkeerd uitpakken voor Aston Martin'

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'Onrustige situatie tussen VS en Iran kan verkeerd uitpakken voor Aston Martin'

Aston Martin dreigt een opvallend slachtoffer te worden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens Formule 1-journalist Marc Limacher zou Saudi-Arabië de sponsoring van het team voor 2027 voorlopig bevriezen. Dat kan grote gevolgen hebben voor de ambities van de renstal uit Silverstone.

Saudi-Arabië zou de samenwerking met Aston Martin juist verder willen uitbreiden. Het plan zou zijn om de sponsoring vanuit Aramco te verhogen en daarnaast een derde Saudische sponsor aan het team te verbinden. De ontwikkelingen rond het conflict met Iran zouden dat project nu echter vertragen.

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Aston Martin ziet sponsorplannen onder druk komen te staan

Volgens Limacher kan Aston Martin daardoor de dupe worden van de geopolitieke spanningen. De renstal heeft met Aramco al een belangrijke Saudische partner aan zich verbonden. Saudi-Arabië zou de financiële steun voor 2027 verder willen opschalen, maar voorlopig lijkt er een streep door die plannen te worden gezet.

Dat komt op een bijzonder moment voor Aston Martin. Het team investeerde de afgelopen jaren fors en haalde met Adrian Newey een van de meest gerenommeerde ontwerpers uit de Formule 1 binnen. De verwachtingen waren dan ook hooggespannen, maar op de baan blijft het resultaat voorlopig ver achter bij de ambities.

Desastreus seizoen zorgt voor extra vraagtekens

Fernando Alonso en Lance Stroll spelen dit seizoen nauwelijks een rol aan de voorkant van het veld. Aston Martin heeft grote moeite om zich structureel tussen de topteams te mengen en kent daarmee een bijzonder moeizaam seizoen. De komst van Newey heeft voorlopig nog niet voor de gehoopte ommekeer gezorgd.

Ook de toekomst van Alonso blijft onzeker. Het is nog altijd niet duidelijk of de tweevoudig wereldkampioen zijn verblijf bij Aston Martin zal verlengen. Mocht de Saudische financiering voor 2027 inderdaad worden bevroren, dan krijgt de Britse renstal er bovendien een nieuw probleem bij. De komende maanden worden daardoor belangrijk voor de toekomstplannen van Aston Martin.

Larry Perkins

Posts: 67.148

Nu Aramco haar sponsoring in de ijskast heeft gezet is het een mooi moment voor John de Mol om de vele miljoenen - die hij met bagger-tv voor het gepeupel en tokkies heeft verdiend - in Aston Martin te investeren...

  • 4
  • 15 aug 2026 - 10:49
F1 Nieuws Formule 1 F1 Adrian Newey Aston Martin

Reacties (15)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.296

    Hm. Max toch niet naar AM? :p

    • + 0
    • 15 aug 2026 - 10:41
    • Rogier hier

      Posts: 6.837

      Dat verwacht ik sowieso niet. Max is veels te eerlijk voor de mensen daar. Die gaat Lance echt niet ophemelen. Eerder uitlachen bij de zoveelste blunder. Nee. Zelfs Newey krijgt Max niet naar Aston Martin toe zolang de Strolls daar nog de scepter zwaaien.

      • + 2
      • 15 aug 2026 - 11:15
    • TylaHunter

      Posts: 10.862

      Meer belangrijke vraag... kan Alonso betaald worden want ik meende dat hij een loonsverhoging wil hebben.

      • + 0
      • 15 aug 2026 - 11:36
    • Spearhead

      Posts: 524

      "kan Alonso betaald worden want ik meende dat hij een loonsverhoging wil hebben."

      Misschien volgt Sainz deze situatie wel van kortbij... Oké, de AM is echt niet goed. Maar als je de omkadering en infrastructuur bekijkt, kan er in de toekomst wel muziek inzitten.

      • + 1
      • 15 aug 2026 - 12:47
  • Larry Perkins

    Posts: 67.145

    Nu Aramco haar sponsoring in de ijskast heeft gezet is het een mooi moment voor John de Mol om de vele miljoenen - die hij met bagger-tv voor het gepeupel en tokkies heeft verdiend - in Aston Martin te investeren...

    • + 4
    • 15 aug 2026 - 10:49
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.400

      @Larry heb je enig idee wat de "waarde" van die smeerpijpen van Aramco is? Sjon de Mol met zijn pulpzooi is echt wisselgeld in vergelijking met Aramco.

      • + 3
      • 15 aug 2026 - 12:03
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.916

      Ja, ho even!
      Dan krijg je zijn rare zoontje mss wel vaker te zien op tv dan nu het geval is....en dan verdom ik het om te kijken...

      • + 1
      • 15 aug 2026 - 13:37
    • Pietje Bell

      Posts: 36.209

      @bertrand, ff voor je Gegoogeld.

      Het nationale olie- en gasconcern van Saoedi-Arabië, Saudi Aramco,
      heeft een geschatte beurswaarde (marktkapitalisatie) van circa
      $1,70 biljoen tot $1,72 biljoen USD (omgerekend ruim €1,55 biljoen).

      Beurswaarde: Schommelt rond de $1,7 biljoen. Daarmee behoort het
      consequent tot de top 10 van meest waardevolle beursgenoteerde
      bedrijven ter wereld (naast techgiganten zoals Apple, Microsoft en NVIDIA).

      Aandeelhouders: Ongeveer 90% tot 97% van de aandelen is rechtstreeks
      in handen van de overheid van Saoedi-Arabië en het overheidsfonds (PIF).
      Een klein percentage verhandelt vrij op de beurs van Riyad (Tadawul).

      • + 1
      • 15 aug 2026 - 14:19
    • Pietje Bell

      Posts: 36.209

      NB. John de Mol jr. (geboren 1955): De bekende mediamagnaat (oprichter van Endemol en Talpa).
      Zijn vermogen wordt door de Quote 500 geschat op €2 miljard.

      • + 0
      • 15 aug 2026 - 14:23
    • Larry Perkins

      Posts: 67.145

      Uiteraard is dat bekend @Bertrand, in vergelijking met Aramco is John de Mol een trieste armoedzaaier, maar dat betekent niet dat hij gek is.
      Door de crisis zijn de AM-aandelen met 10.000% in waarde gedaald waardoor Sjonnie het zooitje zo kan oppakken, daarom had ik het ook over een "mooi moment". Lezen!

      • + 0
      • 15 aug 2026 - 14:37
  • schwantz34

    Posts: 42.605

    Altijd fijn om zo'n sponsor uit de immer stabiele zandbak te hebben waar je op kan bouwen...

    • + 1
    • 15 aug 2026 - 12:12
  • schwantz34

    Posts: 42.605

    Altijd fijn om zo'n sponsor uit de immer stabiele zandbak te hebben waar je op kan bouwen...

    • + 0
    • 15 aug 2026 - 12:12
  • Larry Perkins

    Posts: 67.145

    Altijd fijn om zo'n sponsor uit de immer stabiele zandbak te hebben waar je op kan bouwen...

    • + 0
    • 15 aug 2026 - 14:38

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China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
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Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Aston Martin
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