Kim Kardashian is opgeschrikt door een incident bij haar woning in Los Angeles. Een 27-jarige man zou hebben ingebroken op het landgoed van de realityster in Hidden Hills en er vervolgens met de auto van een medewerker vandoor zijn gegaan. Kardashian en haar kinderen waren op het moment van het incident gelukkig niet aanwezig.

Het incident vond zondagmiddag plaats, meldt TMZ op basis van bronnen binnen de politie. Het landgoed van Kardashian wordt momenteel verbouwd. De Amerikaanse verblijft daarom al enkele maanden met haar kinderen in een huurwoning.

Verdachte aangehouden na achtervolging

Volgens de politie wist de verdachte het terrein van Kardashian binnen te komen en zou hij via een deur toegang hebben gekregen tot het huis. Daarbij zou hij spullen hebben meegenomen en in een voertuig hebben geladen. Bronnen rond Kardashian spreken dat laatste verhaal echter tegen. Volgens hen is de man helemaal niet in de woning geweest en lagen er vanwege de verbouwing bovendien geen persoonlijke spullen van de realityster.

De verdachte zou vervolgens in de auto van een medewerker zijn gestapt en daarmee door de buurt zijn gereden. Een beveiligingsmedewerker merkte de auto op en wist het voertuig terug te volgen naar het landgoed. De politie werd ingeschakeld en omsingelde de woning, waarna de 27-jarige man zonder verdere problemen kon worden aangehouden. Niemand raakte gewond en de verdachte had geen wapens bij zich. Hij wordt verdacht van inbraak.

Kardashian en Hamilton brengen veel tijd samen door

Het incident zal ongetwijfeld voor de nodige schrik hebben gezorgd bij Kardashian, die de afgelopen maanden veel tijd doorbracht met Lewis Hamilton. De relatie tussen de zevenvoudig wereldkampioen en de realityster werd in Monaco voor het eerst publiekelijk bevestigd. Kardashian was daar aanwezig om haar vriend aan te moedigen en feliciteerde Hamilton na zijn tweede plaats met een kus en een knuffel.

De twee werden sinds januari al regelmatig samen gespot. Ook tijdens een trip met familie en vrienden rond de Amerikaanse feestdag Fourth of July waren ze samen te zien. Kardashian droeg daarbij een vest met de tekst "Hamilton crew". Inmiddels lijkt het erop dat de twee zelfs een puppy hebben geadopteerd, genaamd Halo.

Hamilton richt zijn aandacht ondertussen weer op de Formule 1. De Brit deelde woensdag nog beelden van een intensieve trainingssessie. Over een week staat hij aan de start van de laatste Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Hamilton boekte dit seizoen tot dusver één overwinning namens Ferrari, tijdens de Grand Prix van Barcelona.