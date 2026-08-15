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'Hamilton krijgt slecht nieuws: Inbraak bij Kardashian'

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'Hamilton krijgt slecht nieuws: Inbraak bij Kardashian'

Kim Kardashian is opgeschrikt door een incident bij haar woning in Los Angeles. Een 27-jarige man zou hebben ingebroken op het landgoed van de realityster in Hidden Hills en er vervolgens met de auto van een medewerker vandoor zijn gegaan. Kardashian en haar kinderen waren op het moment van het incident gelukkig niet aanwezig.

Het incident vond zondagmiddag plaats, meldt TMZ op basis van bronnen binnen de politie. Het landgoed van Kardashian wordt momenteel verbouwd. De Amerikaanse verblijft daarom al enkele maanden met haar kinderen in een huurwoning.

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Verdachte aangehouden na achtervolging

Volgens de politie wist de verdachte het terrein van Kardashian binnen te komen en zou hij via een deur toegang hebben gekregen tot het huis. Daarbij zou hij spullen hebben meegenomen en in een voertuig hebben geladen. Bronnen rond Kardashian spreken dat laatste verhaal echter tegen. Volgens hen is de man helemaal niet in de woning geweest en lagen er vanwege de verbouwing bovendien geen persoonlijke spullen van de realityster.

De verdachte zou vervolgens in de auto van een medewerker zijn gestapt en daarmee door de buurt zijn gereden. Een beveiligingsmedewerker merkte de auto op en wist het voertuig terug te volgen naar het landgoed. De politie werd ingeschakeld en omsingelde de woning, waarna de 27-jarige man zonder verdere problemen kon worden aangehouden. Niemand raakte gewond en de verdachte had geen wapens bij zich. Hij wordt verdacht van inbraak.

Kardashian en Hamilton brengen veel tijd samen door

Het incident zal ongetwijfeld voor de nodige schrik hebben gezorgd bij Kardashian, die de afgelopen maanden veel tijd doorbracht met Lewis Hamilton. De relatie tussen de zevenvoudig wereldkampioen en de realityster werd in Monaco voor het eerst publiekelijk bevestigd. Kardashian was daar aanwezig om haar vriend aan te moedigen en feliciteerde Hamilton na zijn tweede plaats met een kus en een knuffel.

De twee werden sinds januari al regelmatig samen gespot. Ook tijdens een trip met familie en vrienden rond de Amerikaanse feestdag Fourth of July waren ze samen te zien. Kardashian droeg daarbij een vest met de tekst "Hamilton crew". Inmiddels lijkt het erop dat de twee zelfs een puppy hebben geadopteerd, genaamd Halo.

Hamilton richt zijn aandacht ondertussen weer op de Formule 1. De Brit deelde woensdag nog beelden van een intensieve trainingssessie. Over een week staat hij aan de start van de laatste Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Hamilton boekte dit seizoen tot dusver één overwinning namens Ferrari, tijdens de Grand Prix van Barcelona.

schwantz34

Posts: 42.605

Die Kim is wel van het verbouwen hé, is het niet haar voorgevel dan is het wel haar huis...

  • 4
  • 15 aug 2026 - 10:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (17)

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  • F1jos

    Posts: 5.552

    Waarom weten we hier nergens van.

    • + 2
    • 15 aug 2026 - 09:58
    • Rogier hier

      Posts: 6.837

      Nou nou, wat een ‘schrik’ voor Lewis. Daar zal hij wel nachten van wakker gelegen hebben. Dat iemand de auto van een medewerker van zijn vriendin heeft gejat voor een joyride. Waarschijnlijk een zwerver, verward persoon of een verslaafde. Vervelend voor de medewerker natuurlijk.

      • + 2
      • 15 aug 2026 - 11:18
  • Need5Speed

    Posts: 4.296

    Dit is een joyride in een auto van een medewerker en geen inbraak, en de knakker is nog gepakt ook dus waar gaat dit over.

    • + 2
    • 15 aug 2026 - 10:01
    • snailer

      Posts: 34.422

      Het is toch ook ongelofelijk dat Kim met een auto van een medewerker gaat joyriden. EN dat ook nog eens met een vreemde man van 27.

      Inderdaad slecht nieuws voor Hamilton.

      • + 1
      • 15 aug 2026 - 11:48
    • Need5Speed

      Posts: 4.296

      Die kan niet meer slapen de komende tijd, dat is wel duidelijk.

      • + 0
      • 15 aug 2026 - 12:23
  • Rimmer

    Posts: 13.444

    Een homeless crackhead die in een Ford Pickup van een timmerman stapte waar de sleutels nog in zaten, rondjes rijdt in de buurt en daarna weer terugkeert naar de plek waar hij de auto pakte en vervolgens wordt aangehouden. Heeft met Kim of Lewis geen ene mallemoer te maken.

    • + 1
    • 15 aug 2026 - 10:09
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.916

      Maar die timmerman stond dan toevallig voor de deur bij Kim?

      • + 1
      • 15 aug 2026 - 10:20
  • Pietje Bell

    Posts: 36.209

    Wat een leven. Aan de jet te zien eerst een paar weken vakantie in het noorden van de
    USA en vervolgens dichterbij steeds ergens anders een paar dagen en gisteren geland
    op het eiland Kauai naast Oahu, Honolulu.
    En maandag Lewis weer even naar Londen terugbrengen.

    • + 1
    • 15 aug 2026 - 10:18
    • Pietje Bell

      Posts: 36.209

      Kan het woordje l.u.l na 5 verzoeken eindelijk eens van de filterlijst af?
      Het komt zo vaak voor in andere woorden die niets met die betekenis van doen hebben!

      • + 1
      • 15 aug 2026 - 10:45
    • Larry Perkins

      Posts: 67.145

      Vermoed dat je die verzoeken voor Jan met de korte achternaam hebt gedaan...

      • + 1
      • 15 aug 2026 - 10:56
    • Pietje Bell

      Posts: 36.209

      Hahaha. Zoals altijd. Er is hier een kleine vaste groep die altijd anderen met dezelfde woorden uitscheldt, maar die komen uiteraard niet op de filterlijst. Leveren reacties op. Schelden is hier gewoon geoorloofd.

      • + 4
      • 15 aug 2026 - 11:09
    • snailer

      Posts: 34.422

      daarbij is het woord l.u.l gewoon ingeburgerd. Het het heeft meerdere betekenissen. Waaronder die van een speen. En nee... Dat is geen slechte grap.
      In de dagelijkse taal is het een word ala smurf van de smurfen. Oneindig veel betekenissen. Net zo goed als f*cked in het Engels.

      • + 0
      • 15 aug 2026 - 11:54
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.241

      Als voorvechter van milieu en klimaat is het belangrijk dat je overal je neus laat zien, dus dan is zo een gigantische ecologische voetafdruk natuurlijk geoorloofd

      • + 0
      • 15 aug 2026 - 12:22
  • Larry Perkins

    Posts: 67.145

    CNN Breaking News Today:
    De laatste mededeling over de Kardashian-inbraak is dat het een 27-jarige medewerker van Hornbach betreft die enkel een restant bouwmaterialen kwam ophalen. Bij zijn aanhouding riep hij nog "Kama-jaja-jippie-jippie-jeey!!" maar dat hielp niet want een ICE-agent knalde de jonge medewerker van Hornbach overhoop.

    • + 1
    • 15 aug 2026 - 10:19
  • schwantz34

    Posts: 42.605

    Die Kim is wel van het verbouwen hé, is het niet haar voorgevel dan is het wel haar huis...

    • + 4
    • 15 aug 2026 - 10:59
    • Larry Perkins

      Posts: 67.145

      Haar gigantische reet gebruikt Lewis als werkbank, en moet hij een plank doorzagen dan zet hij die vast tussen haar opgeblazen bilpartij...

      • + 2
      • 15 aug 2026 - 11:17
    • schwantz34

      Posts: 42.605

      Biggest twerkbank ever!

      • + 3
      • 15 aug 2026 - 12:43

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Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
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China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Canada Gilles Villeneuve
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.702
  • Podiums 137
  • Grand Prix 243
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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