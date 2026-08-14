Mick Schumacher heeft duidelijkheid verschaft over zijn toekomst in de IndyCar. De Duitser kende een moeizaam debuutseizoen, maar liet tijdens de race op Nashville Superspeedway eindelijk zien waartoe hij in staat is. Schumacher finishte als achtste en maakt duidelijk dat hij voorlopig nog niet van plan is om de Amerikaanse raceklasse te verlaten.

De zoon van Michael Schumacher staat momenteel 24e in het kampioenschap, maar ziet zijn prestaties niet volledig terug in de stand. Volgens de Duitser ontbrak het hem en zijn team Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) vooral aan een probleemloze race. In Nashville viel alles voor het eerst op zijn plek.

Schumacher ziet eerste IndyCar-top tien als doorbraak

"Ik denk dat dit simpelweg de eerste keer was dat we een echt schone race hebben gereden. We hadden geen problemen met de auto, geen gedoe tijdens de pitstops en ook geen contact of andere incidenten", vertelt Schumacher in de podcast Speed Street. Volgens de Duitser liet de achtste plaats zien dat de snelheid van hem en RLL er al langer was.

Schumacher merkt bovendien dat de ovals hem goed liggen. "Op de ovals voel ik me waarschijnlijk iets beter thuis. Je rijdt daar constant op de limiet van de band en ik ben heel goed in het aanvoelen van wat een band nodig heeft. In Europa heb ik veel geleerd over bandenslijtage, waardoor ik op een oval heel precies kan voelen waar de grens ligt."

Toch verliep zijn eerste IndyCar-seizoen niet zonder problemen. Schumacher liep tijdens de openingsrace in St. Petersburg een gebroken pols op en kampt nog altijd met meerdere fysieke klachten. Daarnaast kende RLL regelmatig weekenden waarin kleine problemen de Duitser een goed resultaat kostten.

'Ik ben hier om te blijven'

"Qua snelheid zaten we er eigenlijk vaak goed bij, maar steeds waren er kleine problemen die het ons tijdens de race moeilijk maakten. Hopelijk hebben we nu laten zien dat we een heel weekend probleemloos en constant kunnen zijn. Dan kunnen we dat ook vaker herhalen en laten zien dat we bij de top kunnen aansluiten", aldus Schumacher.

De Duitser is ondanks zijn lastige start duidelijk over zijn ambities. Na zijn vertrek uit de Formule 1 reed Schumacher twee jaar in het World Endurance Championship, waarna hij dit seizoen de overstap naar IndyCar maakte. "Ik vind IndyCar echt ontzettend leuk. Ik ben hier om te blijven", maakt hij zijn intenties duidelijk.

Waar Schumacher in de toekomst precies zal rijden, staat nog niet vast. Hij geeft toe dat er al gesprekken over zijn toekomst plaatsvinden, maar benadrukt dat de keuze niet alleen om de snelste auto draait. "Natuurlijk praten we daarover. Je moet je opties bekijken en bepalen wat goed bij je past. Voor een coureur gaat het niet alleen om de auto, maar misschien nog wel meer om de mensen met wie je werkt."

Volgens Schumacher kan een goede samenwerking uiteindelijk het verschil maken. "Je wint alleen met een team waarin je elkaar echt begrijpt en goed met elkaar kunt samenwerken. Dat weegt voor mij zwaarder dan alleen het kiezen van een stoeltje dat op papier het snelst is. Als je met de juiste mensen werkt, komt de performance uiteindelijk vanzelf."