Max Verstappen heeft een lastige start van het Formule 1-seizoen achter de rug, en de kans is klein dat hij zich nog kan mengen in de strijd om de titel. Toch is een goed resultaat later in het jaar nog niet uitgesloten. Sterker nog, bij een paar goede kwalificaties kan hij F1-legende Ayrton Senna passeren op een bijzonder lijstje.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing zijn op een teleurstellende wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Ze kunnen de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari amper bijhouden en ze kampen met de nodige problemen. Verstappen is nog niet in de top vijf gefinisht, en viel in China zelfs uit. De frustratie over de auto en de nieuwe regels is zo groot, dat Verstappen zelfs stelde dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport.

Hoe kan Verstappen Senna passeren?

Red Bull moet een grote achterstand goedmaken, maar als ze in staat zijn om dichterbij te komen, dan kan Verstappen geschiedenis gaan schrijven. Verstappen heeft in zijn loopbaan tot nu toe 85 keer op de eerste startrij gestaan in de Formule 1, en als hij nog twee front row starts weet te pakken, dan passeert hij F1-icoon Ayrton Senna die in zijn indrukwekkende loopbaan 87 keer op de eerste rij startte.

Verstappen staat nu nog één plekje start vanaf de eerste startrij achterop een andere legende: Alain Prost. Mocht hij het dit jaar voor elkaar krijgen deze twee grootheden te passeren, dan treedt hij toe tot de top vijf van de coureurs met de meeste starts op de eerste rij. Slechts drie coureurs kregen het namelijk voor elkaar om vaker op de eerste of de tweede plaats te starten: Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Sebastian Vettel.

Hamilton uit zicht

Het alltime record is voorlopig nog uit zicht voor Verstappen. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton startte tot nu toe 176 (!) keer vanaf de eerste startrij, en hij kan daar dit jaar dus nog wat goede startplekken aan toe gaan voegen.