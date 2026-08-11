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De redactie beoordeelt: Wat vinden we van de nieuwe reglementen?

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<b> De redactie beoordeelt: </b> Wat vinden we van de nieuwe reglementen?

De zomerstop is in volle gang en dus is dit het moment om terug te blikken op de eerste seizoenshelft in de Formule 1. De redactie van GPToday.net doet dat aan de hand van een aantal hamvragen met vandaag: Wat vinden we van de nieuwe reglementen? 

De F1 introduceerde dit seizoen nieuwe auto's met een compleet andere identiteit ten opzichte van de afgelopen jaren. Lichtere bolides met een X- en Y-modus en bovendien een motor die voor de helft werd opgevoerd door de krachtbron en de andere helft door de batterij, zorgden voor een metamorfose in de koningsklasse van de autosport. Met name Max Verstappen was enorm kritisch op het concept, is de redactie van GPToday.net dat ook? 

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Danny Sosef 

"De reglementen pakken, zoals voorspeld, niet goed uit. De eerste paar ronden in Australie waren Mario-kart achtig, erg spannend en leuk zoals ik in 30 jaar nog nooit heb gezien. Dat beloofde veel goeds, maar het was van korte duur."

"Het blijft tegennatuurlijk dat een coureur beter brandstof of energie kan sparen om harder te gaan en bovendien is het niet waar F1 voor staat; pure snelheid." 

Jeroen Immink 

"Nee, ik heb geprobeerd om het een lange tijd de kans te geven, maar dit is niet de manier om de beste coureurs van de wereld op de baan los te laten. Formule 1 moet inderdaad actie opleveren, maar er is een verschil tussen entertainment en gemaakte entertainment." 

"Die X- en Y-modus is prima, maar met die nieuwe motor hebben ze de plank volledig misgeslagen. Maak het heel gauw weer 70-30 of 60-40 want dat jojo-racen slaat echt helemaal nergens op." 

"Echter heb ik er wel vertrouwen in dat de FOM en FIA dit gaan oplossen. Ze hebben fouten erkend, geef ze dan ook de tijd om de auto's weer aan te passen. In het verleden hebben ze vaak bewezen dat ze deze issues in korte tijd kunnen fixen." 

Bob Plaizier 

"Het feit dat de regels nieuwe fabrikanten zoals Ford, Audi en Honda naar de sport hebben getrokken, is top. Een wereldkampioenschap heeft grote namen nodig, en zonder die fabrikanten heeft de Formule 1 geen bestaansrecht. Maar het is de vraag of dit de juiste formule is."

"De Formule 1 is naast sport, ook entertainment. Zoals bij elke sport moet het entertainment komen van de sport zelf, en niet van een halftimeshow of een leeglopende batterij. De regels leken op papier heel interessant, vooral met het oog op de moderne wereld, maar in de praktijk is het bijna gênant. Als coureurs niet kunnen pushen, is het een beetje alsof we hebben afgesproken dat wielrenners alleen nog maar op eenwielers mogen rijden."

"Het haalt de essentie van de sport weg. Het is goed dat er wordt nagedacht over nieuwe regels, want de sport moet ook rekening houden met de diehards, en niet alleen met TikTok-fans."

Jesse Jansen

"Hoewel ik er in het begin nogal kritisch op was en de coureurs er geen fan van zijn, ben ik toch wel tevreden met de nieuwe regels. Dat het nog wat aangescherpt moet worden, is duidelijk, zodat de gehele sport veiliger wordt. Het jojo-effect wordt door sommigen niet gezien als iets goeds, maar als kijker kan ik er wel van genieten. Het maakt races toch wat spannender." 

"Ik denk dat deze regels wel degelijk een vooruitgang voor de sport kunnen zijn, maar dat er dus nog wel het een en ander aan verbeterd moet worden. Zo ben ik geen fan van het feit dat de auto’s meer doen dan de coureur. Ik hoop dat er oplossingen komen voor deze problemen waar coureurs mee kampen, zodat de regels nog beter benut kunnen worden." 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen

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Punten
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220
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Red Bull Racing
177
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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