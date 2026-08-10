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VeeKay schittert in Portland met foutloze race: "Podium komt dichterbij!"

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VeeKay schittert in Portland met foutloze race: "Podium komt dichterbij!"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een ijzersterk IndyCar-weekend in Portland achter de rug. De Nederlandse coureur maakte geen fouten en liet zien tot wat hij in staat is. Hij kwam als vierde over de streep en verkeerde na afloop in jubelstemming.

Terwijl de Formule 1-wereld geniet van een welverdiende zomerstop, raast het IndyCar-circus in volle vaart door. Op de Portland International Raceway stond afgelopen weekend de volgende race op het programma, en voor VeeKay was dit het moment om zich te bewijzen. Hij zette geen enkele stap verkeerd, en kwalificeerde zich als vijfde. De coureur van Juncos Hollinger Racing verloor een plekje aan Kyle Kirkwood, maar wist op zijn beurt Marcus Ericsson te grijpen. VeeKay wist zijn plekje ten opzichte van Kirkwood goed te maken, en kwam op een waanzinnige vierde plek over de streep.

Hoe is het gevoel?

Na afloop verkeerde hij in jubelstemming: "Goed nieuws, een goede race. Het was een topweekend in Portland. De test van vorige week bleek echt een schot in de roos. We hadden nog een dag over, dus we konden hier alvast heen en dat heeft ons geen windeieren gelegd. Bij de eerste vrije training zat de snelheid er direct al goed in met een derde plek en tijdens de kwalificatie wist ik door te dringen tot de Fast Six."

In de race ging het steeds beter: "Vanaf een vijfde startplaats ben ik naar de vierde plek gereden. De strategie was goed en met de racepace zat het ook wel snor. Ik moet zeggen dat de top drie wel echt een klasse apart was, dus dit was het maximaal haalbare. Desalniettemin is het natuurlijk top dat we in de laatste vijf wedstrijden gewoon vier keer naar een vierde plaats zijn gereden. De snelheid zit er echt goed in de laatste tijd, het podium komt steeds dichterbij!"

Wat zijn de kansen in de komende races?

Het IndyCar seizoen raast in de komende weken door, maar zit vol vraagtekens: "De komende twee races in Markham en rond het Witte Huis in Washington zijn unknowns, niemand heeft daar nog gereden, dus het is voor iedereen hetzelfde. Eerder dit jaar hadden we het op het eerste nieuwe circuit in Arlington lastig, maar ik heb vertrouwen dat we hebben geleerd van dat weekend. Op naar de nieuwe circuits, ik heb er zin in!"

De zege in Portland ging naar Alex Palou, die weer een klasse apart was. De Spanjaard van Ganassi hield Felix Rosenqvist achter zich, terwijl Will Power het podium compleet wist te maken.

d@nny

Posts: 3.641

MSR heeft als ik me niet vergis een technische samenwerking met Chip Ganassi, niet met Penske. Zie dan ook eerder de link naar Ganassi.

En Dixon gaat weg bij Ganassi. Wellicht een move naar Ganassi voor Veekay (maar dat is onwaarschijnlijker)

Hij wordt i.i.g. wel vaker genoemd bij de betere te... [Lees verder]

  • 4
  • 10 aug 2026 - 11:18
IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout

Reacties (8)

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  • SennaDaSilva

    Posts: 4.201

    Hij piekt momenteel op het juiste moment.
    Silly season is in volle gang in Indycars en er blijken diverse goede teams interesse te hebben.

    Ik denk dat Meyer Shank Racing intussen al iets heeft klaar liggen voor hem, en wellicht is het al bijna rond. Rinus riep laatst al dat hij een goed beeld heeft wat hij gaat doen, "niet alleen voor 2027 een goede stap maar ook voor de toekomst", woorden van die strekking.
    Dan is MSR het meest passend, ook met de link naar Penske.

    Denk dat we op korte termijn wat horen. Hij heeft het ook verdient.

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 10:37
    • d@nny

      Posts: 3.641

      MSR heeft als ik me niet vergis een technische samenwerking met Chip Ganassi, niet met Penske. Zie dan ook eerder de link naar Ganassi.

      En Dixon gaat weg bij Ganassi. Wellicht een move naar Ganassi voor Veekay (maar dat is onwaarschijnlijker)

      Hij wordt i.i.g. wel vaker genoemd bij de betere teams wat goed is om te zien.

      Best presterende coureur in Indycar met zijn materiaal naar mijn mening.

      • + 4
      • 10 aug 2026 - 11:18
    • Beri

      Posts: 7.041

      Ganassi gaat niet gebeuren. Lundgaard heeft naar verluidt al gesproken met de directie van PNC Bank samen met een delegatie van zijn management en die van Ganassi. Dat is min of meer het vragen om de hand van de dochter als je bij een dergelijke sponsor gevraagd wordt voor een gesprek.
      Dus Lundgaard krijgt de #9. MSR is een goede stap voor Veekay. Zeker gezien er verwacht wordt dat Penske afscheid gaat nemen van zowel McLaughlin als Newgarden binnen nu en 2 seizoenen.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 13:41
  • Damon Hill

    Posts: 19.888

    En Palou gaat met twee vingers in zijn neus voor de vijfde keer in zes seizoenen IndyCar kampioen worden en steekt met kop en schouders boven het veld uit. Ik heb het eerder al gezegd: als Palou al niet goed genoeg is voor de F1, dan de rest van het IndyCar veld al helemaal niet. Dus ook niet Herta!

    Ik zou ook niet weten wat Palou nog meer moet doen dan seizoen in seizoen uit het hele veld daar oprollen. Moet het met 1 hand aan het stuur? Moet het terwijl hij achteruit rijdt? Ik weet het niet meer. Maar de rest is totaal niet tegen hem opgewassen.

    • + 2
    • 10 aug 2026 - 10:37
    • Erwinnaar

      Posts: 5.810

      Verstappen is mijn wens maar die durft de ovals niet...

      • + 3
      • 10 aug 2026 - 11:48
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.355

      Palou is wel goed genoeg voor de f1 maar die is na het McLaren debacle en zijn verloren rechtszaak tegen “ome Chip” veroordeeld tot nog minstens 10 jaar INDYCAR om de boel netjes terug te betalen.

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 13:23
    • Damon Hill

      Posts: 19.888

      @Betrand Gachot,
      Wat ergens wel weer grappig is. Ik kijk naar raar op als over een aantal jaren Palou op 10 IndyCar titels staat. Dat is misschien wel "leuker" dan een paar seizoenen in het middenveld of achterveld van de F1 rijden.

      • + 2
      • 10 aug 2026 - 14:15
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.355

      @Damon, dat zou zomaar kunnen gebeuren die 10 titels, maar stel dat hij vanaf 2028 met de IR2028 waarbij ook de dempers gestandaardiseerd zijn, en het bijna een volledige 'spec' serie is, hij het hele veld nog steeds op een hoop rijdt, dan heb je kans dat de f1 wel interesse heeft. (en vice versa)

      • + 0
      • 10 aug 2026 - 14:49

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Datum
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Rinus van Kalmthout -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land NL
  • Geb. datum 11 sep 2000 (25)
  • Geb. plaats Hoofddorp, Netherlands, NL
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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