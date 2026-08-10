Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een ijzersterk IndyCar-weekend in Portland achter de rug. De Nederlandse coureur maakte geen fouten en liet zien tot wat hij in staat is. Hij kwam als vierde over de streep en verkeerde na afloop in jubelstemming.

Terwijl de Formule 1-wereld geniet van een welverdiende zomerstop, raast het IndyCar-circus in volle vaart door. Op de Portland International Raceway stond afgelopen weekend de volgende race op het programma, en voor VeeKay was dit het moment om zich te bewijzen. Hij zette geen enkele stap verkeerd, en kwalificeerde zich als vijfde. De coureur van Juncos Hollinger Racing verloor een plekje aan Kyle Kirkwood, maar wist op zijn beurt Marcus Ericsson te grijpen. VeeKay wist zijn plekje ten opzichte van Kirkwood goed te maken, en kwam op een waanzinnige vierde plek over de streep.

Hoe is het gevoel?

Na afloop verkeerde hij in jubelstemming: "Goed nieuws, een goede race. Het was een topweekend in Portland. De test van vorige week bleek echt een schot in de roos. We hadden nog een dag over, dus we konden hier alvast heen en dat heeft ons geen windeieren gelegd. Bij de eerste vrije training zat de snelheid er direct al goed in met een derde plek en tijdens de kwalificatie wist ik door te dringen tot de Fast Six."

In de race ging het steeds beter: "Vanaf een vijfde startplaats ben ik naar de vierde plek gereden. De strategie was goed en met de racepace zat het ook wel snor. Ik moet zeggen dat de top drie wel echt een klasse apart was, dus dit was het maximaal haalbare. Desalniettemin is het natuurlijk top dat we in de laatste vijf wedstrijden gewoon vier keer naar een vierde plaats zijn gereden. De snelheid zit er echt goed in de laatste tijd, het podium komt steeds dichterbij!"

Wat zijn de kansen in de komende races?

Het IndyCar seizoen raast in de komende weken door, maar zit vol vraagtekens: "De komende twee races in Markham en rond het Witte Huis in Washington zijn unknowns, niemand heeft daar nog gereden, dus het is voor iedereen hetzelfde. Eerder dit jaar hadden we het op het eerste nieuwe circuit in Arlington lastig, maar ik heb vertrouwen dat we hebben geleerd van dat weekend. Op naar de nieuwe circuits, ik heb er zin in!"

De zege in Portland ging naar Alex Palou, die weer een klasse apart was. De Spanjaard van Ganassi hield Felix Rosenqvist achter zich, terwijl Will Power het podium compleet wist te maken.