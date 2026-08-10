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Mercedes heeft enorm voordeel: "Concurrentie moet zich zorgen maken"

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Mercedes heeft enorm voordeel: "Concurrentie moet zich zorgen maken"

Juan Pablo Montoya denkt dat Mercedes in de tweede seizoenshelft hard kan toeslaan. Het is hem opgevallen dat Mercedes, in tegenstelling tot de concurrentie, nog geen grote updates heeft doorgevoerd. Montoya denkt dat dit nog wel eventjes gaat duren, en verwacht een zwaar raceweekend in Zandvoort.

Het team van Mercedes begon op een ijzersterke wijze aan het huidige seizoen. WK-leider Andrea Kimi Antonelli wist zes Grands Prix op zijn naam te schrijven, terwijl zijn teamgenoot George Russell twee keer mocht juichen. Opvallend genoeg had Mercedes het in de laatste raceweekenden voor de zomerstop wat zwaarder, en wisten Ferrari en McLaren ook te winnen. Ook Red Bull kwam met Max Verstappen wat beter voor de dag, maar zij wisten de grote sprong nog niet te zetten.

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Waar blijven de updates?

Oud-coureur en analist Juan Pablo Montoya weet wat er aan de hand is, en legt dat uit aan gokplatform Betpack: "Mercedes heeft nog geen grote updates geïntroduceerd, terwijl alle andere teams dat wél hebben gedaan, en toch zijn ze meer dan competitief."

Montoya denkt dan ook dat er nog veel kan gebeuren: "Als je dat in je achterhoofd houdt, dan zouden hun concurrenten zich zorgen moeten maken. Hoe langer Mercedes deze updates kan 'uitstellen', hoe meer middelen en budget ze kunnen besteden aan de auto van volgend jaar."

Wat gaat er gebeuren in Zandvoort?

In de komende weken kan er dan ook veel gebeuren: "In Zandvoort zullen we een echt, echt snelle Mercedes zien, en een behoorlijk competitieve Red Bull, vooral met Max, die zich in zijn thuisrace wil bewijzen. We zullen een sterk Ferrari zien, dus het wereldkampioenschap wordt heel erg spannend, bijna te spannend naar de zin van Mercedes. De enige manier waarop ze dan kunnen terugslaan, is door hun grote updates te introduceren."

Montoya denkt dat dit een gamechanger kan zijn: "Iedereen heeft zijn kaarten al op tafel gelegd tussen nu en het einde van het seizoen. Dus als Mercedes het volgende pakket introduceert, denk ik dat ze nog verder voorlopen op de rest. Mercedes heeft alle troeven in handen."

Wanneer moet Mercedes de updates introduceren?

De vraag is waar Mercedes de updates moet introduceren: "Zandvoort zou een goede plek zijn, maar ze gaan daarna naar Monza, waar ze die updates niet nodig hebben. Ze moeten kijken of ze de updates wél nodig hebben voor Madrid. Mijn gok is dat ze veranderingen gaan doorvoeren in Madrid. Ze willen eerst zien hoe ze presteren in Zandvoort, wat geen gemakkelijke race voor ze zal zijn."

Larry Perkins

Posts: 67.009

[i] Mercedes heeft enorm voordeel: "Concurrentie moet zich zorgen maken" [/i]

Concurrentie: "Valt wel mee hoor, lees net dat Mercedes zware gridstraffen niet meer kan ontlopen."

  • 4
  • 10 aug 2026 - 12:37
F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Mercedes

Reacties (5)

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  • snailer

    Posts: 34.257

    Antonelli gewaarschuwd voor McLaren: "Dat zou fantastisch zijn!"

    en

    Mercedes heeft enorm voordeel: "Concurrentie moet zich zorgen maken"


    => Alles wordt plots duidelijk!

    Russell kampioen, 1 of 2 McLaren rijders daarna. Antonelli 3 of 4.

    Het is een beetje een schok en een eenzaam straatfeest voor Ouw.

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 12:12
  • Snork

    Posts: 22.876

    Zelfs Russell maakt zich zorgen!

    • + 1
    • 10 aug 2026 - 12:31
    • Larry Perkins

      Posts: 67.005

      Gelukkig kan hij thuis zijn ei kwijt. Russell: "Carmen brengt me stabiliteit als het om racen gaat en ook een manier om afstand te nemen."

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 12:41
    • snailer

      Posts: 34.257

      Dat afstand nemen lijkt me vooral naar achtern toe ten opzichte van zijn teammaat.

      • + 1
      • 10 aug 2026 - 13:05
  • Larry Perkins

    Posts: 67.005

    Mercedes heeft enorm voordeel: "Concurrentie moet zich zorgen maken"

    Concurrentie: "Valt wel mee hoor, lees net dat Mercedes zware gridstraffen niet meer kan ontlopen."

    • + 4
    • 10 aug 2026 - 12:37

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Colombia
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, Colombia
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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