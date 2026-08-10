Juan Pablo Montoya denkt dat Mercedes in de tweede seizoenshelft hard kan toeslaan. Het is hem opgevallen dat Mercedes, in tegenstelling tot de concurrentie, nog geen grote updates heeft doorgevoerd. Montoya denkt dat dit nog wel eventjes gaat duren, en verwacht een zwaar raceweekend in Zandvoort.

Het team van Mercedes begon op een ijzersterke wijze aan het huidige seizoen. WK-leider Andrea Kimi Antonelli wist zes Grands Prix op zijn naam te schrijven, terwijl zijn teamgenoot George Russell twee keer mocht juichen. Opvallend genoeg had Mercedes het in de laatste raceweekenden voor de zomerstop wat zwaarder, en wisten Ferrari en McLaren ook te winnen. Ook Red Bull kwam met Max Verstappen wat beter voor de dag, maar zij wisten de grote sprong nog niet te zetten.

Waar blijven de updates?

Oud-coureur en analist Juan Pablo Montoya weet wat er aan de hand is, en legt dat uit aan gokplatform Betpack: "Mercedes heeft nog geen grote updates geïntroduceerd, terwijl alle andere teams dat wél hebben gedaan, en toch zijn ze meer dan competitief."

Montoya denkt dan ook dat er nog veel kan gebeuren: "Als je dat in je achterhoofd houdt, dan zouden hun concurrenten zich zorgen moeten maken. Hoe langer Mercedes deze updates kan 'uitstellen', hoe meer middelen en budget ze kunnen besteden aan de auto van volgend jaar."

Wat gaat er gebeuren in Zandvoort?

In de komende weken kan er dan ook veel gebeuren: "In Zandvoort zullen we een echt, echt snelle Mercedes zien, en een behoorlijk competitieve Red Bull, vooral met Max, die zich in zijn thuisrace wil bewijzen. We zullen een sterk Ferrari zien, dus het wereldkampioenschap wordt heel erg spannend, bijna te spannend naar de zin van Mercedes. De enige manier waarop ze dan kunnen terugslaan, is door hun grote updates te introduceren."

Montoya denkt dat dit een gamechanger kan zijn: "Iedereen heeft zijn kaarten al op tafel gelegd tussen nu en het einde van het seizoen. Dus als Mercedes het volgende pakket introduceert, denk ik dat ze nog verder voorlopen op de rest. Mercedes heeft alle troeven in handen."

Wanneer moet Mercedes de updates introduceren?

De vraag is waar Mercedes de updates moet introduceren: "Zandvoort zou een goede plek zijn, maar ze gaan daarna naar Monza, waar ze die updates niet nodig hebben. Ze moeten kijken of ze de updates wél nodig hebben voor Madrid. Mijn gok is dat ze veranderingen gaan doorvoeren in Madrid. Ze willen eerst zien hoe ze presteren in Zandvoort, wat geen gemakkelijke race voor ze zal zijn."