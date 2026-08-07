McLaren weigert de handdoek in de ring te gooien in de strijd om de wereldtitels. Ondanks de forse achterstand op Mercedes ziet teambaas Andrea Stella nog volop kansen. De Britse renstal hoopt daarbij inspiratie te halen uit Max Verstappen, die vorig jaar een enorme achterstand bijna wist weg te werken.

Verstappen leek lange tijd kansloos voor de wereldtitel, maar knokte zich na een moeizame eerste seizoenshelft terug in de strijd. Uiteindelijk kwam de Nederlander slechts twee punten tekort op Lando Norris. McLaren staat er dit jaar opnieuw niet ideaal voor, maar Stella gelooft dat een soortgelijke comeback mogelijk is.

McLaren mikt op enorme comeback in titelstrijd

Mercedes en Andrea Kimi Antonelli hebben momenteel een flinke voorsprong, maar volgens Stella is het seizoen nog lang niet beslist. McLaren zette tijdens de Grand Prix van Hongarije een grote update in en die bleek direct succesvol. De teambaas hoopt dat die ontwikkeling een voorbode is van een sterke tweede seizoenshelft.

"Als we het niveau van Boedapest kunnen vasthouden, kunnen we nog heel veel bereiken", stelt Stella. "Daarvoor moeten we de MCL40 blijven doorontwikkelen en ervoor zorgen dat we onze concurrenten voorblijven. Zij zitten namelijk ook niet stil. De strijd om de updates is eigenlijk een race binnen de race."

Volgens Stella wordt de titelstrijd uiteindelijk beslist door welk team het meest effectief nieuwe onderdelen weet te ontwikkelen. "Het draait erom hoe goed onze oplossingen op het circuit werken. In het eerste deel van het seizoen hadden we daar meer moeite mee dan verwacht, maar de afgelopen jaren hebben we laten zien dat we, zodra we momentum vinden, dat ook kunnen vasthouden."

Stella verwijst naar Verstappen: 'We kennen die les'

McLaren heeft nog twaalf Grands Prix voor de boeg en daarmee zijn er volgens Stella nog minimaal 546 punten te verdelen. De achterstand is groot, maar de teambaas weigert daarom vroegtijdig afscheid te nemen van de titelambities. De comeback van Verstappen van vorig jaar dient daarbij als belangrijke motivatie voor zijn team.

"Natuurlijk is onze achterstand in beide kampioenschappen aanzienlijk, maar we weten nog heel goed wat er vorig jaar met Verstappen gebeurde", aldus Stella. "Ik zeg altijd tegen het team dat we niet voor niets een nieuwe vitrinekast in het McLaren Technology Centre hebben geplaatst voor onze recente prijzen. Dan hebben we ook de verantwoordelijkheid om alles te doen wat mogelijk is om die kast verder te vullen."