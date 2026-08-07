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McLaren gelooft in Verstappen-achtige comeback in titelstrijd

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McLaren gelooft in Verstappen-achtige comeback in titelstrijd

McLaren weigert de handdoek in de ring te gooien in de strijd om de wereldtitels. Ondanks de forse achterstand op Mercedes ziet teambaas Andrea Stella nog volop kansen. De Britse renstal hoopt daarbij inspiratie te halen uit Max Verstappen, die vorig jaar een enorme achterstand bijna wist weg te werken.

Verstappen leek lange tijd kansloos voor de wereldtitel, maar knokte zich na een moeizame eerste seizoenshelft terug in de strijd. Uiteindelijk kwam de Nederlander slechts twee punten tekort op Lando Norris. McLaren staat er dit jaar opnieuw niet ideaal voor, maar Stella gelooft dat een soortgelijke comeback mogelijk is.

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Mercedes en Andrea Kimi Antonelli hebben momenteel een flinke voorsprong, maar volgens Stella is het seizoen nog lang niet beslist. McLaren zette tijdens de Grand Prix van Hongarije een grote update in en die bleek direct succesvol. De teambaas hoopt dat die ontwikkeling een voorbode is van een sterke tweede seizoenshelft.

"Als we het niveau van Boedapest kunnen vasthouden, kunnen we nog heel veel bereiken", stelt Stella. "Daarvoor moeten we de MCL40 blijven doorontwikkelen en ervoor zorgen dat we onze concurrenten voorblijven. Zij zitten namelijk ook niet stil. De strijd om de updates is eigenlijk een race binnen de race."

Volgens Stella wordt de titelstrijd uiteindelijk beslist door welk team het meest effectief nieuwe onderdelen weet te ontwikkelen. "Het draait erom hoe goed onze oplossingen op het circuit werken. In het eerste deel van het seizoen hadden we daar meer moeite mee dan verwacht, maar de afgelopen jaren hebben we laten zien dat we, zodra we momentum vinden, dat ook kunnen vasthouden."

Stella verwijst naar Verstappen: 'We kennen die les'

McLaren heeft nog twaalf Grands Prix voor de boeg en daarmee zijn er volgens Stella nog minimaal 546 punten te verdelen. De achterstand is groot, maar de teambaas weigert daarom vroegtijdig afscheid te nemen van de titelambities. De comeback van Verstappen van vorig jaar dient daarbij als belangrijke motivatie voor zijn team.

"Natuurlijk is onze achterstand in beide kampioenschappen aanzienlijk, maar we weten nog heel goed wat er vorig jaar met Verstappen gebeurde", aldus Stella. "Ik zeg altijd tegen het team dat we niet voor niets een nieuwe vitrinekast in het McLaren Technology Centre hebben geplaatst voor onze recente prijzen. Dan hebben we ook de verantwoordelijkheid om alles te doen wat mogelijk is om die kast verder te vullen."

Larry Perkins

Posts: 66.968

Kan iemand fietsenmakert Stella vertellen dat ze bij McLaren geen Max Verstappen hebben?

  • 1
  • 7 aug 2026 - 17:02
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Stella McLaren

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.971

    Kan iemand fietsenmakert Stella vertellen dat ze bij McLaren geen Max Verstappen hebben?

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 17:02
  • Politik

    Posts: 10.042

    Lees hierboven alweer dat een dergelijke inhaalslag alleen met Verstappen achter het stuur mogelijk is.

    Daarbij wordt natuurlijk allang weer vergeten dat ook zonder de grote hoeveelheid pech en blunders bij Mclaren, ook Verstappen kansloos was geweest.

    Hoe dan ook, het streven van Stella de fietsenmakert (beledigen of de gek met iemand steken is hier toegestaan, zolang het maar geen RB of Verstappen betreft) is prachtig, maar verre van realistisch.

    Ondenkbaar dat de Mercedes een zelfde hoeveelheid blunders gaat maken of pech gaat krijgen.
    Ook is de situatie daar niet zo, dat ze twee coureurs hebben die qua punten zo goed als gelijk eerste en tweede staan in het WCC. Andere druk dus.

    Ik zie Mclaren best nog wel 1 of misschien 2 races winnen dit jaar, maar meer niet. Al hoop ik als Mclaren fan natuurlijk anders.

    Laten ze de ontwikkelingen, kennis en opgedane ervaringen meenemen naar volgend jaar en dan kijken dat ze vanaf het begin af aan een goede start hebben.

    • + 0
    • 8 aug 2026 - 11:45

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Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
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Audi
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 22 feb 1971 (55)
  • Geb. plaats Orvieto, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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McLaren
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