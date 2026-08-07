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Extra kopzorgen: Formule 1 boekt minder omzet

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Extra kopzorgen: Formule 1 boekt minder omzet

Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft bekendgemaakt dat de sport in het tweede kwartaal de omzet flink heeft zien teruglopen. Dit is echter geen reden tot paniek, want het heeft vooral te maken met het feit dat er een aantal Grands Prix niet konden doorgaan.

Door de onrust in het Midden-Oosten besloot de Formule 1-top eerder dit jaar om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender te schrappen. Een plan om de race in Bahrein toch door te laten gaan, werd ook in de prullenbak gegooid. Later dit jaar zal er wel worden geracet in Maleisië, maar de kans is groot dat later dit jaar ook de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi van de kalender zullen verdwijnen. Mogelijk komt hiervoor een race in Europa in de plaats.

Wat is de situatie?

Formule 1-eigenaar Liberty Media deelde eerder deze week de tweede kwartaalcijfers van het jaar. Uit die cijfers blijkt dat de kwartaalcijfers van de Formule 1 flink zijn gedaald. Zo daalde de omzet van de Formule 1 met 38 procent vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat liep ook terug, maar hier speelt ook het feit mee dat er een jaar eerder in deze periode vier races meer werden verreden.

In de cijfers is de impact van het schrappen van de races goed te zien. Vorig jaar bedroeg de omzet van de Formule 1 in het tweede kwartaal nog 1,22 miljard dollar, terwijl dat dit keer 764 miljoen dollar was. Het bedrijfsresultaat liep ook flink terug: van 293 miljoen dollar naar 73 miljoen dollar.

Maakt Liberty Media zich zorgen?

Deze cijfers komen mede door het verdwijnen van de races in het Midden-Oosten, en het feit dat er in het tweede kwartaal dit jaar minder races werden verreden dan een jaar eerder. Er is dan ook geen reden tot paniek, en het is de verwachting dat ze later dit jaar weer betere cijfers kunnen draaien.

Larry Perkins

Posts: 66.963

Gaat de goeie kant op, nog ff en good old Bernie koopt de F1 voor één dollar op en maakt van de F1 weer de echte Formule 1...

  • 13
  • 7 aug 2026 - 15:32
F1 Nieuws Liberty Media

Reacties (8)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.963

    Gaat de goeie kant op, nog ff en good old Bernie koopt de F1 voor één dollar op en maakt van de F1 weer de echte Formule 1...

    • + 13
    • 7 aug 2026 - 15:32
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.245

    En terecht. Die parasiet van de F1, Domenicale, (mag ik dat ook zeggen @Larry?) en de F1 top denken nog steeds dat ze een goed product in handen hebben en hoewel de cijfers _nu nog_ in hun voordeel spreken hebben ze wel degelijk een ziek product in hun handen.

    De F1, en de schrijvende media maken zichzelf onsterfelijk belachelijk met deze show die ooit eens een sport was.

    Ik kan niet wachten tot de Tiktok generatie doorgaat naar de volgende hype, wat er dan nog over blijft van F1 en ik ben benieuwd of de echte racefanaat en liefhebber dan wél weer omarmt wordt want hoe de F1 er nu voorstaat geeft men niets, om een nu minderheidsgroep die ooit de grootste F1 fans en liefhebbers waren.

    • + 9
    • 7 aug 2026 - 15:35
    • Larry Perkins

      Posts: 66.963

      De waarheid mag gezegd worden @ScuderiaSjonno...

      • + 3
      • 7 aug 2026 - 15:38
    • schwantz34

      Posts: 42.574

      Geweldig nieuws dit, dankzij die Mariokartrukbatterijnepracelarij loopt de F1 zandbakken vol aan geld mis. Hopelijk is dit het begin van het einde, en zien al die pipo's eindelijk eens in dat ze met de F1 een doodlopende weg zijn ingeslagen. en gooien ze zsm het roer weer om naar een fatsoenlijke motorformule waar de coureurs weer zelf het verschil moeten maken ipv al die veels te ingewikkelde technologische batterijmeuk waar bijna geen hond op zit te wachten.

      • + 2
      • 7 aug 2026 - 18:37
  • Buurman

    Posts: 1.983

    Goh, wat raar joh. Go woke go broke geldt nog steeds?

    • + 1
    • 7 aug 2026 - 16:13
    • TylaHunter

      Posts: 10.853

      Woke?

      • + 0
      • 7 aug 2026 - 17:16
    • snailer

      Posts: 34.189

      ALs het om de fames formula gaat, dan geef ik Buurman 100% gelijk. Kan me amper voorstellen dat 99% het maakt in de top F4 competities.

      De vijver met vrouwen racers is tig keer zo klein. Kans dat er een exceptionele tussen zit is echt enorm klein. Het creeren van een vrouwen formule race is voor mij dus een woke keuze. En ik weet bijna zeker dat de dames die er aan mee doen er niet echt veel beter van worden. Hooguit het aspect van rijden voor de overwinning of een kampioenschap. Onder de F4 (of F3) hebben ze gewoon te maken met veel sterkere rijders.

      • + 2
      • 7 aug 2026 - 18:03
  • MacGyver

    Posts: 3.991

    Betekend dat er genoeg liefhebbers van autosport hebben opgezegd en de huidige F1 niks vinden

    • + 0
    • 7 aug 2026 - 20:42

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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