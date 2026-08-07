Formule 1-eigenaar Liberty Media heeft bekendgemaakt dat de sport in het tweede kwartaal de omzet flink heeft zien teruglopen. Dit is echter geen reden tot paniek, want het heeft vooral te maken met het feit dat er een aantal Grands Prix niet konden doorgaan.

Door de onrust in het Midden-Oosten besloot de Formule 1-top eerder dit jaar om de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië van de kalender te schrappen. Een plan om de race in Bahrein toch door te laten gaan, werd ook in de prullenbak gegooid. Later dit jaar zal er wel worden geracet in Maleisië, maar de kans is groot dat later dit jaar ook de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi van de kalender zullen verdwijnen. Mogelijk komt hiervoor een race in Europa in de plaats.

Wat is de situatie?

Formule 1-eigenaar Liberty Media deelde eerder deze week de tweede kwartaalcijfers van het jaar. Uit die cijfers blijkt dat de kwartaalcijfers van de Formule 1 flink zijn gedaald. Zo daalde de omzet van de Formule 1 met 38 procent vergeleken met een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat liep ook terug, maar hier speelt ook het feit mee dat er een jaar eerder in deze periode vier races meer werden verreden.

In de cijfers is de impact van het schrappen van de races goed te zien. Vorig jaar bedroeg de omzet van de Formule 1 in het tweede kwartaal nog 1,22 miljard dollar, terwijl dat dit keer 764 miljoen dollar was. Het bedrijfsresultaat liep ook flink terug: van 293 miljoen dollar naar 73 miljoen dollar.

Maakt Liberty Media zich zorgen?

Deze cijfers komen mede door het verdwijnen van de races in het Midden-Oosten, en het feit dat er in het tweede kwartaal dit jaar minder races werden verreden dan een jaar eerder. Er is dan ook geen reden tot paniek, en het is de verwachting dat ze later dit jaar weer betere cijfers kunnen draaien.