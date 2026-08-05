Honda-topman Shintharo Orihara heeft toegegeven dat ze er pas in januari achterkwamen dat ze een grote achterstand hadden op de concurrentie. Honda begon dit jaar aan een ambitieuze samenwerking met Aston Martin, maar die droom is vooralsnog een soort oneindige nachtmerrie.

Honda en Aston Martin leken dit jaar een outsider te kunnen worden voor successen in de Formule 1. Met Adrian Newey aan het roer, Fernando Alonso in de auto en de miljoenen van Aramco waren alle ingrediënten voor een topseizoen in huis. Honda kende in de afgelopen jaren veel successen met Red Bull, maar al snel bleek dat ze dat geen gevolg konden geven bij Aston Martin. Ze liepen tegen de nodige problemen aan, en trillingen zorgden ervoor dat de auto haast onbestuurbaar was.

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Wat was er aan de hand?

Aston Martin probeert de problemen op te lossen, en kwam met een updatepakket in Hongarije. Honda komt zelf in Zandvoort met updates, en Orihara geeft in gesprek met Motorsport.com toe dat de problemen een beetje als een verrassing kwamen: "Aan het einde van vorig jaar was onze positie niet zo slecht. Oké, de performance en de driveability bevonden zich in de ontwikkelingsfase, maar het zag er prima uit."

Toen de wintertest in Barcelona dichterbij kwam, merkte Honda de eerste problemen op: "In januari realiseerden we ons dat we in sommige gebieden... Het ging niet om problemen, maar we realiseerden ons dat de performance op en neer ging. We wisten wel wat performance te vinden, maar toen vonden we ook wat betrouwbaarheidsproblemen."

Wanneer werd duidelijk hoe groot de problemen waren?

De betrouwbaarheid was voor Honda het belangrijkste, maar dit ging wel ten koste van de performance: "In januari kwamen we erachter dat onze betrouwbaarheid en performance niet competitief waren. Toen we in Barcelona de baan opgingen, kwamen we tot de conclusie dat onze performance niet goed was vergeleken met andere fabrikanten. We vonden ook wat problemen met de batterijen."

De batterijproblemen zorgden er vervolgens voor dat ze minder tijd konden doorbrengen op de baan: "Dus ja, we realiseerden ons dat we niet in een goede positie zaten, en dat was begin dit jaar. Eind vorig jaar zagen we al dat we misschien niet competitief zouden zijn, maar zo slecht hadden we het niet verwacht."