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'Cadillac zoekt Pérez-vervanger: Herta ziet kansen wegslinken'

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'Cadillac zoekt Pérez-vervanger: Herta ziet kansen wegslinken'

Colton Herta lijkt zijn kansen op een Formule 1-zitje bij Cadillac definitief te hebben verspeeld. De Amerikaan werd lange tijd gezien als de gedroomde kandidaat voor het nieuwe Amerikaanse team, maar zijn tegenvallende seizoen in de Formule 2 heeft de deur naar een F1-debuut in 2027 vrijwel volledig dichtgegooid.

Herta werd al vanaf het eerste moment aan Cadillac gekoppeld. De 26-jarige coureur kwam vorig jaar echter Superlicense-punten tekort om in 2026 in de Formule 1 te mogen rijden. Daarom verruilde hij IndyCar voor Hitech in de Formule 2, met als doel de benodigde punten alsnog bij elkaar te rijden.

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Herta krijgt F1-droom niet van de grond

Dat plan lijkt volledig te zijn mislukt. Herta begon het seizoen met 35 Superlicense-punten en had minimaal een top acht in het kampioenschap nodig om de grens van veertig punten te bereiken. In plaats daarvan staat de Amerikaan momenteel slechts zestiende in het Formule 2-kampioenschap. Het merendeel van zijn punten verzamelde hij bovendien in de eerste drie races, waarna zijn prestaties sterk terugliepen.

Daarmee lijkt Herta zichzelf uit de markt te hebben gereden voor een plek bij Cadillac. Zijn snelheid en potentieel staan buiten kijf, maar de resultaten zijn simpelweg niet overtuigend genoeg. Dat wordt extra duidelijk doordat teamgenoot Ritomo Miyata hoger in het kampioenschap staat. Cadillac zag de Amerikaan vanwege zijn nationaliteit en commerciële waarde lange tijd als een interessante optie, maar lijkt inmiddels andere keuzes te overwegen.

Perez en Bottas krijgen concurrentie van Ferrari-talent

Sergio Perez en Valtteri Bottas lijken voorlopig de beste papieren te hebben om ook in 2027 voor Cadillac uit te komen. Beide coureurs hebben vertrouwen in hun toekomst bij het team van Graeme Lowdon en Cadillac heeft de ervaren line-up de afgelopen maanden meermaals geprezen. Toch zijn positieve geluiden vanuit een team geen garantie voor een contractverlenging.

Een belangrijke kandidaat om één van de twee veteranen te vervangen is Rafael Camara. De 21-jarige Braziliaan rijdt eveneens in de Formule 2 en staat momenteel derde in het kampioenschap. Camara maakt deel uit van het Ferrari-juniorprogramma en krijgt steun van de Italiaanse renstal. Omdat Cadillac met Ferrari-motoren rijdt, zou dat de deur naar een overstap extra kunnen openen.

Haas was traditioneel een logische bestemming voor Ferrari-junioren, maar door de nauwere samenwerking met Toyota lijkt die route minder vanzelfsprekend. Camara kan daardoor uitgroeien tot de belangrijkste concurrent voor Perez en Bottas, al moet hij zijn talent de komende maanden nog verder bewijzen.

Damon Hill

Posts: 19.867

@Silfen,
Onzin? Misschien ziet Cadillac, los van Herta's F2 resultaten, nu ook eens eindelijk in dat Herta gewoon een hele matige coureur is. In de afgelopen 5 seizoenen in de IndyCar heeft hij welgetelend één redelijk seizoen gedraaid, en de rest was gewoon ronduit slecht, zelfs in het IndyCar... [Lees verder]

  • 1
  • 8 aug 2026 - 16:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Colton Herta Cadillac

Reacties (11)

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  • Silfen

    Posts: 266

    Wat een onzin weer. Dan Towriss (baas van het Cadillac F1 team) heeft al gezegd dat de resultaten in de F2 niet doorslaggevend zijn, maar vooral de vrije trainingen in de F1. Waarmee Herta genoeg superlicentiepunten kan verzamelen om alsnog een superlicentie te krijgen. Hij rijdt er vier dit jaar, dan komt hij op 39 punten. En nog een training (dit of) volgend jaar (analoog aan hoe Colapinto aan zijn licentie kwam) is dus genoeg voor zijn licentie, waarmee hij in 27 of 28 in ksn stappen.

    • + 0
    • 8 aug 2026 - 14:56
    • Damon Hill

      Posts: 19.867

      @Silfen,
      Onzin? Misschien ziet Cadillac, los van Herta's F2 resultaten, nu ook eens eindelijk in dat Herta gewoon een hele matige coureur is. In de afgelopen 5 seizoenen in de IndyCar heeft hij welgetelend één redelijk seizoen gedraaid, en de rest was gewoon ronduit slecht, zelfs in het IndyCar veld.

      Herta hoort niet thuis in de F1 en ik ben blij als Cadillac dat zelf ook inziet ipv dat ze per se voor hem gaan omdat het een Amerikaan is.

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 16:22
    • Gummy

      Posts: 368

      @Silfen ikzelf volg de situatie rond Colton Herta nauwlettend. En het klink verwarrend dat je aan de ene kant hoort dat Cadilac zegt dat zijn resultaten niet doorslaggevend zijn. En aan de andere kant dat ze al een “vervanger “ zoeken. Wat duidelijk is qua licentie punten is dat hij dit jaar nog genoeg moet verzameld. Wat betekent dat hij naast de 4 vrije trainingen ook nog eens in de top 10 van het algemeen klassement eindigt. Anders red hij het niet. Wat volgend jaar vervallen er 30 licentie punten van zijn 2e plaats in het Indycar kampioenschap. Misschien dat Cadilac hem in de Hypercar wil hebben. Of dat terug gaat naar Andretti. Tijd zal het onthullen.

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 18:12
  • Regenrace

    Posts: 2.847

    Herta schijnt nu een licentie aan te vragen als koekenbakker.

    • + 1
    • 8 aug 2026 - 18:00
  • AUDI_F1

    Posts: 4.005

    Maar bij elke vrijdag FP1 training krijg je ook 1 licentie punt als je tenminste geen straf krijgt? dan zou hij al op 39 staan en nog maar 1 punt nodig hebben. Dat is best wel ergens in een FP1 te koop.

    • + 1
    • 8 aug 2026 - 19:37
    • Gummy

      Posts: 368

      Die 39 punten is inclusief de 4 vrije trainingen dit jaar. Je mag maximaal 4 punten ontvangen per jaar voor je licentie punten bij vrije trainingen. En volgend jaar vervallen er 30 licentie punten! Dus het gaat heel lastig worden. Tenzij hij dit seizoen nog als 10e in het algemeen klassement eindigt.

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 21:05
    • Patrace

      Posts: 6.883

      @gummy: onzin, je mag maximaal 10 punten per 3 jaar middels FP1 sessies verzamelen. Er is geen maximum per jaar vastgelegd.
      Dus hij kan alle benodigde punten dit jaar met FP1 sessies binnenhalen. En dan maakt het niet uit waar hij eindigt in het kampioenschap. Dus als Cadillac dat wil, is zijn superlicentie vrijwel een zekerheidje. En daarmee zijn F1 avontuur dus ook.

      • + 1
      • 8 aug 2026 - 22:48
    • Gummy

      Posts: 368

      Sorry, hij zou er idd meer als 4 mogen krijgen in één jaar. Mits hij daar meer als 100 km rijdt. Maar Cadilac heeft hem maar 4 keer ingedeeld. En contractueel gezien met Bottas en Perez. Hoeven zij niet meer dan samen 4 keer hun auto af te staan. Al is dat natuurlijk wel in de F1 te forceren. En zo las ik. Mag je alleen extra licentie punten pakken bij vrije trainingen als je er al 25 hebt. Nu heeft Herta dat. Maar volgend jaar niet meer. Of misschien is een belletje van Trump ook voldoende ;)

      • + 0
      • 9 aug 2026 - 07:40
  • Larry Perkins

    Posts: 66.988

    Herta begon al slecht door in te stappen bij een matig F2-team...
    Verder eens met @Damon.

    Het enige wat Herta goed gedaan heeft is naar een betere kapper gaan.

    • + 1
    • 8 aug 2026 - 20:45
    • Gummy

      Posts: 368

      Hitech valt idd een beetje tegen. Maar toch eindigde Hitech vorig seizoen nog als 2e in de constructeurs. Gaat nog lastig worden om genoeg punten te verzamelen.

      • + 0
      • 8 aug 2026 - 21:07
  • WickieDeViking

    Posts: 1.386

    Totaal niet F1 waardig. Er waren mensen die riepen dat hij rechtstreeks vanuit de IndyCar een kans moest krijgen in de F1.

    Hij rijdt nog geen deuk in een pakje boter in de F2. Wanneer het daar al niet lukt...

    • + 0
    • 9 aug 2026 - 08:08

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Red Bull Racing
177
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Alpine F1
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Datum
Grand Prix
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

US Colton Herta -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land US
  • Geb. datum 30 maa 2000 (26)
  • Geb. plaats Santa Clarita, Verenigde Staten, US
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Cadillac
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