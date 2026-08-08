Colton Herta lijkt zijn kansen op een Formule 1-zitje bij Cadillac definitief te hebben verspeeld. De Amerikaan werd lange tijd gezien als de gedroomde kandidaat voor het nieuwe Amerikaanse team, maar zijn tegenvallende seizoen in de Formule 2 heeft de deur naar een F1-debuut in 2027 vrijwel volledig dichtgegooid.

Herta werd al vanaf het eerste moment aan Cadillac gekoppeld. De 26-jarige coureur kwam vorig jaar echter Superlicense-punten tekort om in 2026 in de Formule 1 te mogen rijden. Daarom verruilde hij IndyCar voor Hitech in de Formule 2, met als doel de benodigde punten alsnog bij elkaar te rijden.

Herta krijgt F1-droom niet van de grond

Dat plan lijkt volledig te zijn mislukt. Herta begon het seizoen met 35 Superlicense-punten en had minimaal een top acht in het kampioenschap nodig om de grens van veertig punten te bereiken. In plaats daarvan staat de Amerikaan momenteel slechts zestiende in het Formule 2-kampioenschap. Het merendeel van zijn punten verzamelde hij bovendien in de eerste drie races, waarna zijn prestaties sterk terugliepen.

Daarmee lijkt Herta zichzelf uit de markt te hebben gereden voor een plek bij Cadillac. Zijn snelheid en potentieel staan buiten kijf, maar de resultaten zijn simpelweg niet overtuigend genoeg. Dat wordt extra duidelijk doordat teamgenoot Ritomo Miyata hoger in het kampioenschap staat. Cadillac zag de Amerikaan vanwege zijn nationaliteit en commerciële waarde lange tijd als een interessante optie, maar lijkt inmiddels andere keuzes te overwegen.

Perez en Bottas krijgen concurrentie van Ferrari-talent

Sergio Perez en Valtteri Bottas lijken voorlopig de beste papieren te hebben om ook in 2027 voor Cadillac uit te komen. Beide coureurs hebben vertrouwen in hun toekomst bij het team van Graeme Lowdon en Cadillac heeft de ervaren line-up de afgelopen maanden meermaals geprezen. Toch zijn positieve geluiden vanuit een team geen garantie voor een contractverlenging.

Een belangrijke kandidaat om één van de twee veteranen te vervangen is Rafael Camara. De 21-jarige Braziliaan rijdt eveneens in de Formule 2 en staat momenteel derde in het kampioenschap. Camara maakt deel uit van het Ferrari-juniorprogramma en krijgt steun van de Italiaanse renstal. Omdat Cadillac met Ferrari-motoren rijdt, zou dat de deur naar een overstap extra kunnen openen.

Haas was traditioneel een logische bestemming voor Ferrari-junioren, maar door de nauwere samenwerking met Toyota lijkt die route minder vanzelfsprekend. Camara kan daardoor uitgroeien tot de belangrijkste concurrent voor Perez en Bottas, al moet hij zijn talent de komende maanden nog verder bewijzen.