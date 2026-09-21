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Russell geprezen na pijnlijke knieval: "Ik geloof in George"

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Russell geprezen na pijnlijke knieval: "Ik geloof in George"

David Coulthard heeft George Russell geprezen nadat de Mercedes-coureur heeft geaccepteerd dat hij weinig kans meer maakt op de wereldtitel. Alhoewel Russell vooraf werd gezien als de absolute favoriet voor het kampioenschap, is zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli er inmiddels met de leiding vandoor gegaan. Russell heeft zelf toegegeven dat de Italiaan dit seizoen beter presteert.

Het seizoen van Russell gaat gepaard met druk, foutjes en pech. Daardoor heeft hij te veel punten laten liggen ten opzichte van Antonelli. Het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs bedraagt inmiddels 81 punten. Met nog negen races te gaan, moet Russell dus gemiddeld negen punten per race inlopen op zijn teamgenoot.

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Titel raakt uit het zicht

In de podcast Up To Speed vertelt Coulthard dat hij erg onder de indruk is van de manier waarop Russell omgaat met het verliezen van de titelstrijd. Volgens de oud-coureur is er echter niet alleen bij Mercedes een verschuiving zichtbaar, maar ook bij Ferrari. "Ik denk dat wat we nu gewoon zien is dat op dezelfde manier waarop de formule van dit jaar Lewis Hamilton meer heeft gelegen ten opzichte van Charles Leclerc, er een verschuiving in hun prestaties is geweest van vorig jaar naar dit jaar."

Ook bij McLaren vindt een dergelijke verschuiving plaats. "Oscar Piastri is qua vorm teruggevallen ten opzichte van Lando Norris, terwijl hij vorig jaar tot en met Baku aan de leiding ging in het wereldkampioenschap. Dus het zijn de ups en downs van deze formule", aldus de oud-coureur van Williams, McLaren en Red Bull.

Ook bij Mercedes is er het nodige veranderd. "We zien Kimi opbloeien en George staat onder druk. Maar eerlijk is eerlijk tegenover George, ik denk dat hij zich erbij heeft neergelegd. Hij treedt de media tegemoet. Hij beantwoordt de vragen."

Russell is nog jong

Coulthard merkt echter wel op dat Russell nog een grote kans heeft om in de toekomst opnieuw voor de wereldtitel te strijden. De Schot ziet dat de Mercedes-coureur nog voldoende tijd heeft om zijn kans te krijgen. "We zouden het allemaal denken, maar soms steken coureurs hun kop in het zand en is het gewoon het ene excuus na het andere. Maar ik geloof in George. Ik leef met hem mee. Het is een kampioenschap dat wegglipt, maar hij is nog jong genoeg in zijn carrière om zijn moment nog te krijgen."

da_bartman

Posts: 6.855

geloof je het zelf?
Als Kimi pas volgend jaar of zelfs het jaar daarop kampioen wordt is hij nog steeds de jongste kampioen. Qua smoesjes zoeken past die vriend dus prima bij je.

  • 4
  • 21 sep 2026 - 12:06
F1 Nieuws George Russell David Coulthard Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (3)

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  • ViggenneggiV

    Posts: 3.262

    Daar waar Russell nog jong is, heeft Antonelli nog maar een jaar tot hij over de top is 😏

    • + 2
    • 21 sep 2026 - 08:17
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.226

    Ik weet het niet hoor.
    Dat vriend zich momenteel om de oren laat rijden door Kimi vind ik op zich best wel vreemd.
    Dat Kimi op pure snelheid wat sneller is is 'n gegeven, maar ik denk ook dat vriend een niet zo goede strategie krijgt tijdens de race.
    Wie weet zijn er afspraken gemaakt om Kimi de jongste kampioen ooit te maken en dat volgend jaar het ineens omgegooid gaat worden ten faveure van vriend.

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 10:55
    • da_bartman

      Posts: 6.854

      geloof je het zelf?
      Als Kimi pas volgend jaar of zelfs het jaar daarop kampioen wordt is hij nog steeds de jongste kampioen. Qua smoesjes zoeken past die vriend dus prima bij je.

      • + 4
      • 21 sep 2026 - 12:06

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.243
  • Podiums 31
  • Grand Prix 166
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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