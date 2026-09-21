David Coulthard heeft George Russell geprezen nadat de Mercedes-coureur heeft geaccepteerd dat hij weinig kans meer maakt op de wereldtitel. Alhoewel Russell vooraf werd gezien als de absolute favoriet voor het kampioenschap, is zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli er inmiddels met de leiding vandoor gegaan. Russell heeft zelf toegegeven dat de Italiaan dit seizoen beter presteert.

Het seizoen van Russell gaat gepaard met druk, foutjes en pech. Daardoor heeft hij te veel punten laten liggen ten opzichte van Antonelli. Het verschil tussen de twee Mercedes-coureurs bedraagt inmiddels 81 punten. Met nog negen races te gaan, moet Russell dus gemiddeld negen punten per race inlopen op zijn teamgenoot.

Titel raakt uit het zicht

In de podcast Up To Speed vertelt Coulthard dat hij erg onder de indruk is van de manier waarop Russell omgaat met het verliezen van de titelstrijd. Volgens de oud-coureur is er echter niet alleen bij Mercedes een verschuiving zichtbaar, maar ook bij Ferrari. "Ik denk dat wat we nu gewoon zien is dat op dezelfde manier waarop de formule van dit jaar Lewis Hamilton meer heeft gelegen ten opzichte van Charles Leclerc, er een verschuiving in hun prestaties is geweest van vorig jaar naar dit jaar."

Ook bij McLaren vindt een dergelijke verschuiving plaats. "Oscar Piastri is qua vorm teruggevallen ten opzichte van Lando Norris, terwijl hij vorig jaar tot en met Baku aan de leiding ging in het wereldkampioenschap. Dus het zijn de ups en downs van deze formule", aldus de oud-coureur van Williams, McLaren en Red Bull.

Ook bij Mercedes is er het nodige veranderd. "We zien Kimi opbloeien en George staat onder druk. Maar eerlijk is eerlijk tegenover George, ik denk dat hij zich erbij heeft neergelegd. Hij treedt de media tegemoet. Hij beantwoordt de vragen."

Russell is nog jong

Coulthard merkt echter wel op dat Russell nog een grote kans heeft om in de toekomst opnieuw voor de wereldtitel te strijden. De Schot ziet dat de Mercedes-coureur nog voldoende tijd heeft om zijn kans te krijgen. "We zouden het allemaal denken, maar soms steken coureurs hun kop in het zand en is het gewoon het ene excuus na het andere. Maar ik geloof in George. Ik leef met hem mee. Het is een kampioenschap dat wegglipt, maar hij is nog jong genoeg in zijn carrière om zijn moment nog te krijgen."