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FIA-president aangevallen na Alonso-uitspraken

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FIA-president aangevallen na Alonso-uitspraken

Guenther Steiner is het niet eens met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De FIA-president heeft zich ingespannen om Fernando Alonso langer in de Formule 1 te houden, ondanks de teleurstellende resultaten in 2026. Steiner is echter van mening dat Alonso zelf moet willen doorgaan en dat Ben Sulayem hem daar niet van kan overtuigen.

Alonso beleeft dit seizoen een absolute nachtmerrie. Dat is inmiddels wel duidelijk. De 45-jarige Spanjaard kan nauwelijks genieten van de prestaties van de huidige Aston Martin-bolide en er gaan dan ook geruchten rond over een mogelijk pensioen. Tegelijkertijd wordt een contractverlenging voor Alonso eveneens niet uitgesloten.

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15 sep

Steiner duidelijk over woorden Ben Sulayem

De voormalig teambaas van Haas spreekt tijdens de The Red Flags-podcast over de uitspraken van Ben Sulayem. Steiner is het absoluut niet eens met de woorden van de FIA-president over Alonso. Volgens hem moet iedere coureur keihard blijven strijden om actief te mogen zijn in de Formule 1. "Niemand verdient het om gegarandeerd op de grid te staan. Niet alleen in Formule 1. Je moet er keihard voor werken om er te mogen staan. Je moet er willen staan, maar je verdient het niet."

Steiner is van mening dat dit niet alleen in de Formule 1 geldt, maar in de sportwereld in het algemeen. Zelfs een tweevoudig wereldkampioen zou volgens hem geen recht hebben op een plek. "In een sport verdient niemand iets", vindt Steiner. "In het leven is dat weer anders. Aston Martin moet hun best doen om hem te overtuigen, want het is hun probleem. Het is geen probleem van de autosportfederatie."

Ben Sulayem wil Alonso behouden

Alonso beschikt nog altijd over een enorme fanbase, zo blijkt uit het publiek dat massaal naar de Formule 1-races blijft komen. Op sportief vlak verloopt het seizoen echter dramatisch. De Spanjaard staat momenteel negentiende in het wereldkampioenschap met slechts drie punten en is absoluut niet tevreden over de prestaties die hij dit jaar met de Aston Martin-bolide neerzet.

De toekomst van de tweevoudig wereldkampioen blijft daardoor onzeker. Ben Sulayem lijkt hem graag voor de Formule 1 te willen behouden, terwijl Steiner benadrukt dat uiteindelijk vooral Alonso zelf moet bepalen of hij nog door wil gaan.

koppie toe

Posts: 5.597

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  • 1
  • 21 sep 2026 - 11:05
F1 Nieuws Fernando Alonso Guenther Steiner Mohammed Ben Sulayem Aston Martin

Reacties (5)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.227

    Steiner heeft gelijk.
    Daar gaat "de jurk" niet over, die moet zich met andere dingen bezig houden.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 09:12
  • Erwinnaar

    Posts: 5.866

    Die Alonso is zeker nog wel vlot genoeg voor f1 plus een racer pur sangria.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 09:43
  • schwantz34

    Posts: 42.957

    Typisch gevalletje van "Kleermaker, blijf bij je jurk"

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 12:07

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
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Team profiel

Aston Martin
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