Guenther Steiner is het niet eens met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De FIA-president heeft zich ingespannen om Fernando Alonso langer in de Formule 1 te houden, ondanks de teleurstellende resultaten in 2026. Steiner is echter van mening dat Alonso zelf moet willen doorgaan en dat Ben Sulayem hem daar niet van kan overtuigen.

Alonso beleeft dit seizoen een absolute nachtmerrie. Dat is inmiddels wel duidelijk. De 45-jarige Spanjaard kan nauwelijks genieten van de prestaties van de huidige Aston Martin-bolide en er gaan dan ook geruchten rond over een mogelijk pensioen. Tegelijkertijd wordt een contractverlenging voor Alonso eveneens niet uitgesloten.

Steiner duidelijk over woorden Ben Sulayem

De voormalig teambaas van Haas spreekt tijdens de The Red Flags-podcast over de uitspraken van Ben Sulayem. Steiner is het absoluut niet eens met de woorden van de FIA-president over Alonso. Volgens hem moet iedere coureur keihard blijven strijden om actief te mogen zijn in de Formule 1. "Niemand verdient het om gegarandeerd op de grid te staan. Niet alleen in Formule 1. Je moet er keihard voor werken om er te mogen staan. Je moet er willen staan, maar je verdient het niet."

Steiner is van mening dat dit niet alleen in de Formule 1 geldt, maar in de sportwereld in het algemeen. Zelfs een tweevoudig wereldkampioen zou volgens hem geen recht hebben op een plek. "In een sport verdient niemand iets", vindt Steiner. "In het leven is dat weer anders. Aston Martin moet hun best doen om hem te overtuigen, want het is hun probleem. Het is geen probleem van de autosportfederatie."

Ben Sulayem wil Alonso behouden

Alonso beschikt nog altijd over een enorme fanbase, zo blijkt uit het publiek dat massaal naar de Formule 1-races blijft komen. Op sportief vlak verloopt het seizoen echter dramatisch. De Spanjaard staat momenteel negentiende in het wereldkampioenschap met slechts drie punten en is absoluut niet tevreden over de prestaties die hij dit jaar met de Aston Martin-bolide neerzet.

De toekomst van de tweevoudig wereldkampioen blijft daardoor onzeker. Ben Sulayem lijkt hem graag voor de Formule 1 te willen behouden, terwijl Steiner benadrukt dat uiteindelijk vooral Alonso zelf moet bepalen of hij nog door wil gaan.