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'Wolff staat niet open voor een nieuwe samenwerking met Aston Martin'

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'Wolff staat niet open voor een nieuwe samenwerking met Aston Martin'

Toto Wolff zou niet meer openstaan voor een eventuele toekomstige Mercedes-samenwerking met Aston Martin. Lawrence Stroll zou naar verluidt gesprekken hebben gevoerd met Mercedes en Red Bull Powertrains over een mogelijke samenwerking. De huidige samenwerking met Honda verloopt namelijk absoluut niet zoals gehoopt.

Aston Martin loopt nog altijd ongeveer een seconde achter door de prestaties van de Honda-krachtbron. Daarom zou Aston-eigenaar Stroll rondkijken naar een mogelijk ander motorblok. Wolff staat echter niet meer open voor een nieuwe samenwerking met het team uit Silverstone.

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Wolff wil niet samenwerken

Mercedes leverde van 2021 tot en met 2025 motoren aan het team van Stroll. Vanaf 2026 werkt Aston Martin samen met Honda, maar die samenwerking verloopt niet zoals beide partijen hadden gehoopt. Voorafgaand aan de seizoensopener van 2026 zei Wolff nog open te staan voor een terugkeer van Aston Martin als klant. "Aston Martin was al die jaren een klant en partner van Mercedes, en we leveren nog steeds motoren en andere onderdelen aan de personenautodivisie, dus het was geen beslissing van Mercedes om niet met Aston Martin in zee te gaan."

Vandaag de dag heeft Wolff echter geen interesse meer in een samenwerking met het team. Dat weet de Italiaanse tak van Motorsport te melden. "Zoals ik het begrijp, besefte Honda dat er een aanzienlijke kwaliteitsverbetering nodig was", zo schrijft de site. "Het risico was dat Lawrence Stroll op zoek zou gaan naar een andere motor. Niet voor '27, aangezien de auto zich al in de ontwikkelingsfase bevindt en een directe motorwissel uitgesloten is. Maar met het oog op '28."

Leveranciers staan niet te springen

Het blijkt een lastige opgave te worden voor Stroll en Aston Martin. "Stroll heeft overal aangeklopt, maar niemand stond te springen om een ​​motor ter beschikking te stellen. Volgens de reglementen zou de taak om de motor aan Aston Martin te leveren aan Audi zijn toegevallen – de fabrikant met de minste teams – maar de Duitse motor loopt ook flink achter." De toekomst van Aston Martin als klantteam is daarom nog altijd onzeker. Een eventuele overstap naar een andere motorleverancier lijkt bovendien pas vanaf 2028 realistisch.

Patrace

Posts: 6.943

Ik begrijp wel dat Wolff daar geen trek en n heeft. Aston heeft de potentie om door te groeien tot een topteam en Toto heeft natuurlijk geen trek om weer door een klantenteam om zijn oren te worden gereden.

  • 7
  • 21 sep 2026 - 08:16
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes Aston Martin

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.226

    Mss dat ze maar 'n nieuwe ontwerper moeten gaan zoeken in plaats van 'n nieuwe motor leverancier.
    En twee bekwame coureurs..

    • + 1
    • 21 sep 2026 - 08:12
  • Patrace

    Posts: 6.943

    Ik begrijp wel dat Wolff daar geen trek en n heeft. Aston heeft de potentie om door te groeien tot een topteam en Toto heeft natuurlijk geen trek om weer door een klantenteam om zijn oren te worden gereden.

    • + 7
    • 21 sep 2026 - 08:16
  • fdorp

    Posts: 166

    Soms moet je dingen ook de tijd gunnen. Echter bij Honda is het elke keer wanneer ze gaan presteren ze de stekker weer uit trekken. Dat betreft komen de Japanners altijd wel weer boven drijven, hetzij op hun tempo.

    Het zou te makkelijk zijn om nu al te denken aan een afscheid.

    • + 2
    • 21 sep 2026 - 08:58
  • gridiron

    Posts: 3.769

    "Volgens de reglementen zou de taak om de motor aan Aston Martin te leveren aan Audi zijn toegevallen – de fabrikant met de minste teams – "

    Ja, als Honda er terug mee stopt. Zolang die nog deelnemen is die regel niet van toepassing.

    • + 0
    • 21 sep 2026 - 12:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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