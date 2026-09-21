Toto Wolff zou niet meer openstaan voor een eventuele toekomstige Mercedes-samenwerking met Aston Martin. Lawrence Stroll zou naar verluidt gesprekken hebben gevoerd met Mercedes en Red Bull Powertrains over een mogelijke samenwerking. De huidige samenwerking met Honda verloopt namelijk absoluut niet zoals gehoopt.

Aston Martin loopt nog altijd ongeveer een seconde achter door de prestaties van de Honda-krachtbron. Daarom zou Aston-eigenaar Stroll rondkijken naar een mogelijk ander motorblok. Wolff staat echter niet meer open voor een nieuwe samenwerking met het team uit Silverstone.

Wolff wil niet samenwerken

Mercedes leverde van 2021 tot en met 2025 motoren aan het team van Stroll. Vanaf 2026 werkt Aston Martin samen met Honda, maar die samenwerking verloopt niet zoals beide partijen hadden gehoopt. Voorafgaand aan de seizoensopener van 2026 zei Wolff nog open te staan voor een terugkeer van Aston Martin als klant. "Aston Martin was al die jaren een klant en partner van Mercedes, en we leveren nog steeds motoren en andere onderdelen aan de personenautodivisie, dus het was geen beslissing van Mercedes om niet met Aston Martin in zee te gaan."

Vandaag de dag heeft Wolff echter geen interesse meer in een samenwerking met het team. Dat weet de Italiaanse tak van Motorsport te melden. "Zoals ik het begrijp, besefte Honda dat er een aanzienlijke kwaliteitsverbetering nodig was", zo schrijft de site. "Het risico was dat Lawrence Stroll op zoek zou gaan naar een andere motor. Niet voor '27, aangezien de auto zich al in de ontwikkelingsfase bevindt en een directe motorwissel uitgesloten is. Maar met het oog op '28."

Leveranciers staan niet te springen

Het blijkt een lastige opgave te worden voor Stroll en Aston Martin. "Stroll heeft overal aangeklopt, maar niemand stond te springen om een ​​motor ter beschikking te stellen. Volgens de reglementen zou de taak om de motor aan Aston Martin te leveren aan Audi zijn toegevallen – de fabrikant met de minste teams – maar de Duitse motor loopt ook flink achter." De toekomst van Aston Martin als klantteam is daarom nog altijd onzeker. Een eventuele overstap naar een andere motorleverancier lijkt bovendien pas vanaf 2028 realistisch.