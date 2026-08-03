Otmar Szafnauer heeft een opmerkelijke sneer uitgedeeld naar Lewis Hamilton bij een vergelijking met Max Verstappen. Volgens de voormalig F1-teambaas is Max Verstappen altijd als eerste op het circuit, terwijl Hamilton volgens hem wacht op de fotografen zodat ze zijn modieuze outfit kunnen vastleggen.

Hamilton en Verstappen hebben het in de afgelopen jaren regelmatig tegen elkaar opgenomen op de baan. In 2021 vochten ze een controversieel duel om de wereldtitel uit, maar in de jaren daarna hebben ze regelmatig hun respect voor elkaar uitgesproken. De twee coureurs zijn compleet verschillende types, en dat is regelmatig onderwerp van gesprek op sociale media. Zo draait het bij Verstappen puur om het racen, en moet hij niets hebben van alle poespas daar omheen. Hamilton is minder bezig met andere klassen, en heeft een brede interesse voor bijvoorbeeld mode.

'Hamilton wacht altijd op de fotografen'

De zevenvoudig wereldkampioen meldt zich dan ook vaak in de paddock in modieuze outfits, en daar is niet iedereen fan van. Voormalig Alpine- en Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer deelt in de High Performance Podcast een opmerkelijke sneer uit: "Wie is er altijd als eerste op het circuit? Dat is Max Verstappen."

Hij focust zich daarna op Hamilton, en haalt uit: "Max is altijd de eerste. Lewis daarentegen komt altijd pas aan als de fotografen zijn gearriveerd, want dan kan hij zijn extravagante kleding aantrekken en op de foto gaan."

Wat is de huidige stand van zaken?

Het is een opmerkelijke opmerking van Szafnauer, maar Hamilton zal zich er waarschijnlijk weinig van aantrekken. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een goede eerste helft van het seizoen achter de rug, en staat op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Hij wist ook de Grand Prix van Barcelona te winnen, en maakte een einde aan zijn droogte bij Ferrari. Verstappen worstelt op zijn beurt met de auto, en staat slechts zesde in de titelstrijd.