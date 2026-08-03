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Hamilton aangevallen na Verstappen-vergelijking: "Hij wacht op de fotografen"

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Hamilton aangevallen na Verstappen-vergelijking: "Hij wacht op de fotografen"

Otmar Szafnauer heeft een opmerkelijke sneer uitgedeeld naar Lewis Hamilton bij een vergelijking met Max Verstappen. Volgens de voormalig F1-teambaas is Max Verstappen altijd als eerste op het circuit, terwijl Hamilton volgens hem wacht op de fotografen zodat ze zijn modieuze outfit kunnen vastleggen.

Hamilton en Verstappen hebben het in de afgelopen jaren regelmatig tegen elkaar opgenomen op de baan. In 2021 vochten ze een controversieel duel om de wereldtitel uit, maar in de jaren daarna hebben ze regelmatig hun respect voor elkaar uitgesproken. De twee coureurs zijn compleet verschillende types, en dat is regelmatig onderwerp van gesprek op sociale media. Zo draait het bij Verstappen puur om het racen, en moet hij niets hebben van alle poespas daar omheen. Hamilton is minder bezig met andere klassen, en heeft een brede interesse voor bijvoorbeeld mode.

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'Hamilton wacht altijd op de fotografen'

De zevenvoudig wereldkampioen meldt zich dan ook vaak in de paddock in modieuze outfits, en daar is niet iedereen fan van. Voormalig Alpine- en Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer deelt in de High Performance Podcast een opmerkelijke sneer uit: "Wie is er altijd als eerste op het circuit? Dat is Max Verstappen."

Hij focust zich daarna op Hamilton, en haalt uit: "Max is altijd de eerste. Lewis daarentegen komt altijd pas aan als de fotografen zijn gearriveerd, want dan kan hij zijn extravagante kleding aantrekken en op de foto gaan."

Wat is de huidige stand van zaken?

Het is een opmerkelijke opmerking van Szafnauer, maar Hamilton zal zich er waarschijnlijk weinig van aantrekken. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een goede eerste helft van het seizoen achter de rug, en staat op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Hij wist ook de Grand Prix van Barcelona te winnen, en maakte een einde aan zijn droogte bij Ferrari. Verstappen worstelt op zijn beurt met de auto, en staat slechts zesde in de titelstrijd.

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Otmar Szafnauer Red Bull Racing Ferrari

Reacties (4)

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  • Aajd Flupke

    Posts: 265

    Wat een gesneer weer...

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 13:08
  • schwantz34

    Posts: 42.559

    Ach ja, de één doet zus en de ander doet Kim...

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 13:16
  • Danimal5981

    Posts: 689

    Ik meen dat Lewis ook een lucratieve sponsordeal (en dus ook -verplichting) heeft, om er zo bij te lopen en zich te laten fotograferen. De sponsor heeft er weinig aan, als het niet wordt opgemerkt noch vastgelegd.

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 13:24
  • snailer

    Posts: 34.098

    Wat een geloel allemaal. Laat die twee lekker doen wat ze graag doen.

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 13:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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