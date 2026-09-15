user icon
icon

Stella zoekt met Piastri naar een oplossing na mislukte weekenden

<< Naar nieuwsoverzicht
Stella zoekt met Piastri naar een oplossing na mislukte weekenden

Oscar Piastri weet zich dit seizoen niet van zijn beste kant te laten zien. McLaren-teambaas Andrea Stella is daarom hard bezig om een oplossing te vinden voor de problemen van de Australiër. De Italiaan verwacht dat Piastri een 'Lando Norris-actige ommekeer' kan maken als het werk van McLaren zijn vruchten afwerpt.

De Australiër leek in 2025 hard op weg naar zijn allereerste wereldtitel. Hij domineerde een groot deel van de eerste seizoenshelft, maar heeft sinds de Grand Prix van Nederland van dat jaar niet meer gewonnen. Mede daardoor liep hij de wereldtitel mis en ook dit seizoen is Piastri een stuk minder sterk. Hij staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap en heeft pas twee keer op het podium gestaan.

Meer over Oscar Piastri FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Piastri

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Piastri

5 sep
 Piastri is het helemaal kwijt: "Heel teleurstellend"

Piastri is het helemaal kwijt: "Heel teleurstellend"

13 sep

Piastri loopt achter 

Stella vertelt tegenover Channel 4 over het verschil tussen de twee McLaren-coureurs. Volgens de teambaas heeft Norris de afgelopen periode een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. "Aan de ene kant denk ik dat Lando een stap vooruit heeft gezet," zei Stella. "We noemen het een stap vooruit, maar in werkelijkheid is het gewoon een geleidelijke verbetering van zijn prestaties, zijn vertrouwen in de auto, zijn vermogen om zijn volledige potentieel te benutten en uiteindelijk steeds beter te worden, race na race", aldus Stella.

Piastri heeft veel meer moeite om het maximale uit de McLaren te halen dan zijn teamgenoot. Dat is ook teruf te zien in de prestaties. Norris staat namelijk vierde in het wereldkampioenschap en heeft 66 punten meer dan Piastri. "Wat Oscar betreft – en dat heb ik al een paar keer gezegd – vanuit technisch oogpunt is het een hele uitdaging om het maximale uit deze auto's te halen, die veel slippen. Je weet nooit zeker of de voorwielen of de achterwielen blokkeren, en dat vereist nog steeds dat Oscar goed kan rijden en nadenken."

McLaren werkt aan een oplossing

Stella legt uit dat hij met het team en Piastri hard op zoek is naar een oplossing. McLaren wil ervoor zorgen dat de Australiër zich weer comfortabeler voelt in de auto en zijn volledige potentieel kan benutten. "We werken samen met Oscar om ervoor te zorgen dat hij steeds beter in vorm komt en zijn vaardigheden op een natuurlijke manier benut tijdens het rijden in de MCL40. We zien dat zijn potentieel toeneemt, we moeten dat nu waarmaken."

Toch blijft de Italiaan rustig en probeert hij diezelfde houding ook aan Piastri mee te geven. Stella verwijst daarbij naar de manier waarop McLaren vorig jaar met Norris werkte, toen de Brit eveneens een moeilijke start van het seizoen kende. "Zoals ik altijd tegen Oscar zeg: 'Laten we het in alle rust aanpakken.' We zetten steeds meer middelen in, net zoals we vorig jaar deden met Lando, toen hij het in het begin van het seizoen moeilijk had. Ik verwacht dezelfde resultaten."

McLaren hoopt daarmee opnieuw een geleidelijke verbetering te zien. Stella ziet voldoende potentieel bij Piastri, maar de Australiër moet dat volgens de teambaas de komende races wel weer op het circuit laten zien.

F1 Nieuws Oscar Piastri Andrea Stella McLaren

Reacties (0)

Login om te reageren

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 913
  • Podiums 28
  • Grand Prix 83
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (25)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar