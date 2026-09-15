Oscar Piastri weet zich dit seizoen niet van zijn beste kant te laten zien. McLaren-teambaas Andrea Stella is daarom hard bezig om een oplossing te vinden voor de problemen van de Australiër. De Italiaan verwacht dat Piastri een 'Lando Norris-actige ommekeer' kan maken als het werk van McLaren zijn vruchten afwerpt.

De Australiër leek in 2025 hard op weg naar zijn allereerste wereldtitel. Hij domineerde een groot deel van de eerste seizoenshelft, maar heeft sinds de Grand Prix van Nederland van dat jaar niet meer gewonnen. Mede daardoor liep hij de wereldtitel mis en ook dit seizoen is Piastri een stuk minder sterk. Hij staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap en heeft pas twee keer op het podium gestaan.

Piastri loopt achter

Stella vertelt tegenover Channel 4 over het verschil tussen de twee McLaren-coureurs. Volgens de teambaas heeft Norris de afgelopen periode een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt. "Aan de ene kant denk ik dat Lando een stap vooruit heeft gezet," zei Stella. "We noemen het een stap vooruit, maar in werkelijkheid is het gewoon een geleidelijke verbetering van zijn prestaties, zijn vertrouwen in de auto, zijn vermogen om zijn volledige potentieel te benutten en uiteindelijk steeds beter te worden, race na race", aldus Stella.

Piastri heeft veel meer moeite om het maximale uit de McLaren te halen dan zijn teamgenoot. Dat is ook teruf te zien in de prestaties. Norris staat namelijk vierde in het wereldkampioenschap en heeft 66 punten meer dan Piastri. "Wat Oscar betreft – en dat heb ik al een paar keer gezegd – vanuit technisch oogpunt is het een hele uitdaging om het maximale uit deze auto's te halen, die veel slippen. Je weet nooit zeker of de voorwielen of de achterwielen blokkeren, en dat vereist nog steeds dat Oscar goed kan rijden en nadenken."

McLaren werkt aan een oplossing

Stella legt uit dat hij met het team en Piastri hard op zoek is naar een oplossing. McLaren wil ervoor zorgen dat de Australiër zich weer comfortabeler voelt in de auto en zijn volledige potentieel kan benutten. "We werken samen met Oscar om ervoor te zorgen dat hij steeds beter in vorm komt en zijn vaardigheden op een natuurlijke manier benut tijdens het rijden in de MCL40. We zien dat zijn potentieel toeneemt, we moeten dat nu waarmaken."

Toch blijft de Italiaan rustig en probeert hij diezelfde houding ook aan Piastri mee te geven. Stella verwijst daarbij naar de manier waarop McLaren vorig jaar met Norris werkte, toen de Brit eveneens een moeilijke start van het seizoen kende. "Zoals ik altijd tegen Oscar zeg: 'Laten we het in alle rust aanpakken.' We zetten steeds meer middelen in, net zoals we vorig jaar deden met Lando, toen hij het in het begin van het seizoen moeilijk had. Ik verwacht dezelfde resultaten."

McLaren hoopt daarmee opnieuw een geleidelijke verbetering te zien. Stella ziet voldoende potentieel bij Piastri, maar de Australiër moet dat volgens de teambaas de komende races wel weer op het circuit laten zien.