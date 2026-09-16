Honda-topman Shintaro Orihara heeft zijn twijfels over de 'magische oplossingen' die FIA-president Mohammed Ben Sulayem zou hebben bedacht om Fernando Alonso voor de Formule 1 te behouden. De Honda-baas denkt niet dat de oplossingen die Ben Sulayem voor ogen heeft zomaar waargemaakt kunnen worden.

Alonso is dit seizoen erg negatief over de gang van zaken in de Formule 1. Daarnaast helpt het niet dat Aston Martin niet de auto heeft gebouwd waarop de tweevoudig wereldkampioen had gehoopt. Ben Sulayem zou daarom een nieuw pakket aan concessies onderzoeken om Honda te helpen bij de ontwikkeling van de motor voor 2027, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.

Honda twijfelt

Ben Sulayem is van mening dat Alonso niet uit de Formule 1 mag verdwijnen na een teleurstellend seizoen als dit jaar. De FIA-president voert daarom gesprekken met Alonso en Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll. Orihara heeft echter zijn twijfels over de mogelijke oplossingen van Ben Sulayem, zo vertelt hij tegenover de internationale media.

"Ik weet het niet, maar hij denkt er veel over na. Ik denk niet dat hij ons magische oplossingen kan bieden. We concentreren ons gewoon op ons ontwikkelingsplan en werken hard om ons product te verbeteren. Dat is ons plan op dit moment", aldus de Honda-baas.

Orihara wil bovendien niets kwijt over eventuele gesprekken die Honda met de FIA-president heeft gevoerd. "Ik heb geen idee", zo klinkt het uit de mond van de Japanner. Honda heeft eerder al extra mogelijkheden gekregen voor de ontwikkeling van de motor, nadat de andere teams op de F1-grid een overeenkomst hadden bereikt over deze kwestie. De Japanse fabrikant krijft daarmee onder bepaalde voorwaarden ruimte om de ontwikkeling van de krachtbron verder te versnellen.

Reacties van de grid

Of de rest van de Formule 1-grid opnieuw zo sportief zal reageren op eventuele extra concessies voor Aston Martin en Honda, valt nog te bezien. Honda heeft in het verleden met Red Bull meerdere wereldtitels veroverd en kan opnieuw een belangrijke concurrent worden wanneer de Japanse motorleverancier zijn zaken voor 2027 goed op orde krijgt.

Vooral de concurrenten van Aston Martin zullen daarom kritischer kijken naar eventuele extra hulp vanuit de FIA. Honda zelf lijk zich voorlopig echter vooral te willen concentreren op de ontwikkeling van de nieuwe krachtbron en laat de mogelijke oplossingen van Ben Sulayem voorlopig voor wat ze zijn.