user icon
icon

Honda-baas gelooft nog niet in oplossingen van Ben Sulayem

<< Naar nieuwsoverzicht
Honda-baas gelooft nog niet in oplossingen van Ben Sulayem

Honda-topman Shintaro Orihara heeft zijn twijfels over de 'magische oplossingen' die FIA-president Mohammed Ben Sulayem zou hebben bedacht om Fernando Alonso voor de Formule 1 te behouden. De Honda-baas denkt niet dat de oplossingen die Ben Sulayem voor ogen heeft zomaar waargemaakt kunnen worden.

Alonso is dit seizoen erg negatief over de gang van zaken in de Formule 1. Daarnaast helpt het niet dat Aston Martin niet de auto heeft gebouwd waarop de tweevoudig wereldkampioen had gehoopt. Ben Sulayem zou daarom een nieuw pakket aan concessies onderzoeken om Honda te helpen bij de ontwikkeling van de motor voor 2027, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.

Honda twijfelt 

Ben Sulayem is van mening dat Alonso niet uit de Formule 1 mag verdwijnen na een teleurstellend seizoen als dit jaar. De FIA-president voert daarom gesprekken met Alonso en Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll. Orihara heeft echter zijn twijfels over de mogelijke oplossingen van Ben Sulayem, zo vertelt hij tegenover de internationale media.

"Ik weet het niet, maar hij denkt er veel over na. Ik denk niet dat hij ons magische oplossingen kan bieden. We concentreren ons gewoon op ons ontwikkelingsplan en werken hard om ons product te verbeteren. Dat is ons plan op dit moment", aldus de Honda-baas.

Orihara wil bovendien niets kwijt over eventuele gesprekken die Honda met de FIA-president heeft gevoerd. "Ik heb geen idee", zo klinkt het uit de mond van de Japanner. Honda heeft eerder al extra mogelijkheden gekregen voor de ontwikkeling van de motor, nadat de andere teams op de F1-grid een overeenkomst hadden bereikt over deze kwestie. De Japanse fabrikant krijft daarmee onder bepaalde voorwaarden ruimte om de ontwikkeling van de krachtbron verder te versnellen.

Reacties van de grid

Of de rest van de Formule 1-grid opnieuw zo sportief zal reageren op eventuele extra concessies voor Aston Martin en Honda, valt nog te bezien. Honda heeft in het verleden met Red Bull meerdere wereldtitels veroverd en kan opnieuw een belangrijke concurrent worden wanneer de Japanse motorleverancier zijn zaken voor 2027 goed op orde krijgt.

Vooral de concurrenten van Aston Martin zullen daarom kritischer kijken naar eventuele extra hulp vanuit de FIA. Honda zelf lijk zich voorlopig echter vooral te willen concentreren op de ontwikkeling van de nieuwe krachtbron en laat de mogelijke oplossingen van Ben Sulayem voorlopig voor wat ze zijn.

F1 Nieuws Fernando Alonso Mohammed Ben Sulayem Aston Martin Honda

Reacties (5)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 34.785

    Snailer gelooft nooit in de oplossingen van Ali Ben Sulayem.
    Tenzij hij:
    Volgend jaar de hybride loze V12 introduceert,
    banden geeft waar mee gesmeten kan worden,
    cost cap afgeschaft,
    dombo wiel aan wiel regels afschaft,
    sprint races verbiedt,
    contract verbreekt met Madrid,
    met nog een paar races,
    de auto's licht en klein laat maken,
    goede full wet banden verplicht,
    met kleine banden....

    Wat ook mag is dat hij aftreedt.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 10:32
    • The Wolf

      Posts: 1.536

      Met andere woorden, hij mag blijven als hij de tijd terugspoelt

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 10:44
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.172

      Voordat we snailer voordragen als president heb ik nog één verzoek....de mooie meisjes in die mooie strakke pakjes terug op de grid.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 11:11
  • Regenrace

    Posts: 2.946

    De honden lusten er geen brood van.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 10:46
  • Regenrace

    Posts: 2.946

    Ook opvallend dat vanuit de paddock geen enkele weerklank te horen is. Ik zou zeggen, peil daar eens de meningen, dan weet je gelijk wat voor vlees je in de kuip hebt.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 10:50

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (45)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar