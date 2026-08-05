Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli maakt er geen geheim van dat hij het goed kan vinden met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft hem veel tips gegeven, en Antonelli onthult nu dat ze al hebben gesproken over een mogelijke deelname aan een langeafstandsrace.

Antonelli heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. De jonge Italiaan wist zes Grands Prix te winnen, was zijn Mercedes-teamgenoot George Russell regelmatig de baas en voert de strijd om het wereldkampioenschap aan met een riante voorsprong op de rest van het veld. Hij kan in de tweede helft van het seizoen gaan jagen op Formule 1-geschiedenis. Hij blijft echter gefocust, en weet dat hij veel steun krijgt van fans én andere coureurs.

Wat heeft Antonelli met Verstappen besproken?

Veel coureurs kunnen het immers goed vinden met Antonelli, die ook een zeer grote interesse heeft in de autosport. Hij droomt namelijk van deelnames aan langeafstandsraces, en deelt daarmee een passie met Max Verstappen. In een interview met FormulaPassion verklapt Antonelli dat ze hier al over praten: "We hebben het er al over gehad, maar Max zei dat ik me eerst op dit jaar moet concentreren, en dat we dan wel weer verder zien."

Verstappen is niet de enige coureur die op het lijstje van Antonelli staat. De Italiaan droomt er namelijk ook van om samen met zijn vader Marco te racen: "En dan is er natuurlijk ook nog mijn vader. Samen in een auto racen is een droom die we delen; dat zou echt fantastisch zijn."

Heeft Antonelli al ervaring?

Antonelli's vader Marco heeft een eigen GT-team dat vooral actief is in Italië. Ze rijden met Mercedessen, net als Verstappen. De Nederlander reed met een Mercedes-AMG GT3 in de 24 uur van de Nürburgring, terwijl Antonelli deze auto ook goed kent.

De huidige Formule 1-coureur reed in 2023 een aantal races in het Italiaanse GT-kampioenschap. Hij liet hier de nodige snelheid zien, en kan zijn ervaringen dus delen met Verstappen. Vooralsnog ligt de focus op de Formule 1, maar Verstappen liet zien dat die werelden kunnen worden gecombineerd.