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Antonelli sprak met Verstappen over gezamenlijk race-avontuur

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Antonelli sprak met Verstappen over gezamenlijk race-avontuur

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli maakt er geen geheim van dat hij het goed kan vinden met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen heeft hem veel tips gegeven, en Antonelli onthult nu dat ze al hebben gesproken over een mogelijke deelname aan een langeafstandsrace.

Antonelli heeft een geweldige start van het seizoen achter de rug. De jonge Italiaan wist zes Grands Prix te winnen, was zijn Mercedes-teamgenoot George Russell regelmatig de baas en voert de strijd om het wereldkampioenschap aan met een riante voorsprong op de rest van het veld. Hij kan in de tweede helft van het seizoen gaan jagen op Formule 1-geschiedenis. Hij blijft echter gefocust, en weet dat hij veel steun krijgt van fans én andere coureurs.

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Wat heeft Antonelli met Verstappen besproken?

Veel coureurs kunnen het immers goed vinden met Antonelli, die ook een zeer grote interesse heeft in de autosport. Hij droomt namelijk van deelnames aan langeafstandsraces, en deelt daarmee een passie met Max Verstappen. In een interview met FormulaPassion verklapt Antonelli dat ze hier al over praten: "We hebben het er al over gehad, maar Max zei dat ik me eerst op dit jaar moet concentreren, en dat we dan wel weer verder zien."

Verstappen is niet de enige coureur die op het lijstje van Antonelli staat. De Italiaan droomt er namelijk ook van om samen met zijn vader Marco te racen: "En dan is er natuurlijk ook nog mijn vader. Samen in een auto racen is een droom die we delen; dat zou echt fantastisch zijn."

Heeft Antonelli al ervaring?

Antonelli's vader Marco heeft een eigen GT-team dat vooral actief is in Italië. Ze rijden met Mercedessen, net als Verstappen. De Nederlander reed met een Mercedes-AMG GT3 in de 24 uur van de Nürburgring, terwijl Antonelli deze auto ook goed kent.

De huidige Formule 1-coureur reed in 2023 een aantal races in het Italiaanse GT-kampioenschap. Hij liet hier de nodige snelheid zien, en kan zijn ervaringen dus delen met Verstappen. Vooralsnog ligt de focus op de Formule 1, maar Verstappen liet zien dat die werelden kunnen worden gecombineerd.

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Red Bull Racing Mercedes

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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