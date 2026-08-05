Max Verstappen mag zich al jaren tot de absolute grootverdieners van de Formule 1 rekenen, en volgens Christijan Albers is dat volledig terecht. De voormalig F1-coureur wijst op één eigenschap die de Nederlander onderscheidt van de rest van het veld, al benadrukt hij tegelijkertijd dat ook de viervoudig wereldkampioen niet zonder tekortkomingen is.

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf ging het onder meer over Verstappens fraaie inhaalactie op Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Hongarije. Volgens Albers was die manoeuvre opnieuw het perfecte voorbeeld van waarom Red Bull zoveel vertrouwen én geld in de Nederlander steekt.

'Hij blijft altijd vechten, dat maakt hem zo bijzonder'

Verslaggever Erik van Haren vroeg zich af of het feit dat Hamilton het slachtoffer was van de actie misschien nét wat extra motivatie bij Verstappen losmaakte. Albers gelooft daar echter niets van en ziet vooral een eigenschap die Verstappen bij iedere race opnieuw laat zien.

"Dat heeft niets met Hamilton te maken. Max doet dat bij iedereen. Dat is net zijn grote kracht en ook de reden waarom Red Bull hem zo'n salaris betaalt. Elke ronde, elke bocht en elk rempunt blijft hij zoeken naar kansen en blijft hij vechten om het maximale eruit te halen", aldus Albers.

Albers ziet ook keerzijde aan Verstappens karakter

Toch is Albers niet alleen lovend over Verstappen. De oud-coureur vindt dat de Nederlander zich in interviews soms te veel laat leiden door zijn eigen frustraties. Hoewel hij de eerlijkheid van Verstappen kan waarderen, vindt hij dat de Red Bull-coureur af en toe meer oog mag hebben voor de rest van het veld én voor zijn eigen team.

"Ik bewonder dat hij altijd zegt wat hij denkt, maar soms is hij zo gefocust op zichzelf dat hij vergeet dat er nog 21 andere coureurs zijn die ook willen winnen. Bovendien werken er honderden mensen dag en nacht aan die auto. Dan mag je daar soms ook iets meer rekening mee houden, ook al begrijp ik zijn frustratie wanneer de wagen niet doet wat hij verwacht", besluit Albers.

Verstappen uitte de voorbije weken meermaals kritiek op de RB22, ondanks de verbeterde prestaties van Red Bull Racing. Voorlopig lijkt de renstal die uitspraken zonder problemen te accepteren, mede omdat de Nederlander nog altijd de absolute kopman van het team is en zelf een belangrijke stem heeft over zijn toekomst na 2026.