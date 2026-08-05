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Albers lovend maar ook kritisch op Verstappen: "Hij mag daar rekening mee houden"

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Albers lovend maar ook kritisch op Verstappen: "Hij mag daar rekening mee houden"

Max Verstappen mag zich al jaren tot de absolute grootverdieners van de Formule 1 rekenen, en volgens Christijan Albers is dat volledig terecht. De voormalig F1-coureur wijst op één eigenschap die de Nederlander onderscheidt van de rest van het veld, al benadrukt hij tegelijkertijd dat ook de viervoudig wereldkampioen niet zonder tekortkomingen is.

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf ging het onder meer over Verstappens fraaie inhaalactie op Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Hongarije. Volgens Albers was die manoeuvre opnieuw het perfecte voorbeeld van waarom Red Bull zoveel vertrouwen én geld in de Nederlander steekt.

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'Hij blijft altijd vechten, dat maakt hem zo bijzonder'

Verslaggever Erik van Haren vroeg zich af of het feit dat Hamilton het slachtoffer was van de actie misschien nét wat extra motivatie bij Verstappen losmaakte. Albers gelooft daar echter niets van en ziet vooral een eigenschap die Verstappen bij iedere race opnieuw laat zien.

"Dat heeft niets met Hamilton te maken. Max doet dat bij iedereen. Dat is net zijn grote kracht en ook de reden waarom Red Bull hem zo'n salaris betaalt. Elke ronde, elke bocht en elk rempunt blijft hij zoeken naar kansen en blijft hij vechten om het maximale eruit te halen", aldus Albers.

Albers ziet ook keerzijde aan Verstappens karakter

Toch is Albers niet alleen lovend over Verstappen. De oud-coureur vindt dat de Nederlander zich in interviews soms te veel laat leiden door zijn eigen frustraties. Hoewel hij de eerlijkheid van Verstappen kan waarderen, vindt hij dat de Red Bull-coureur af en toe meer oog mag hebben voor de rest van het veld én voor zijn eigen team.

"Ik bewonder dat hij altijd zegt wat hij denkt, maar soms is hij zo gefocust op zichzelf dat hij vergeet dat er nog 21 andere coureurs zijn die ook willen winnen. Bovendien werken er honderden mensen dag en nacht aan die auto. Dan mag je daar soms ook iets meer rekening mee houden, ook al begrijp ik zijn frustratie wanneer de wagen niet doet wat hij verwacht", besluit Albers.

Verstappen uitte de voorbije weken meermaals kritiek op de RB22, ondanks de verbeterde prestaties van Red Bull Racing. Voorlopig lijkt de renstal die uitspraken zonder problemen te accepteren, mede omdat de Nederlander nog altijd de absolute kopman van het team is en zelf een belangrijke stem heeft over zijn toekomst na 2026.

f(1)orum

Posts: 10.300

Naast zijn talloze 'momentopnames' vind ik 'm razend irritant in de Viaplay studio, waarbij hij altijd, absoluut en als een terriër zijn gelijk wil halen EN het laatste woord wil hebben. De goedlachse Giedo legt zich daar vaak bij neer, maar Ernest Knoors wil nog wel eens, vaak terecht, een weer... [Lees verder]

  • 3
  • 5 aug 2026 - 13:38
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Christijan Albers Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.332

    Het is jammer dat Albers zo’n betweterig toontje heeft en achter bijna iedere stelling, mening of uitspraak het woordje “ja” zegt. (De “als” / “dan” fouten op mavo 3 niveau verder maar laten rusten) Want inhoudelijk is het vaak best interessant wat hij te melden heeft.

    • + 1
    • 5 aug 2026 - 13:16
    • f(1)orum

      Posts: 10.300

      Naast zijn talloze 'momentopnames' vind ik 'm razend irritant in de Viaplay studio, waarbij hij altijd, absoluut en als een terriër zijn gelijk wil halen EN het laatste woord wil hebben. De goedlachse Giedo legt zich daar vaak bij neer, maar Ernest Knoors wil nog wel eens, vaak terecht, een weerwoord blijven bieden en dan ontploft het allejezus irritante ventje. Eens dat hij vaak interessante (inside) weetjes weet te brengen, maar van mij mag hij absoluut een cursus Anger Management volgen...

      • + 3
      • 5 aug 2026 - 13:38
    • HarryLam

      Posts: 5.636

      Dat gedrag zit nu eenmaal in het gooise kakkertje, was al zo toen hij bij ons in het kartteam reed, snel was hij wel al.

      • + 3
      • 5 aug 2026 - 13:46
    • Joeppp

      Posts: 8.748

      @Harry maar hij heeft het wel tot het hoogste niveau inde autosport gehaald en jij zit hier maar een beetje te tikken in het luchtledige. Zo'n temperament heeft dus wel zin.

      • + 2
      • 5 aug 2026 - 14:28
  • Larry Perkins

    Posts: 66.905

    Bij de gedachte aan dat pedante wijsneusje ben ik al gestopt met lezen...

    • + 1
    • 5 aug 2026 - 14:25
  • Ernie5335

    Posts: 5.957

    Albers? 😂😢

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 15:49
  • jd2000

    Posts: 7.878

    Verschrikkelijk pedant ventje. Gelukkig heb ik wel een leuke herinnering aan hem. Albers de pit uitrijdend met benzine installatie. Dit is ook het enige waarmee hij mijn aandacht heeft gehad.

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 16:18
  • StevenQ

    Posts: 10.678

    Daarom heeft Max 71 overwinningen, 131 podiums en 4 wereldtitels en jij alleen punten in een race waar maar 6 auto's meereden Christijan

    • + 0
    • 5 aug 2026 - 17:37

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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