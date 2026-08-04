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Häkkinnen adviseert McLaren: "Het draait niet om Verstappen"

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Häkkinnen adviseert McLaren: "Het draait niet om Verstappen"

De toekomst van Max Verstappen blijft ook tijdens de Formule 1-zomerstop onderwerp van gesprek. De Nederlander wordt nadrukkelijk gelinkt aan McLaren, maar volgens tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen doet de Britse renstal er verstandig aan om niet in zee te gaan met de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen voerde eerder dit seizoen al verkennende gesprekken met McLaren. Zijn management, met Raymond Vermeulen en vader Jos Verstappen, kijkt nadrukkelijk rond in de paddock nu de clausule in zijn contract bij Red Bull Racing is geactiveerd. Omdat Verstappen buiten de top twee van het kampioenschap staat, kan hij na dit seizoen vertrekken.

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Häkkinen ziet geen reden voor grote verandering

Mocht Verstappen daadwerkelijk de overstap naar McLaren maken, dan lijkt Oscar Piastri het grootste slachtoffer te worden. Ook de Australiër beschikt over een actieve ontsnappingsclausule, omdat hij momenteel buiten de top vijf van het wereldkampioenschap staat. Toch heeft Piastri al meerdere keren benadrukt dat hij gelukkig is bij McLaren en ontkent hij spanningen binnen het team.

Häkkinen begrijpt daarom niet waarom McLaren het huidige rijdersduo uit elkaar zou halen. "Het is een interessante situatie, maar het draait niet alleen om Max Verstappen. Er zijn nog veel meer coureurs op de markt. Als ik zie hoe McLaren werkt, valt vooral op dat het team altijd naar het complete plaatje kijkt. Juist die aanpak heeft hen succes gebracht", zo klonk het luid en duidelijk in de podcast Up to Speed. 

'Teamgeest is belangrijker dan één stercoureur'

Volgens de Fin moet McLaren vooral waken voor het verstoren van de uitstekende sfeer binnen het team. "Als je mij zou vragen wat ik zou doen, dan zou ik het risico zo klein mogelijk houden. Door een grote verandering kun je juist die sterke teamgeest kwijtraken. Als je al twee uitstekende coureurs hebt, waarom zou je dan alles overhoop halen?"

Häkkinen wijst daarbij ook op zijn eigen ervaringen bij McLaren. "Ik ben zelf wereldkampioen geworden met McLaren en we vormden jarenlang hetzelfde rijdersduo. Dat laat zien hoe belangrijk stabiliteit is. Als er intern een goede harmonie heerst, zie ik eerlijk gezegd geen enkele reden om daar verandering in te brengen."

 

Larry Perkins

Posts: 66.864

Als Piastri graag weg zou willen bij McLaren dan geeft dat juist aan dat de teamgeest en de sfeer bij het roemruchte papaya oranje team uit Woking [b] niet[/b] zo goed is als dat door Hakkinen wordt gesuggereerd...

  • 3
  • 4 aug 2026 - 12:46
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Mika Häkkinen McLaren

Reacties (8)

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  • shakedown

    Posts: 1.928

    Stop een met slap ouwehoeren. Verstappen gaat nergens heen, McLaren is geen absoluut top team meer, en nee het draaid niet op team sfeer.

    Williams, haas en alpine zij al jaren lekker stabiel achter aan het veld aan het rond barbelen. Alsof sponsoren zeggen: je gezellig en stabiel. Daar zien we onde miljoenen graag in verdwijnen.

    Resultaten is het enige wat telt. Als dat is met een goede team sfeer en een stabiele rijders bezetting dat een leuke kanttekening. Maar totaal ondergeschikt aan de uiteindelijke resultaten.

    • + 0
    • 4 aug 2026 - 12:26
    • bvonk2

      Posts: 268

      Al 2 jaar constructeurkampioen, 1x coueur wk en ook dit jaar doen ze mee ondanks minder tijd in windtunnel en slecht begin. En dan horen volgens sommige nog niet bij de top.....

      • + 2
      • 4 aug 2026 - 12:52
    • Trelas

      Posts: 1.148

      Je weet natuurlijk niet welke contracten er zijn afgesloten met de sponsoren, als je in 2020 een contract voor 10 jaar hebt afgesloten, kan dat ondertussen (met de groeiende fanbase van formule 1) best een goede deal zijn, ook al rijdt je achteraan.

      Iedereen wint natuurlijk het liefst, dat is wel duidelijk... niemand rijdt graag achteraan.

      • + 1
      • 4 aug 2026 - 12:55
  • oale

    Posts: 817

    In zijn betoog gaat Hakkinen er vanuit dat de komst van Max met absolute zekerheid leidt tot instabiliteit en onrust. En aanname gestoeid op niks.

    • + 0
    • 4 aug 2026 - 12:30
  • Larry Perkins

    Posts: 66.865

    Als Piastri graag weg zou willen bij McLaren dan geeft dat juist aan dat de teamgeest en de sfeer bij het roemruchte papaya oranje team uit Woking niet zo goed is als dat door Hakkinen wordt gesuggereerd...

    • + 3
    • 4 aug 2026 - 12:46
    • bvonk2

      Posts: 268

      Wat in dit bericht dus juist niet is. "Toch heeft Piastri al meerdere keren benadrukt dat hij gelukkig is bij McLaren en ontkent hij spanningen binnen het team."

      • + 0
      • 4 aug 2026 - 12:49
  • Larry Perkins

    Posts: 66.865

    De genoemde podcast…

    Do McLaren's most ICONIC duo think Max Verstappen should MOVE? | Up To Speed [b]
    Vanaf minuut 23,15 over Max wel of niet naar McLaren (33,54 minuten).

    urlr.me/AugD9u

    Inhoud:
    David Coulthard is herenigd met Mika Häkkinen, zijn grootste rivaal en McLaren-teamgenoot gedurende 6 seizoenen!
    Het blijkt dat DC en Mika nog steeds ruzie maken over wiens schuld die crashes waren!
    Vindt het meest iconische duo van McLaren dat Max Verstappen naar McLaren zou moeten overstappen?
    De tweevoudig wereldkampioen is de enige coureur die Michael Schumacher ooit vreesde. Mika deelt verhalen over zijn gevechten met Schumacher, zijn catastrofale crash in 1995 en de grootste inhaalmanoeuvre ooit in de Formule 1. (automatische vertaling uit het Engels)
    _________________________

    Het einde van de F3-race in Macau waar Hakkinen crashte met Michael Schumacher…

    [b] Schumacher vs Hakkinen | 1990 Macau Formula 3 Race
    (3,48 minuten)

    urlr.me/ueMDs9

    • + 0
    • 4 aug 2026 - 13:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.866

    "Volgens de Fin moet McLaren vooral waken voor het verstoren van de uitstekende sfeer binnen het team".

    Yep, als je Max in je team krijgt blijft er van die uitstekende sfeer weinig meer over natuurlijk.

    Kijk maar naar Redbull....iedereen gaat weg daar en dat komt natuurlijk door het Verstappen kamp.

    Niet zozeer Max, alhoewel, maar vooral het knuppel-gedrag van z'n vader Jos is de boosdoener.....en dan dundieje van Vermeulen die met regelmaat olie op het vuur gooit.

    Dus nee, laat ze bij McLaren goed naar hun eigen coureurs kijken....en Max buiten op de stoep laten staan.

    • + 0
    • 4 aug 2026 - 13:43

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Ferrari
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Red Bull Racing
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5
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Datum
Grand Prix
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-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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