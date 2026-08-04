De toekomst van Max Verstappen blijft ook tijdens de Formule 1-zomerstop onderwerp van gesprek. De Nederlander wordt nadrukkelijk gelinkt aan McLaren, maar volgens tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen doet de Britse renstal er verstandig aan om niet in zee te gaan met de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen voerde eerder dit seizoen al verkennende gesprekken met McLaren. Zijn management, met Raymond Vermeulen en vader Jos Verstappen, kijkt nadrukkelijk rond in de paddock nu de clausule in zijn contract bij Red Bull Racing is geactiveerd. Omdat Verstappen buiten de top twee van het kampioenschap staat, kan hij na dit seizoen vertrekken.

Häkkinen ziet geen reden voor grote verandering

Mocht Verstappen daadwerkelijk de overstap naar McLaren maken, dan lijkt Oscar Piastri het grootste slachtoffer te worden. Ook de Australiër beschikt over een actieve ontsnappingsclausule, omdat hij momenteel buiten de top vijf van het wereldkampioenschap staat. Toch heeft Piastri al meerdere keren benadrukt dat hij gelukkig is bij McLaren en ontkent hij spanningen binnen het team.

Häkkinen begrijpt daarom niet waarom McLaren het huidige rijdersduo uit elkaar zou halen. "Het is een interessante situatie, maar het draait niet alleen om Max Verstappen. Er zijn nog veel meer coureurs op de markt. Als ik zie hoe McLaren werkt, valt vooral op dat het team altijd naar het complete plaatje kijkt. Juist die aanpak heeft hen succes gebracht", zo klonk het luid en duidelijk in de podcast Up to Speed.

'Teamgeest is belangrijker dan één stercoureur'

Volgens de Fin moet McLaren vooral waken voor het verstoren van de uitstekende sfeer binnen het team. "Als je mij zou vragen wat ik zou doen, dan zou ik het risico zo klein mogelijk houden. Door een grote verandering kun je juist die sterke teamgeest kwijtraken. Als je al twee uitstekende coureurs hebt, waarom zou je dan alles overhoop halen?"

Häkkinen wijst daarbij ook op zijn eigen ervaringen bij McLaren. "Ik ben zelf wereldkampioen geworden met McLaren en we vormden jarenlang hetzelfde rijdersduo. Dat laat zien hoe belangrijk stabiliteit is. Als er intern een goede harmonie heerst, zie ik eerlijk gezegd geen enkele reden om daar verandering in te brengen."