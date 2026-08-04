Red Bull Racing ziet hoogstwaarschijnlijk een beoogde opvolger van Max Verstappen in de toekomst afvallen. Naar verluidt gaat Oliver Bearman, die momenteel uitkomt bij Haas in de Formule 1, zijn contract bij Ferrari verlengen. De Engelsman is net als Charles Leclerc een opleidingsproduct van de Scuderia.

Bearman slaagde erin om gedurende 2025 de spotlights naar zich toe te trekken. Langzaamaan ontwikkelde de jonge Engelsman in het seizoen en zette hij teamgenoot Esteban Ocon eigenhandig van zich af. De absolute klapper vond plaats in Mexico, waar hij als vierde over de streep kwam en een goudmijn voor Haas binnen sleepte.

Topteams aasden op Bearman

Na wederom sterk te zijn begonnen in 2026, is Bearman op de radar gekomen van de topteams. De 21-jarige werd zelfs genoemd als opvolger van Verstappen, mocht de viervoudig wereldkampioen besluiten om te vertrekken bij Red Bull. Hierbij werd ook een traject benoemd waarin Bearman eerst bij de Racing Bulls zou gaan rijden om later naar de Oostenrijkse renstal te verkassen.

Daarnaast was ook Aston Martin op het vinkentouw van Bearman. Het team uit Silverstone, waar Fernando Alonso dreigt te vertrekken, zou de Engelsman een aanbod hebben gedaan voor 2027. Die zou door de Haas-coureur naar de prullenbak zijn verwezen.

'Ferrari verlengt met Bearman'

Ferrari, nog altijd eigenaar van Bearman, gaat naar verluidt een einde maken aan de geruchten rondom hun ruwe diamant. Volgens F1-journalist Marc Limacher gaat de Brit zijn zogeheten 'academie'-contract verlengen tot 2028 bij de Italiaanse renstal. Teambaas Frédéric Vasseur en consorten zien Bearman dus nog altijd als beoogde opvolger van Lewis Hamilton.

Maar voorlopig moet Bearman nog even geduld hebben voor hij het roemruchte rood van Ferrari aan gaat trekken. Volgens Limacher komt hij ook komend seizoen uit voor Haas waar hij ondertussen uit is gegroeid tot belangrijkste troef.

Voor Ferrari is Bearman geen onbekende. In 2024 verving hij tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië Carlos Sainz, die met een blindedarmontsteking in het ziekenhuis was beland. Toen pakte de Engelsman een knappe zevende plaats tijdens zijn Formule 1-debuut.