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'Ferrari is Red Bull en Aston Martin voor en legt Bearman langer vast'

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'Ferrari is Red Bull en Aston Martin voor en legt Bearman langer vast'

Red Bull Racing ziet hoogstwaarschijnlijk een beoogde opvolger van Max Verstappen in de toekomst afvallen. Naar verluidt gaat Oliver Bearman, die momenteel uitkomt bij Haas in de Formule 1, zijn contract bij Ferrari verlengen. De Engelsman is net als Charles Leclerc een opleidingsproduct van de Scuderia. 

Bearman slaagde erin om gedurende 2025 de spotlights naar zich toe te trekken. Langzaamaan ontwikkelde de jonge Engelsman in het seizoen en zette hij teamgenoot Esteban Ocon eigenhandig van zich af. De absolute klapper vond plaats in Mexico, waar hij als vierde over de streep kwam en een goudmijn voor Haas binnen sleepte. 

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Topteams aasden op Bearman

Na wederom sterk te zijn begonnen in 2026, is Bearman op de radar gekomen van de topteams. De 21-jarige werd zelfs genoemd als opvolger van Verstappen, mocht de viervoudig wereldkampioen besluiten om te vertrekken bij Red Bull. Hierbij werd ook een traject benoemd waarin Bearman eerst bij de Racing Bulls zou gaan rijden om later naar de Oostenrijkse renstal te verkassen. 

Daarnaast was ook Aston Martin op het vinkentouw van Bearman. Het team uit Silverstone, waar Fernando Alonso dreigt te vertrekken, zou de Engelsman een aanbod hebben gedaan voor 2027. Die zou door de Haas-coureur naar de prullenbak zijn verwezen. 

'Ferrari verlengt met Bearman'

Ferrari, nog altijd eigenaar van Bearman, gaat naar verluidt een einde maken aan de geruchten rondom hun ruwe diamant. Volgens F1-journalist Marc Limacher gaat de Brit zijn zogeheten 'academie'-contract verlengen tot 2028 bij de Italiaanse renstal. Teambaas Frédéric Vasseur en consorten zien Bearman dus nog altijd als beoogde opvolger van Lewis Hamilton

Maar voorlopig moet Bearman nog even geduld hebben voor hij het roemruchte rood van Ferrari aan gaat trekken. Volgens Limacher komt hij ook komend seizoen uit voor Haas waar hij ondertussen uit is gegroeid tot belangrijkste troef. 

Voor Ferrari is Bearman geen onbekende. In 2024 verving hij tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië Carlos Sainz, die met een blindedarmontsteking in het ziekenhuis was beland. Toen pakte de Engelsman een knappe zevende plaats tijdens zijn Formule 1-debuut. 

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oliver Bearman Ferrari Haas

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.865

    Zou Esteban Ocon niet de opvolger kunnen zijn van Max....die komt binnenkort op de markt schijnt.

    • + 0
    • 4 aug 2026 - 13:33

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman -
  • Team Haas F1
  • Punten 66
  • Podiums 0
  • Grand Prix 37
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (21)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Ferrari
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