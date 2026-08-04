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Verstappen grote inspiratiebron voor Lindblad: "Zou ik geweldig vinden"

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Verstappen grote inspiratiebron voor Lindblad: "Zou ik geweldig vinden"

Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad geeft toe dat hij enorm onder de indruk is van de prestaties van Max Verstappen. De Britse debutant vindt het heel interessant dat Verstappen ook deelneemt aan andere vormen van racen, en stelt dat hij dit in de toekomst zelf ook wil doen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij veel breder kijkt dan alleen de Formule 1. Hij voegde dit jaar de daad bij het woord, en breidde zijn plannen uit. Zijn GT3-team zette grote stappen, en hij nam deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen wil in de toekomst vaker van dit soort uitstapjes maken, en hij geniet van dit soort avonturen. Veel andere Formule 1-coureurs kijken met enige jaloezie naar Verstappens uitstapjes.

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Hoe kijkt Lindblad naar Verstappen?

Ook Racing Bulls-rookie Arvid Lindblad vindt het geweldig. In een interview met Motorsport.com krijgt hij de vraag of er nog iets is waar hij van droomt, buiten de Formule 1: "Er is iets wat me echt fascineert als ik naar Max Verstappen kijk. Ik vind het feit dat hij niet dol is op de Formule 1, maar op racen, echt geweldig. Daar zit een groot verschil tussen. Dat is waarom hij een GT-team heeft opgezet, waarom hij wil deelnemen aan de 24 uur van Le Mans en waarom hij verder kijkt dan de Formule 1."

Wat zijn de dromen van Lindblad?

Lindblad heeft ook dromen buiten de Formule 1, en hij gaat verder met zijn lofzang voor Verstappen: "Als ik aan mijn eigen toekomst denk, dan realiseer ik me dat ik hetzelfde heb. Natuurlijk wil ik een lange loopbaan in de Formule 1. Ik wil hier graag nog tien tot vijftien jaar blijven. Maar zodra dit hoofdstuk voorbij is, wil ik andere ervaringen uitproberen."

Lindblad heeft een wensenlijstje: "Ik zou het geweldig vinden om een paar seizoenen in de IndyCar te rijden. Ik zou graag eens de Australische Supercars uitproberen en ik wil andere vormen van autosport die mijn interesse wekken ontdekken. De wereld van het racen is echt enorm."

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Arvid Lindblad Racing Bulls Red Bull Racing

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Racing Bulls
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