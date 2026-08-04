Max Verstappen geeft eerlijk toe dat hij soms op zijn tong moet bijten als hij het thuisfront moet verlaten voor een raceweekend. De viervoudig wereldkampioen werd vorig jaar vader van dochter Lily, en stelt dat het hem pijn doet als hij richting het circuit vertrekt. Hij vindt zijn gezin dan ook veel belangrijker dan welke titel dan ook.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet werden vorig jaar de trotse ouders van dochter Lily. De Red Bull-coureur sloeg de mediadag in Miami over, maar miste daarna geen minuut van een raceweekend. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij echt een familiemens is, en hij reist zo laat mogelijk af naar de circuits. Na afloop van de races stapt hij zo snel mogelijk in het vliegtuig om zich weer bij zijn gezin in Monaco te voegen.

Waar is Verstappen het meest trots op?

Verstappen steekt niet onder stoelen of banken wat het belangrijkste in zijn leven is. In een interview met Formule 1 Magazine krijgt hij de vraag waar hij het meest trots op is: "Dat is die kleine thuis. Dat is echt het allerleukste en het allerbelangrijkste. Onze dochter Lily is mijn grootste prijs. Familie is voor mij sowieso het allerbelangrijkste."

'Toen moest ik huilen enzo'

Verstappen geeft eerlijk toe dat hij het nu lastiger vindt om thuis weg te gaan: "Ja, dat begint nu wel. Vanochtend toen ik hierheen vloog bijvoorbeeld, stond de kleine thuis bij de lift toen ik instapte om naar beneden te gaan. En dan sluiten de deuren, en dat is niet zo fijn gevoel. Ze was net wakker. Ik had haar uit bed gehaald en een beetje geknuffeld, en toen moest ik gaan. Dat zijn geen leuke momenten als je weg moet. Je weet dat het erbi hoort. En ik weet dat ik dat zelf ook deed toen ik klein was en mijn vader van huis ging. Huilen enzo. Mijn vader vond dat ook altijd lastig."

Verstappen sluit af met een lach: "Maar goed, dit is een fase die erbij hoort. Op een gegeven moment zal het omdraaien en wil ze niets meer met mij te maken hebben. Dan zegt ze straks: 'Pa, ga alsjeblieft weg!'"