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Verstappen bijt op zijn tong: "Familie is het allerbelangrijkste"

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Verstappen bijt op zijn tong: "Familie is het allerbelangrijkste"

Max Verstappen geeft eerlijk toe dat hij soms op zijn tong moet bijten als hij het thuisfront moet verlaten voor een raceweekend. De viervoudig wereldkampioen werd vorig jaar vader van dochter Lily, en stelt dat het hem pijn doet als hij richting het circuit vertrekt. Hij vindt zijn gezin dan ook veel belangrijker dan welke titel dan ook.

Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet werden vorig jaar de trotse ouders van dochter Lily. De Red Bull-coureur sloeg de mediadag in Miami over, maar miste daarna geen minuut van een raceweekend. Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij echt een familiemens is, en hij reist zo laat mogelijk af naar de circuits. Na afloop van de races stapt hij zo snel mogelijk in het vliegtuig om zich weer bij zijn gezin in Monaco te voegen.

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Waar is Verstappen het meest trots op?

Verstappen steekt niet onder stoelen of banken wat het belangrijkste in zijn leven is. In een interview met Formule 1 Magazine krijgt hij de vraag waar hij het meest trots op is: "Dat is die kleine thuis. Dat is echt het allerleukste en het allerbelangrijkste. Onze dochter Lily is mijn grootste prijs. Familie is voor mij sowieso het allerbelangrijkste."

'Toen moest ik huilen enzo'

Verstappen geeft eerlijk toe dat hij het nu lastiger vindt om thuis weg te gaan: "Ja, dat begint nu wel. Vanochtend toen ik hierheen vloog bijvoorbeeld, stond de kleine thuis bij de lift toen ik instapte om naar beneden te gaan. En dan sluiten de deuren, en dat is niet zo fijn gevoel. Ze was net wakker. Ik had haar uit bed gehaald en een beetje geknuffeld, en toen moest ik gaan. Dat zijn geen leuke momenten als je weg moet. Je weet dat het erbi hoort. En ik weet dat ik dat zelf ook deed toen ik klein was en mijn vader van huis ging. Huilen enzo. Mijn vader vond dat ook altijd lastig."

Verstappen sluit af met een lach: "Maar goed, dit is een fase die erbij hoort. Op een gegeven moment zal het omdraaien en wil ze niets meer met mij te maken hebben. Dan zegt ze straks: 'Pa, ga alsjeblieft weg!'"

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.866

Max komt na 'n race-weekend terug thuis, gooit z'n tas met spullen in de hoek richting Kelly,, geeft z'n kinderen 'n zoen en gaat gelijk door naar z'n simrace kamer om te chillen.

Komt hij naar twee dagen met 'n vuile onderbroek weer naar beneden....gaat even douchen en vertrekt voor zijn GT3 pr... [Lees verder]

  • 3
  • 4 aug 2026 - 13:13
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • F1 bekijker

    Posts: 489

    Au!

    • + 0
    • 4 aug 2026 - 11:45
  • Henery

    Posts: 478

    "Pa, ga alsjeblieft weg!"
    Ze vergeet erbij te zeggen "bij Red Bull Racing" 😉

    • + 1
    • 4 aug 2026 - 12:18
  • Starscreamer

    Posts: 1.484

    Maar zonder dollen. Dit heeft toch iedere vader die na werk moet.
    Enige waar ik niet over mee kan praten is dat langer dan een dag weg ben bij mijn peuter.
    Langer dan een dag mis ik de kleine al.

    • + 1
    • 4 aug 2026 - 12:18
    • skibeest

      Posts: 2.135

      Als ik na twee of drie dagen weer thuis kwam miste ik de rust. Als je zeker weet dat je kroost goed verzorgd achter blijft is soms een paar dagen weg een zegen. En als je dan weer thuis komt is iedereen extra blij dat je er weer bent

      • + 1
      • 4 aug 2026 - 12:38
    • Trelas

      Posts: 1.148

      Als ik naar m'n werk moet mis ik m'n kinderen niet hoor, maar ik zie ze dan ook gewoon elke dag. Ik heb zelfs na vakantie (als je 2 weken lang met z'n vieren op elkaars lip hebt gezeten, en ALLES met elkaar doet) dat ik wel behoefte heb aan wat rust en omgang met mijn sociale cirkel, om daarna gewoon weer richting huis te gaan natuurlijk, en ze in de ochtend weer te zien.

      Als dat me een slechte ouder of vader maakt, so be it. 😊

      • + 1
      • 4 aug 2026 - 12:44
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.864

    Max komt na 'n race-weekend terug thuis, gooit z'n tas met spullen in de hoek richting Kelly,, geeft z'n kinderen 'n zoen en gaat gelijk door naar z'n simrace kamer om te chillen.

    Komt hij naar twee dagen met 'n vuile onderbroek weer naar beneden....gaat even douchen en vertrekt voor zijn GT3 project naar een of ander circuit.

    Komt naar 'n paar dagen later weer thuis, gooit nogmaals z'n tas met spullen richting Kelly in dezelfde hoek en gaat zich klaarmaken voor 'n F1 race.

    Dus Max komt alleen maar thuis om z'n tas met zooi naar huis te brengen en zijn gezin 'n kusje te geven.....en weg istie weer.

    • + 3
    • 4 aug 2026 - 13:13
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.864

      Maar ja, alles is beter dan als pa zou zeggen....ik ga ff shag halen...

      • + 0
      • 4 aug 2026 - 13:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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