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Domenicali bevestigt: "Formule 1 mogelijk terug in Afrika"

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Domenicali bevestigt: "Formule 1 mogelijk terug in Afrika"

De Formule 1 lijkt na meer dan dertig jaar afwezigheid serieus werk te maken van een terugkeer naar Afrika. CEO Stefano Domenicali bevestigt dat de onderhandelingen over een Grand Prix op het continent zich in een vergevorderd stadium bevinden. Daarmee lijkt een langgekoesterde wens van de koningsklasse dichterbij dan ooit.

Afrika is momenteel het enige continent zonder Formule 1-race op de kalender. De laatste Grand Prix werd in 1993 verreden op het circuit van Kyalami, waar Alain Prost met Williams de overwinning pakte. Sindsdien groeide de kalender uit tot 24 races, maar keerde de sport nooit meer terug naar het continent.

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'We boeken belangrijke vooruitgang'

Domenicali laat weten tegenover Auto Motor und Sport dat de gesprekken over een Grand Prix in Afrika de goede kant op gaan. "We boeken belangrijke vooruitgang in de onderhandelingen om de Formule 1 terug te brengen naar Afrika", aldus de Italiaan. "Ik kan nog geen datum noemen, maar we werken hard om dat mogelijk te maken."

De F1-topman benadrukt dat een terugkeer naar Afrika een belangrijk doel blijft voor de sport. Met een race op het continent zou de Formule 1 eindelijk op alle bewoonde continenten vertegenwoordigd zijn, iets waar de organisatie al langer naartoe werkt.

Afrika heeft prioriteit

Naast Afrika kijkt de Formule 1 ook naar andere groeimarkten. Domenicali bevestigt dat Zuid-Amerika en het Verre Oosten interessante regio's blijven voor de toekomst van de sport.

"Er is ook veel interesse vanuit China, maar op dit moment zijn er geen plannen voor een tweede Grand Prix daar", legt Domenicali uit. De prioriteit ligt voorlopig duidelijk bij het realiseren van een terugkeer naar Afrika, waarmee de Formule 1 voor het eerst sinds 1993 weer op het continent zou neerstrijken.

Met een mogelijke terugkeer van een Afrikaanse Grand Prix op de kalender, komt er in ieder geval een droom van Lewis Hamilton uit. De zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari sprak meermaals uit dat een race in Afrika benodigd is op de kalender.

Need5Speed

Posts: 4.216

Afrika het enige continent zonder F1 race? Daar zijn de Antarcticanen het niet mee eens!

  • 4
  • 4 aug 2026 - 08:51
F1 Nieuws Formule 1 F1 Stefano Domenicali

Reacties (5)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.216

    Afrika het enige continent zonder F1 race? Daar zijn de Antarcticanen het niet mee eens!

    • + 4
    • 4 aug 2026 - 08:51
    • LEPPIE

      Posts: 143

      Er leven geen vaste of oorspronkelijke inwoners op Antarctica, maar er verblijven tijdelijk wetenschappers, onderzoekers en ondersteunend personeel. Heb ik van horen zeggen, ;-)

      • + 1
      • 4 aug 2026 - 09:12
    • Larry Perkins

      Posts: 66.863

      En Oliver IJsbearman...

      • + 2
      • 4 aug 2026 - 10:21
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.192

      En Kimi Antarctinelli..
      En Kimi "The Iceman" Raikonnen..
      En Giancarlo Freeze-icella..

      Who is next?..

      • + 2
      • 4 aug 2026 - 10:43
    • Need5Speed

      Posts: 4.216

      En Max "Sid" Verstappen.

      • + 2
      • 4 aug 2026 - 11:33

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Stefano Domenicali -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 11 mei 1965 (61)
  • Geb. plaats Imola, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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