De Formule 1 lijkt na meer dan dertig jaar afwezigheid serieus werk te maken van een terugkeer naar Afrika. CEO Stefano Domenicali bevestigt dat de onderhandelingen over een Grand Prix op het continent zich in een vergevorderd stadium bevinden. Daarmee lijkt een langgekoesterde wens van de koningsklasse dichterbij dan ooit.

Afrika is momenteel het enige continent zonder Formule 1-race op de kalender. De laatste Grand Prix werd in 1993 verreden op het circuit van Kyalami, waar Alain Prost met Williams de overwinning pakte. Sindsdien groeide de kalender uit tot 24 races, maar keerde de sport nooit meer terug naar het continent.

'We boeken belangrijke vooruitgang'

Domenicali laat weten tegenover Auto Motor und Sport dat de gesprekken over een Grand Prix in Afrika de goede kant op gaan. "We boeken belangrijke vooruitgang in de onderhandelingen om de Formule 1 terug te brengen naar Afrika", aldus de Italiaan. "Ik kan nog geen datum noemen, maar we werken hard om dat mogelijk te maken."

De F1-topman benadrukt dat een terugkeer naar Afrika een belangrijk doel blijft voor de sport. Met een race op het continent zou de Formule 1 eindelijk op alle bewoonde continenten vertegenwoordigd zijn, iets waar de organisatie al langer naartoe werkt.

Afrika heeft prioriteit

Naast Afrika kijkt de Formule 1 ook naar andere groeimarkten. Domenicali bevestigt dat Zuid-Amerika en het Verre Oosten interessante regio's blijven voor de toekomst van de sport.

"Er is ook veel interesse vanuit China, maar op dit moment zijn er geen plannen voor een tweede Grand Prix daar", legt Domenicali uit. De prioriteit ligt voorlopig duidelijk bij het realiseren van een terugkeer naar Afrika, waarmee de Formule 1 voor het eerst sinds 1993 weer op het continent zou neerstrijken.

Met een mogelijke terugkeer van een Afrikaanse Grand Prix op de kalender, komt er in ieder geval een droom van Lewis Hamilton uit. De zevenvoudig wereldkampioen van Ferrari sprak meermaals uit dat een race in Afrika benodigd is op de kalender.